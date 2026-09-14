Emozioni forti al Viola Park: Catherine e Joseph accanto ai giovani, la Fiorentina celebra il futuro

Famiglie, ragazzi, dirigenti e proprietà riuniti all’Estra Pad per una giornata dedicata al vivaio e al futuro del club

Il Viola Park ha vissuto oggi una giornata dal sapore speciale, con il settore giovanile della Fiorentina riunito per un appuntamento che ha messo al centro i ragazzi e le loro famiglie. All’Estra Pad è andata in scena la festa del vivaio viola, un momento di aggregazione e condivisione che ha coinvolto tutte le squadre del settore giovanile, creando un’atmosfera di grande entusiasmo.

Per qualche ora il calcio e la quotidianità degli allenamenti hanno lasciato spazio ai sorrisi, alle fotografie e alla voglia di stare insieme. Una vera e propria festa di famiglia, con il colore viola a fare da elemento comune e a rappresentare quel senso di appartenenza che accompagna i giovani calciatori nel loro percorso di crescita.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza del presidente Giuseppe Commisso e della madre Catherine, che hanno scelto di partecipare personalmente all’evento ricordando anche la centralità di Rocco Commisso nella costruzione della casa della Fiorentina. Il presidente ha incontrato i ragazzi e i loro genitori, condividendo con loro alcuni momenti della giornata e prendendo parte anche alla tradizionale foto di gruppo.

La presenza della proprietà testimonia l’attenzione riservata dalla Fiorentina al proprio vivaio, considerato una componente importante del progetto sportivo della società. Il Viola Park rappresenta infatti il cuore di questo percorso: una struttura nella quale i giovani possono allenarsi, crescere e sviluppare le proprie qualità con l’ambizione di arrivare, un giorno, a vestire la maglia della prima squadra.

All’appuntamento hanno partecipato anche i principali dirigenti dell’area giovanile. Tra questi il responsabile Valentino Angeloni e Maurizio Niccolini, figure che quotidianamente seguono da vicino la crescita dei talenti viola e il lavoro portato avanti dalle varie formazioni del settore giovanile.

La giornata è stata caratterizzata da entusiasmo e senso di appartenenza, con le famiglie chiamate a condividere insieme ai propri figli un momento diverso dal consueto. Per un giovane calciatore, infatti, il percorso nel vivaio non riguarda soltanto il campo: dietro ogni allenamento, ogni partita e ogni traguardo ci sono sacrifici, impegno e il sostegno costante dei genitori.

Ed è proprio questo legame tra società, ragazzi e famiglie che la Fiorentina ha voluto celebrare al Viola Park. Una comunità che cresce insieme e che guarda al futuro con la speranza di vedere emergere nuovi talenti capaci di arrivare fino alla prima squadra.