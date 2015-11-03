Notizie Retrocessione Fiorentina

“Premio retrocessione”, la Fiorentina incasserebbe 25 milioni grazie al nuovo paracadute
16 febbraio 2026 22:28
Commisso: "Non possiamo permettere che la Fiorentina retroceda in serie B: siamo tutti responsabili"
11 dicembre 2025 08:18
Guerini: "Sono molto preoccupato per la retrocessione, occorre che piazza e stampa facciano quadrato"
04 dicembre 2025 15:22
Lucchesi: "Oggi devi ragionare da squadra di provincia con uno spirito che non è nelle corde della Fiorentina"
14 novembre 2025 21:20
Salernitana, 4 allenatori e un unico destino. A Frosinone saluta ufficialmente la Serie A
26 aprile 2024 23:10
Graziani: "Per la lotta salvezza la situazione è difficile anche per la Fiorentina. Tifosi negli stadi? Vedremo..."
02 giugno 2020 19:39
Commisso furioso, ha preso atto che la Fiorentina dovrà guardarsi dalla retrocessione
09 dicembre 2019 09:47
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