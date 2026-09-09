La Fiorentina perde tre partite di fila e per i bookmaker crolla la quota retrocessione: da 66 a 15

Il ko con il Torino è costato la panchina a Fabio Grosso ed ha cambiato radicalmente le prospettive salvezza dei viola, ora tocca a Vanoli

La terza sconfitta consecutiva (1-2 del Torino al Franchi) costa la panchina a Fabio Grosso (primo esonero della stagione di Serie A) e fa crollare la quota retrocessione della Fiorentina. La clamorosa debacle passa infatti, in pochi giorni, da 66,00 a 15,00 su Betflag. Spetterà al nuovo allenatore Paolo Vanoli, eroe della salvezza dello scorso anno, riportare i toscani in acque più tranquille. L'1-1 del Tardini fra Parma e Monza sblocca la classifica di entrambe le squadre ma non basta, agli uomini di Ivan Juric, per abbandonare il ruolo di candidata numero uno alla retrocessione nelle quote dei bookmaker.

I lombardi in Serie B il prossimo anno sono infatti proposti a 1,43 su William Hill, contro l'1,30 della scorsa settimana. I gialloblù sono invece indicati a 2,00 volte la posta. Il successo del Frosinone nell'altro scontro salvezza, contro il Venezia, regala invece un balzo avanti importante in lavagna, da 1,60 a 2,15, alla squadra di Massimiliano Alvini. I veneti pagano però un prezzo basso, in quota, scendendo da 2,15 a 2,00. Meno tranquillo il Lecce di Eusebio Di Francesco, visto a 1,75, dopo il ko di Cagliari (1-0) che lancia i sardi da 4,00 a 4,75. Ancora a 0 in classifica il Genoa di Daniele De Rossi, sconfitto al Marassi 1-4 dal Como e ora più a rischio dopo essere passato da 4,50 a 3,50.

Lo riporta calciomercato.com