“In errare si giocano molte gare vicine – ha detto Ciccio Graziani a Radio Sportiva -, la logica direbbe di iniziare la prima partita alle 19 poi alle 21.30. L’orario caldo però non è un alibi. La Serie A è legata agli orari televisivi ma non penso che sia un problema giocare al pomeriggio non è mai morto nessuno, l’importante è ripartire. Lotta per non retrocedere? Il Genoa sta giocando meglio, per Lecce, Torino, Sampdoria e Fiorentina la situazione è difficile. Tifosi negli stadi? A 5-6 metri in teoria si può fare. Vedremo cosa succederà tra qualche settimane, poi ci penseremo”.