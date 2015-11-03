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Notizie Retrocessione Fiorentina

“Premio retrocessione”, la Fiorentina incasserebbe 25 milioni grazie al nuovo paracadute

16 febbraio 2026 22:28

Commisso: "Non possiamo permettere che la Fiorentina retroceda in serie B: siamo tutti responsabili"

11 dicembre 2025 08:18

Guerini: "Sono molto preoccupato per la retrocessione, occorre che piazza e stampa facciano quadrato"

04 dicembre 2025 15:22

Lucchesi: "Oggi devi ragionare da squadra di provincia con uno spirito che non è nelle corde della Fiorentina"

14 novembre 2025 21:20

Salernitana, 4 allenatori e un unico destino. A Frosinone saluta ufficialmente la Serie A

26 aprile 2024 23:10

Graziani: "Per la lotta salvezza la situazione è difficile anche per la Fiorentina. Tifosi negli stadi? Vedremo..."

02 giugno 2020 19:39

Commisso furioso, ha preso atto che la Fiorentina dovrà guardarsi dalla retrocessione

09 dicembre 2019 09:47

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