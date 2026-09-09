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La Fiorentina perde tre partite di fila e per i bookmaker crolla la quota retrocessione: da 66 a 15

Il ko con il Torino è costato la panchina a Fabio Grosso ed ha cambiato radicalmente le prospettive salvezza dei viola, ora tocca a Vanoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2026 22:06
La Fiorentina perde tre partite di fila e per i bookmaker crolla la quota retrocessione: da 66 a 15 -
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La terza sconfitta consecutiva (1-2 del Torino al Franchi) costa la panchina a Fabio Grosso (primo esonero della stagione di Serie A) e fa crollare la quota retrocessione della Fiorentina. La clamorosa debacle passa infatti, in pochi giorni, da 66,00 a 15,00 su Betflag. Spetterà al nuovo allenatore Paolo Vanoli, eroe della salvezza dello scorso anno, riportare i toscani in acque più tranquille. L'1-1 del Tardini fra Parma Monza sblocca la classifica di entrambe le squadre ma non basta, agli uomini di Ivan Juric, per abbandonare il ruolo di candidata numero uno alla retrocessione nelle quote dei bookmaker.

I lombardi in Serie B il prossimo anno sono infatti proposti a 1,43 su William Hill, contro l'1,30 della scorsa settimana. I gialloblù sono invece indicati a 2,00 volte la posta. Il successo del Frosinone nell'altro scontro salvezza, contro il Venezia, regala invece un balzo avanti importante in lavagna, da 1,60 a 2,15, alla squadra di Massimiliano Alvini. I veneti pagano però un prezzo basso, in quota, scendendo da 2,15 a 2,00. Meno tranquillo il Lecce di Eusebio Di Francesco, visto a 1,75, dopo il ko di Cagliari (1-0) che lancia i sardi da 4,00 a 4,75. Ancora a 0 in classifica il Genoa di Daniele De Rossi, sconfitto al Marassi 1-4 dal Como e ora più a rischio dopo essere passato da 4,50 a 3,50.

Lo riporta calciomercato.com

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