Testimonianze tifosi Fiorentina feriti dopo gli scontri in Portogallo: “Qua sparano e arrestano”

Il giorno dopo la vittoria della Fiorentina sul Braga con un netto 0-4 tengono banco i brutti episodi accaduti prima della partita che hanno visto coinvolti i tifosi Viola. Tutto inizia a pochi minuti del fischio d’inizio quando il corteo dei tifosi della Fiorentina viene caricato dalla polizia locale per non avere seguito delle direttive: cominciano subito a circolare in rete molti video ed in queste ore anche degli audio di supporters Viola presenti e testimoni dei fatti. “Non solo caricavano, questi sparavano. Quando abbiamo iniziato a sentire gli spari abbiamo avuto paura: ci hanno sparato a 5 metri ed un ragazzo davanti a noi aveva sette buchi nella gamba. Quello che mi fa paura anche ora è che loro sono delle m**de, sparano e arrestano”. Questa solo una delle testimonianze che circolano, a dimostrazione che la situzione nel pre partita era a dir poco carica di tensione.

L’APPELLO DELLA CURVA FIESOLE DOPO GLI ARRESTI IN PORTOGALLO