Guerini: “Sono molto preoccupato per la retrocessione, occorre che piazza e stampa facciano quadrato”

Vincenzo Guerini lancia l'allarme circa la concreta possibilità che la Fiorentina possa retrocedere in Serie B al termine della stagione

Un segnale molto chiaro, quello lanciato quest’oggi da Vincenzo Guerini contattato telefonicamente da Lady Radio sulle possibilità di retrocessione della Fiorentina.

Ecco le parole dell’ex dirigente viola:

“Sono molto preoccupato, sono preoccupato almeno 9.5 su 10. Firenze la conosco bene, ci ho fatto quasi 15 anni, bisognerebbe che la piazza e la stampa facessero quadrato e si tappassero le orecchie e il naso tutti. L’unica speranza che abbiamo è bando alle polemiche. Secondo me dobbiamo ingoiare rospi fino a che la matematica non ci condanna”. 

