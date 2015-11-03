Notizie Tifosi Fiorentina

CorSport: "Fiorentina, assalto viola a Londra: 1.600 tifosi pronti a spingere i viola al Selhurst Park"
03 aprile 2026 11:23
Fiesole furiosa con la Nazionale: "Mondiale 2026... L'ennesima trasferta vietata del calcio italiano!".
02 aprile 2026 16:03
"La spedizione dei 100": trasferta libera per i tifosi viola fuori Firenze, ma allo Zini vanno in 105
15 marzo 2026 22:29
Trasferte vietate ai tifosi della Fiorentina, ora è ufficiale: il TAR ha respinto il ricorso
19 febbraio 2026 10:18
Neanche il freddo ferma la passione viola: sono circa 300 i tifosi della Fiorentina in Polonia
17 febbraio 2026 20:15
Scontri tra tifosi di Como e Bologna prima della gara, minuti di forte tensione in città
10 gennaio 2026 16:49
Gol di Gosens, botti in curva: arrestato tifoso della Fiorentina coi petardi avanzati a Capodanno
08 gennaio 2026 22:51
Sold out lontano contro la Cremonese, la Fiesole continuerà con la sua contestazione
02 gennaio 2026 10:23
La Nazione: "La spinta dei 3.500 cuori viola non basta ed esplode l'ira dei tifosi al triplice fischio del Tardini"
28 dicembre 2025 09:34
Febbre Viola: Attesi 3.500 tifosi per la sfida contro il Sassuolo. E il dato potrebbe aumentare
05 dicembre 2025 22:05
Corriere dello Sport: "Sold out per Fiorentina-Juve? Mancano ancora 2.500 biglietti"
19 novembre 2025 09:17
A Marassi settore ospiti sold out: 800 i tifosi della Fiorentina in trasferta
09 novembre 2025 09:48
Nazione tuona: "Delusione, sconforto e infrasettimanale. Saranno solo 500 tifosi viola presenti a San Siro"
29 ottobre 2025 13:27
Nazione: “I tifosi voltano le spalle alla squadra: si sta aprendo una frattura pericolosa”
21 ottobre 2025 09:10
Nazione: "Fiorentina-Como caccia al tutto esaurito. Sono ancora disponibili poco meno di 3mila biglietti"
20 settembre 2025 09:13
A Prešov settore ospiti sold out in poche ore, la Fiorentina avrà la spinta della sua gente
18 agosto 2025 10:52
Esodo dei tifosi della Fiorentina, domani in 1300 a Celje. Tutto esaurito. Previsti 13 mila spettatori
09 aprile 2025 09:24
De Gea aveva chiesto unità ma per il Panathinaikos solo 13mila biglietti venduti, brutto segnale
11 marzo 2025 22:42
Vergogna a Milano: vandali prendono di mira i mezzi dei tifosi della Fiorentina
11 febbraio 2025 22:35
Il Giudice sportivo ha multato di 20.000 euro la Fiorentina per i cori contro Vlahovic
31 dicembre 2024 13:57
I tifosi della Fiorentina tornano a Como dopo 20 anni, saranno 700. Gli sfottò: “Voi comaschi noi collefemmine”
21 novembre 2024 09:07
Repubblica: “Saranno 1400 i tifosi della Fiorentina a Torino, grande entusiasmo intorno alla squadra”
03 novembre 2024 09:56
I tifosi del Venezia non presenzieranno alla trasferta di Firenze a causa dei pochi biglietti a disposizione nel settore ospiti
20 agosto 2024 18:08
La classifica dei tifosi in Italia: Juve al top, Fiorentina e Inter in crescita, Milan e Napoli in calo
15 agosto 2024 19:01
Contro il Parma sono attesi oltre 1.200 tifosi viola per l'esordio in campionato della Fiorentina
12 agosto 2024 10:37
Rissa furiosa tra i tifosi del Napoli nel loro settore a Firenze dopo il gol segnato da Kvaratskhelia
18 maggio 2024 17:38
Luca Speciale: "Rocco paghi il viaggio ad Atene a chi prende la pioggia tutto l'anno"
16 maggio 2024 21:55
Tifoso del Club Brugge malmenato dai suoi stessi hooligan, finisce in ospedale con naso e orbita oculare rotti
04 maggio 2024 18:42
Italiano-parterre, che scintille al fischio finale! La rabbia del tecnico che poi ha chiesto scusa
16 aprile 2024 08:08
Tifosi al Viola Park per Barone: "Da fiorentino te ne sei andato, questo popolo te ne sarà sempre grato"
20 marzo 2024 19:44
Comune di Firenze: "Nel nuovo stadio spazi per allestire striscioni, murales e un palchetto lancia-cori"
27 febbraio 2024 13:22
Dalla prossima stagione i tifosi della Fiesole si sposteranno in Ferrovia per i lavori di ristrutturazione
22 febbraio 2024 11:27
Aria di burrasca in casa Fiorentina, vincere ad Empoli per ritrovare il sereno e far sparire le nuvole
17 febbraio 2024 11:58
Il Giudice Sportivo non fa sconti: 6 mila euro di multa per la Fiorentina per lancio di petardi e fumogeni in campo
15 febbraio 2024 22:15
Daspo di due anni per 4 giovani tifosi viola per la partita di Conference League contro il Ferencvaros
15 febbraio 2024 15:59
“Sudate la maglia e andate in campo con entusiasmo”, questo il patto tra la Fiorentina ed i suoi tifosi
13 febbraio 2024 09:06
Fuori dal Franchi appare il volantino polemico della fanzine dei tifosi: "Commisso svegliati"
28 gennaio 2024 19:40
Verso Fiorentina-Empoli, stasera all'Artemio Franchi attesi quasi 30mila tifosi viola
23 ottobre 2023 17:26
Critichi il club sui social? Vieni escluso dall'ingresso allo stadio. Succede in Inghilterra, al Scunthorpe
01 ottobre 2023 18:13
Scugnizzo viola: ”Grazie Auer. Tra un tentativo di autogol ed un rigore provocato ci hai regalato la qualificazione!”
01 settembre 2023 12:57
Scugnizzo viola: "Campagna abbonamenti divisa in due. Ma la squadra sarà EASY o PRO?"
06 luglio 2023 15:27
Mail, codici e un’app da scaricare. Acquistare il biglietto è un’odissea. Le istruzioni per fare la procedura corretta
29 maggio 2023 09:06
Presidente ATF: "Il nostro obiettivo è quello di riempire tutti i posti destinati ai tifosi della Fiorentina, 25 mila"
29 aprile 2023 11:38
Nazione, aereo, treno e tanta fatica: ecco il viaggio dei 450 tifosi viola per sostenere la Fiorentina
11 aprile 2023 08:57
Entusiasmo alle stelle: contro lo Spezia ci saranno 35mila tifosi viola al Franchi
07 aprile 2023 09:20
Esodo viola a San Siro: saranno 1.500 i tifosi della Fiorentina attesi sabato per il match con l'Inter
29 marzo 2023 09:50
Ci saranno 823 tifosi della Fiorentina a Verona. Grande esodo nonostante orario e giorno lavorativo
26 febbraio 2023 21:54
Al Franchi 11.000 tifosi per Braga-Fiorentina, arriveranno solo in 200 dal Portogallo
22 febbraio 2023 09:05
Testimonianze tifosi Fiorentina feriti dopo gli scontri in Portogallo: “Qua sparano e arrestano”
17 febbraio 2023 14:23
Corriere Fiorentino, 11.000 spettatori per il Basaksehir: il Franchi di Coppa è sempre semivuoto
27 ottobre 2022 08:49
Fiorentina Inter, Ondata nerazzura al Franchi: saranno più di 2000 i tifosi ospiti
19 ottobre 2022 18:30
Verso Fiorentina Lazio: settore ospiti sold out, 2500 sostenitori biancocelesti per la trasferta di lunedì
05 ottobre 2022 20:59
Tifosi del Bologna non ci stanno: "Non andiamo allo Juventus Stadium, prezzi alti e registrazioni online"
30 settembre 2022 14:47
I tifosi del Napoli sbottano e attaccano: "Spalletti, la panda te la restituiamo, basta che te ne vai"
12 maggio 2022 00:47
Il Milan prova a difendersi sul pasticcio biglietti: "Abbiamo rispettato tutte le regole e le disposizioni"
30 aprile 2022 12:21
Torreira ringrazia: "Impressionante: più di sei mila tifosi al Franchi. Impossibile non caricarsi"
13 aprile 2022 23:07
Firenze crede all'Europa, tifosi alla stazione ad accogliere la Fiorentina dopo il successo di Napoli
10 aprile 2022 22:11
La Juventus partorisce l'ennesima coreografia imbarazzante, non riesce la scritta "Fino alla fine"
03 aprile 2022 22:51
Quasi 1200 tifosi della Fiorentina in viaggio verso San Siro per la sfida contro l'Inter
18 marzo 2022 15:51
I tifosi del Genoa la prendono con ironia: "Se l'arbitro non avesse fatto quel fischio d'inizio..."
18 gennaio 2022 12:46
Rimborso ai tifosi viola per Fiorentina-Udinese, per Fiorentina-Genoa non vale l'abbonamento
14 gennaio 2022 11:50
Capienza ridotta a 5000 negli stadi, l'obiettivo è tornare al 50% dopo la sosta Nazionali
09 gennaio 2022 10:44
Per le giornate di serie A del 16 e 23 gennaio allo stadio potranno entrare solo 5 mila tifosi
08 gennaio 2022 17:38
Il governo vuole il tampone obbligatorio per chi va allo stadio, furia tifosi: "Costa diversi soldi"
19 dicembre 2021 18:43
"Tifosi della Lazio violenti e fascisti" vietata la trasferta dei tifosi biancocelesti a Marsiglia
02 novembre 2021 13:34
Brambati: "Vlahovic? I tifosi maturino. Non esistono bandiere, i giocatori sono professionisti"
21 ottobre 2021 21:13
DAZN, flop totale. Clienti chiedono sub licenza a Sky. Avviso del Codacons
24 settembre 2021 00:06
Tornano i tifosi allo stadio ma anche i primi disordini: 12 napoletani arrestati
17 settembre 2021 15:24
Tifosi allo stadio Franchi, biglietti liberi o pacchetti di partite: no ai classici abbonamenti
24 giugno 2021 09:37
Torna il pubblico allo stadio, 5 mila persone per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus
29 aprile 2021 18:34
Il pubblico c'è ad Amici, mentre all'aperto in uno stadio è vietato. Ipocrisia pura tutta italiana
31 marzo 2021 13:58
CorFio, senza tifosi allo stadio pesanti perdite sul bilancio della Fiorentina
02 settembre 2020 09:11
Spadafora: "I tifosi non potranno tornare allo stadio prima di settembre. Serve pianificare bene"
16 luglio 2020 18:42
A chi era rivolto quel dito alla bocca a zittire di Chiesa dopo l'assist a Cutrone?
14 luglio 2020 10:05
Viola e butei, per sempre fradei. Storia di un gemellaggio indistruttibile
11 luglio 2020 20:31
Dal Pino: “Tifosi negli stadi? Forse parzialmente già da luglio”
29 giugno 2020 14:57
Nazione, la Fiorentina riparte al Franchi senza i suoi tifosi: rischio perdite per circa 3 milioni
17 giugno 2020 10:42
Sottosegr. salute: "A luglio i tifosi possono tornare allo stadio: distanziamento, termoscanner e niente abbracci"
12 giugno 2020 19:01
Graziani: "Per la lotta salvezza la situazione è difficile anche per la Fiorentina. Tifosi negli stadi? Vedremo..."
02 giugno 2020 19:39
CorSport, I tifosi quando potranno andare allo stadio? Spunta l'ipotesi gennaio 2021
26 aprile 2020 11:37
Rimborso abbonamenti? Deciderà il nuovo decreto che dovrà essere ratificato oggi. I tifosi aspettano info
10 marzo 2020 12:47
ACCV Pucci: "Firenze saluterà Pioli come merita, molto apprezzato come uomo"
20 febbraio 2020 11:26
Commisso: "Tifosi? Vengono prima di tutto. Non mi aspettavo di essere in zona retrocessione. La prossima stagione..."
15 febbraio 2020 13:37
Boom di presenze per Fiorentina-Atalanta. Si punta a raggiungere i 35.000 spettatori
07 febbraio 2020 09:53
Saranno 300 i cuori viola che oggi sosterranno contro il Napoli la Fiorentina
18 gennaio 2020 12:54
ACF, Castrovilli eletto miglior viola del 2019 dai tifosi. Testa alta ed attitudine da veterano premiano...
01 gennaio 2020 17:11
Oltre 35.000 tifosi presenti domani. Firenze spera di chiudere in bellezza quest'indimenticabile 2019
19 dicembre 2019 13:22
La Curva Fiesole chiede un faccia a faccia con Montella e la squadra. Potrebbe tenersi nelle prossime ore
02 dicembre 2019 11:06
Tifosi Brescia attaccano Balotelli: "Vogliamo rispetto, sacrificio e la maglia sudata. Per il momento, sono concetti a lui sconosciuti..."
08 novembre 2019 11:19
Commisso indirettamente critica i tifosi dell'Atalanta: "Sono stati i peggiori che ho visto.."
02 novembre 2019 19:20
Gazzetta: la Fiorentina non vince, ma piace ai tifosi. Il paradosso post Della Valle...
24 settembre 2019 11:39
CorSport, le presenze dei tifosi viola allo stadio Franchi con la Juventus dovrebbero essere oltre 40 mila
10 settembre 2019 10:05
Moena, programma di domani: doppia seduta di allenamento della viola e eventi per i tifosi
12 luglio 2019 18:19
Graiciar sui social: "Sono arrivato al capolinea di un'esperienza fatta di alti e bassi"
09 luglio 2019 16:45
Commisso: "La Juve? Sono cresciuto coi grandi campioni bianconeri, è vero, ma è anche vero che ora sono un fiorentino..."
06 giugno 2019 16:20
ATF: "Vogliamo guardare ad un presente e ad un futuro da costruire insieme..."
06 giugno 2019 15:42
I tifosi viola si scagliano contro Veretout: "Via da Firenze non meriti di restare qui"
07 maggio 2019 15:16
La Nazione, domani ci sarà lo stadio semivuoto all'Artemio Franchi contro il Sassuolo
28 aprile 2019 14:00
Lazio, la Uefa ha aperto un'inchiesta per comportamento razzista dei suoi tifosi…
22 febbraio 2019 19:40
L'ESEMPIO DI RIGOLETTO, IL PERFETTO TIFOSO VIOLA. LA SUA ULTIMA INTERVISTA... DI STEFANO BORGI.
19 dicembre 2018 23:56
Archivio