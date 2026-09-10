L’Arsenal domina a Napoli, quasi 30 tiri totali. Ma allegri non ha dubbi: “Oggi abbiamo difeso bene”

La partita finisce con 0 Xg del Napoli contro i 4 dell’Arsenal

L’Arsenal ieri ha vinto per 0-1 contro il Napol di Massimiliano Allegri, ma con un risultato bugiardo che poteva essere molto più ampio. Le statistiche della partita infatti raccontano molto bene come è andata la gara:

60% di possesso palla per gli inglesi, 4 gol stessi contro 0.22, 6 grandi occasioni a 0 e 4 tiri del Napoli contro i 27 dell’Arsenal. Insomma una partita senso unico che sarebbe potuta finire tanto a poco per i londinesi.

Ma a fine partita Allegri si è presentato ai microfoni di Sky Sport dove ha dichiarato: “Oggi ci siamo difesi molto meglio, l’Arsenal ha dovuto fare una grande giocata per farci gol.” Con la reazione stupefatta dei presenti in studio, in particolare Billy Costacurta che si è messo le mani in faccia.

Ma ancora più surreale forse il voto della Gazzetta che premia Allegri con un 6.5: “L’aveva preparata bene e l’ha anche cambiata in corsa, come nel 2021 quando con il suo blocco basso la Juve incartò il Chelsea campione d’Europa.”