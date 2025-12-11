11 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:24

Commisso: “Non possiamo permettere che la Fiorentina retroceda in serie B: siamo tutti responsabili”

L'appello di Rocco Commisso che vuole scongiurare la possibilità della Fiorentina di retrocedere in Serie B

Dopo vari mesi, in un momento di difficoltà estrema per il club e per i tifosi, è tornato a parlare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del n. 1 viola intervistato da La Nazione:

Sulle scelte drastiche annunciate da Goretti:
“Noi siamo sempre in costante contatto, resto aggiornato ogni giorno attraverso il dg Ferrari e il team di management.
Viviamo una situazione difficile e dobbiamo uscirne in ogni modo, non possiamo permettere che la Fiorentina vada giù. Siamo tutti responsabili e tutti devono sentirsi responsabili. Le responsabilità è condivisa da tutti: la società, i giocatori e tutte le persone che lavorano intorno alla squadra. In ogni caso i calciatori devono capire che anche loro sono responsabili, che devono metterci tutto il loro contributo e la loro dedizione, sempre”

