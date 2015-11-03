Notizie Braga Fiorentina

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha offerto un prestito con diritto di riscatto per Niakaté. Il Braga vuole l'obbligo"
21 gennaio 2026 09:26
Il Napoli fa grande fatica sul campo del Braga dove la Fiorentina aveva passeggiato qualche mese fa
20 settembre 2023 23:08
Cassano esalta la Fiorentina: "Ha dominato contro il Braga che è squadra seria, fanno calcio vero"
24 febbraio 2023 21:25
Caso gol Cabral, la Uefa conferma. L'ultima parola spetta sempre all'arbitro. Chieste spiegazioni
24 febbraio 2023 20:16
"Ieri la Goal Line Technolgy è stata una pagliacciata. Ma l'arbitro non c'entra nulla, colpa del VAR"
24 febbraio 2023 17:20
Moviola CorSport si interroga: "Errore smentire la GLT o è l'intuizione arbitrale del secolo?"
24 febbraio 2023 08:33
Oggi sorteggio ottavi di Conference: West Ham da evitare, rischio Villarreal. Meglio lo Slovan
24 febbraio 2023 08:28
Gazzetta: “Pessimo l’arbitro Bastien, tanti errori ed episodio ai limiti del grottesco”
24 febbraio 2023 08:21
Jorge contro l'evidenza: "Quello di Cabral non è un gol annullato perchè la palla non è entrata"
23 febbraio 2023 23:30
Sentite Marelli: "Giusto annullare il gol. Può capitare che la Goal Line Technology possa sbagliare"
23 febbraio 2023 23:19
La Fiorentina vola agli ottavi di Conference, battuto 3-2 il Braga al Franchi. Domani il sorteggio
23 febbraio 2023 22:51
PAGELLE FIORENTINA, TERZIC DEVASTANTE, CABRAL NE SEGNA DUE (QUASI). SAPONARA PRECISO
23 febbraio 2023 22:51
Probabile formazione: debutto per Sirigu contro il Braga, tridente Ikoné-Cabral e Kouame
23 febbraio 2023 10:04
Flachi: "Fiorentina calcia tanto perchè non sanno cosa fare. Non si può dire che i giocatori sono stanchi"
22 febbraio 2023 18:50
Convocati Fiorentina per il Braga: Milenkovic out, c'è Sirigu, prima per Brekalo in Conference
22 febbraio 2023 18:27
Jorge: "All'andata la Fiorentina ha sfruttato i nostri errori individuali, vogliamo fare lo stesso domani"
22 febbraio 2023 18:18
Pizzi: "Il risultato dell'andata un imprevisto, fino al gol era gara equilibrata. Rosso ha condizionato"
22 febbraio 2023 18:06
Proiettili alle gambe e processo, il racconto: "Ferito gravemente senza motivo. Fa male difendersi da innocente"
22 febbraio 2023 16:40
Dal centro sportivo: Sirigu assente per problemi personali. Milenkovic lavora a parte
22 febbraio 2023 11:41
Nazione, Fiorentina in ansia, attese notizie sull'infortunio di Milenkovic: problema all'adduttore
22 febbraio 2023 09:18
Probabile formazione: Ranieri verso una chance dal 1’, anche Duncan e Castrovilli potrebbero partire titolari
22 febbraio 2023 09:08
Al via la vendita libera per Fiorentina-Braga: non sarà necessaria la tessera per acquistare i biglietti
21 febbraio 2023 17:15
Scugnizzo viola: “Tanto già lo sapevo in coppa fenomeni, in campionato bidoni. Ikone si gioca a calcio, no a rugby”
20 febbraio 2023 21:40
Nardella e Barone hanno parlato con sindaco di Braga: tifosi Fiorentina invitati alla calma per il ritorno
20 febbraio 2023 19:40
Dodò suona la carica via social: la Fiorentina à già pronta per la sfida di Conference contro il Braga
20 febbraio 2023 11:59
Verso il Braga: Italiano farà un maxi turnover: Quarta al posto di Milenkovic, rifiata Gonzalez. In avanti Cabral
20 febbraio 2023 09:45
Nardella: "Chiederò spiegazioni al sindaco di Braga, speriamo che vengano trovati i responsabili"
18 febbraio 2023 14:00
Cassano esalta la Fiorentina: "Con mille problemi ha vinto a Braga facendo un calcio meraviglioso"
18 febbraio 2023 12:42
Ritorno difficile da Braga, aereo atterrato a Bologna a causa della nebbia, alle 5 a Firenze
18 febbraio 2023 09:59
Corriere Fiorentino: “6 arresti a Braga, tifosi Fiorentina colpiti da proiettili di gomma. La ricostruzione”
18 febbraio 2023 09:53
Corriere dello Sport, 6 tifosi viola arrestati a Braga, processo per direttissima e multa da 10mila euro
18 febbraio 2023 09:47
Rilasciati i tifosi della Fiorentina arrestati in Portogallo, il processo ci sarà la prossima settimana
17 febbraio 2023 22:05
Bucciantini: "Vinto 4-0 ma nel primo tempo poteva essere 3-0. Jovic ha sbagliato gol da 1 metro"
17 febbraio 2023 19:40
Pasqual ammette: "Non pensavo che il Braga avesse tutte queste difficoltà, sbagliavano cose semplici"
17 febbraio 2023 18:21
Bergomi applaude la Fiorentina: "Aveva l'impegno più difficile in Europa e lo ha vinto bene. Complimenti"
17 febbraio 2023 17:50
Testimonianze tifosi Fiorentina feriti dopo gli scontri in Portogallo: “Qua sparano e arrestano”
17 febbraio 2023 14:23
Bucchioni: "Fiorentina progettata in estate doveva essere quella di ieri. C'è tempo per recuperare stagione"
17 febbraio 2023 13:52
Amoruso: "Se fossi allenatore Braga ai miei difensori spezzo le gambe. Stavano a 3 metri dalla Fiorentina"
17 febbraio 2023 13:38
Scugnizzo viola: "Ma non dovevate darci una grande risposta? Spariti tutti i meme contro la Fiorentina"
17 febbraio 2023 13:24
Corriere Fiorentino: “Incidenti, manganelli e proiettili di gomma all’indirizzo dei tifosi della Fiorentina”
17 febbraio 2023 09:37
Gazzetta: “L’obiettivo è chiudere definitivamente in un cassetto la scialba Fiorentina del campionato”
17 febbraio 2023 09:34
CorSport: “Scontri perché i tifosi viola e quelli dello Sporting Lisbona volevano uscire dal percorso"
17 febbraio 2023 09:25
Moviola CorSport: “Biraghi rischia con la spallata a Banza in area di fare fallo da rigore”
17 febbraio 2023 09:18
Tuttosport: “Jovic da 8, è la sua serata. Mette in mostra il suo repertorio e le qualità”
17 febbraio 2023 09:16
Tuttosport: “Scontri tra tifosi della Fiorentina e del Braga. Ci sono stati dei fermi e dei feriti”
17 febbraio 2023 09:14
8 tifosi della Fiorentina arrestati dalla polizia a Braga, la Curva Fiesole: "Liberate i nostri fratelli"
17 febbraio 2023 08:51
Aggredito e derubato di sciarpa e felpa della Fiorentina nel pieno centro di Braga in diretta. Il video
17 febbraio 2023 01:00
Italiano gongola: "Abbiamo trovato quello che ci era mancato nell'ultimo periodo, il gol dell'attaccante"
16 febbraio 2023 23:19
Allenatore del Braga senza parole: "Non credo che possiamo ribaltare il risultato al ritorno"
16 febbraio 2023 22:44
Pradè: "Vittoria ci fa capire che possiamo fare grandi cose. Gol di Cabral e Jovic di una bellezza incredibili"
16 febbraio 2023 22:22
Italiano sorride: "Quando segnano gli attaccanti è una gioia. Dobbiamo fare così anche in campionato"
16 febbraio 2023 21:33
Una Fiorentina da sballo vince 4-0 contro il Braga. Serata perfetta doppietta di Jovic e di Cabral
16 febbraio 2023 20:42
I tifosi della Fiorentina sono stati attaccati dalla polizia portoghese prima della partita. Il video
16 febbraio 2023 20:13
Barone: "Stasera una Fiorentina concentrata e cattiva. Commisso trasmette amore per la squadra"
16 febbraio 2023 18:46
FORM.UFFICIALE: IL CENTRAVANTI LO FA JOVIC, VENUTI TITOLARE AL POSTO DI DODÒ
16 febbraio 2023 17:42
"Mai autocritica, Italiano si è adattato allo stile della società. Ammettere errori sarebbe giusto"
16 febbraio 2023 15:19
Braga è Viola, nel pieno centro della città portoghese ci sono solo tifosi della Fiorentina
16 febbraio 2023 14:00
Nazione: "Fare bene in Coppa per dare una scossa al campionato: domenica c'è l'Empoli"
16 febbraio 2023 09:36
“Siamo delusi ma non ci arrendiamo”, l’esodo dei tifosi della Fiorentina verso Braga per la gara di Conference
16 febbraio 2023 09:21
Gazzetta: “Commisso ci crede, é la prima volta che segue la Fiorentina in una trasferta europea”
16 febbraio 2023 09:16
Italiano: "Nico Gonzalez sarà multato, ha sbagliato ed ha chiesto scusa. Ci saranno delle rotazioni"
15 febbraio 2023 20:01
All. Braga: "Fiorentina candidata a vincere Conference. Temo i loro singoli ma metteremo in difficoltà"
15 febbraio 2023 19:29
Braga-Fiorentina, Dirige lo spagnolo Del Cerro Grande: ha già arbitrato Juventus e Napoli in Champions
15 febbraio 2023 18:57
Brekalo è rimasto a Firenze perchè in ritardo di condizione, deve allenarsi e salterà il Braga
15 febbraio 2023 18:39
Nuno Gomes presenta il Braga: "Fiorentina, attenta a Banza e Abel Ruiz. Come finirà? Dipende se saranno ispirati"
15 febbraio 2023 16:40
Problemi per i tifosi della Fiorentina verso Braga, voli dalla Germania cancellati per guasto informatico
15 febbraio 2023 14:00
Dal centro sportivo: Venuti è l'unico assente dall'allenamento prima della partenza per Braga
15 febbraio 2023 11:03
Esodo viola in Portogallo, saranno 1.600 i tifosi della Fiorentina a Braga per spingere la squadra
15 febbraio 2023 10:02
Verso il Braga: Barak recuperato, Terzic titolare. Idea Sirigu tra i pali al posto di Terracciano
15 febbraio 2023 09:50
Nuno Gomes: “Mi aspettavo di più dalla Fiorentina. Braga? Occhio ad Horta, non fateli pensare”
15 febbraio 2023 09:47
Barone: "Fiorentina concentrata sul Braga ma c'è il pensiero per derby con l'Empoli in campionato"
14 febbraio 2023 19:44
Freitas: "Il punto debole del Braga è che i giocatori centrali sono lenti. La Fiorentina deve attaccare li"
14 febbraio 2023 14:17
Verso il Braga: Barak resta in dubbio. Castrovilli pienamente recuperato. Igor e Mandragora ci sono
14 febbraio 2023 09:29
Quando gioca Sirigu? Più facile che lo faccia in Conference contro il Braga che contro la Juventus
10 febbraio 2023 22:31
Altro che contestazione, il tifoso della Fiorentina non abbandona la squadra, sarà esodo in Portogallo
07 febbraio 2023 15:04
Domenica prossima scontro diretto con la Juve a Torino poi l'andata del playoff di Conference
06 febbraio 2023 09:23
Conference posta la foto di Nico, Jovic e Kouamè e chiede: "Quale tridente scegli?" Il Braga risponde
18 gennaio 2023 20:20
Il Braga demolisce il Benfica capolista di Enzo Fernandez battendolo 3-0, Fiorentina avvisata
31 dicembre 2022 13:20
Tiago Pinto avvisa il Braga: "State attenti, la Fiorentina è forte ed ha superato le sue difficoltà"
19 novembre 2022 23:32
Perché dovremmo aver paura del Braga? Se giochiamo come domenica, niente ci sarà precluso
08 novembre 2022 14:50
Commisso contro Mendes atto secondo, il Braga è stato costruito dal potente procuratore portoghese
08 novembre 2022 12:57
Gli orari di Braga-Fiorentina, andata alle ore 18.45 in Portogallo, ritorno a Firenze alle ore 21
07 novembre 2022 22:17
Freitas avverte: "Fiorentina stai attenta ad Horta e Vitinha. Braga sempre in Europa da dieci anni"
07 novembre 2022 19:51
Conference, pericoli Braga e Trabzonspor per la Fiorentina. Speranze Qarabag e AEK Larnaca
07 novembre 2022 12:49
TMW, Fiorentina ha chiesto informazioni al Braga per Vitinha, attaccante classe 2000 portoghese
03 gennaio 2022 21:42
CorFio, la Fiorentina segue Thiago Silva e Vertonghen per portare esperienza alla propria difesa
21 luglio 2020 11:33
CorSport, la Fiorentina vuole Carmo e Fares ma occhio alle concorrenti italiane
11 luglio 2020 09:48
Gazzetta, per Pedro prestito o cessione definitiva? Offerte da 13 mln: Nantes, Besiktas, Spal su di lui
31 dicembre 2019 11:59
CorSport, deciderà Iachini il futuro di Pedro. Su di lui Braga, Lisbona, CSKA e Schalke 04
27 dicembre 2019 12:22
Repubblica, probabile cessione per Pedro. Su di lui Braga, Benfica, Schalke 04 e CSKA Mosca
24 dicembre 2019 15:12
A Bola: Corvino ha fatto un sondaggio per lo svincolato Beaulieu. Centrocampista classe '97..."
28 novembre 2017 14:28
Ufficiale, Bakic allo Sporting Braga per 1,5 milioni. É plusvalenza viola
27 luglio 2016 19:33
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