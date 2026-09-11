Fagioli: "Con Grosso non eravamo legati in campo e non ci aiutavamo. Vanoli è arrivato super carico"

Dopo la vittoria con il Venezia Fagioli ha parlato ai microfoni di DAZN

Fagioli commenta i 3 punti guadagnati sul campo del Venezia. Ecco le sue parole a DAZN:

"Quelli di oggi sono 3 punti pesantissimi, sono fondamentali. Siamo stati squadra, abbiamo fatto bene anche nel primo tempo: abbiamo reagito bene al gol del Venezia. Nel secondo tempo siamo stati compatti, peccato solo per il secondo gol subito.

Vanoli è arrivato super carico, ha dato delle mazzate subito il primo giorno. Non stavamo facendo bene, avevamo una squadra slegata, non ci aiutavamo in campo. Ora ci aspetta la coppa Italia martedì.

Con Grosso siamo partiti male a Roma, poi le due partite in casa ci hanno dimostrato che non eravamo legati: puoi avere tutta la qualità che vuoi ma se non sei legato in campo non servono a nulla".