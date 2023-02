8 tifosi della Fiorentina arrestati dalla polizia a Braga, la Curva Fiesole: “Liberate i nostri fratelli”

Sono stati almeno 8 i tifosi della Fiorentina che ieri sono stati fermati dalla polizia portoghese per alcuni scontri avvenuti prima della gara contro il Braga di Conference League. Come mostrato nel video (CLICCA QUI PER VEDERLO) i tifosi viola nel loro corteo verso lo stadio sono stati caricati dalla polizia colpevoli, secondo le autorità locali, di non aver seguito le indicazioni che gli erano state date. Nella notte, ai cancelli dello stadio Franchi di Firenze, gli ultras della Curva Fiesole hanno appeso uno striscione con la scritta “Liberate i nostri fratelli” con l’auspicio che tutto si possa risolvere per il meglio.