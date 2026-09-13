0 vittorie in 4 partite per De Zerbi ma lui attacca: “In Italia sarei il migliore, non ho subito gol”

De Zerbi attacca dopo il secondo pareggio consecutivo

Il Tottenham di De Zerbi è fin qui la sorpresa in negativo della Premier League. Dopo essersi affidato al tecnico italiano nel finale della scorsa stagione e aver ottenuto la salvezza all'ultimo respiro, in estate sono stati spesi quasi 300 milioni di euro pur di alzare il livello qualitativo della squadra e soddisfare le esigenze dell'ex mister di Brighton e Marsiglia.

I risultati, almeno per il momento, sono ben al di sotto delle aspettative. La squadra ha raccolto appena 2 punti, frutto dei pareggi contro Nottingham Forest ed Everton. Il dato che più stupisce è quello dei gol segnati: dopo 4 giornate, la squadra è ancora ferma a quota 0. Davvero una notizia, considerando che il gioco di De Zerbi è sempre stato basato sull'offensivismo (anche a costo di trascurare un po' la fase difensiva).

Nonostante il momento di crisi e le inevitabili critiche, De Zerbi cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno e lancia qualche frecciata con la sua solita vena polemica. In conferenza stampa, dopo lo 0-0 di ieri contro i Toffees, ha dichiarato: "Ad esempio, in Italia dovrei essere il miglior allenatore, no? Due partite, due partite senza subire gol - anche contro il Forest è terminata 0-0, ndr. Cosa scriverebbe La Gazzetta dello Sport? Due partite senza subire gol. Cosa scriverete domani: una partita senza subire gol o zero gol? Ditemi cosa volete scrivere davvero".