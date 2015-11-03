Labaro Viola

Notizie Braga Fiorentina

Corriere dello Sport: "La Fiorentina ha offerto un prestito con diritto di riscatto per Niakaté. Il Braga vuole l'obbligo"

21 gennaio 2026 09:26

Il Napoli fa grande fatica sul campo del Braga dove la Fiorentina aveva passeggiato qualche mese fa

20 settembre 2023 23:08

Cassano esalta la Fiorentina: "Ha dominato contro il Braga che è squadra seria, fanno calcio vero"

24 febbraio 2023 21:25

Caso gol Cabral, la Uefa conferma. L'ultima parola spetta sempre all'arbitro. Chieste spiegazioni

24 febbraio 2023 20:16

"Ieri la Goal Line Technolgy è stata una pagliacciata. Ma l'arbitro non c'entra nulla, colpa del VAR"

24 febbraio 2023 17:20

Moviola CorSport si interroga: "Errore smentire la GLT o è l'intuizione arbitrale del secolo?"

24 febbraio 2023 08:33

Oggi sorteggio ottavi di Conference: West Ham da evitare, rischio Villarreal. Meglio lo Slovan

24 febbraio 2023 08:28

Gazzetta: “Pessimo l’arbitro Bastien, tanti errori ed episodio ai limiti del grottesco”

24 febbraio 2023 08:21

Jorge contro l'evidenza: "Quello di Cabral non è un gol annullato perchè la palla non è entrata"

23 febbraio 2023 23:30

Sentite Marelli: "Giusto annullare il gol. Può capitare che la Goal Line Technology possa sbagliare"

23 febbraio 2023 23:19

La Fiorentina vola agli ottavi di Conference, battuto 3-2 il Braga al Franchi. Domani il sorteggio

23 febbraio 2023 22:51

PAGELLE FIORENTINA, TERZIC DEVASTANTE, CABRAL NE SEGNA DUE (QUASI). SAPONARA PRECISO

23 febbraio 2023 22:51

Probabile formazione: debutto per Sirigu contro il Braga, tridente Ikoné-Cabral e Kouame

23 febbraio 2023 10:04

Flachi: "Fiorentina calcia tanto perchè non sanno cosa fare. Non si può dire che i giocatori sono stanchi"

22 febbraio 2023 18:50

Convocati Fiorentina per il Braga: Milenkovic out, c'è Sirigu, prima per Brekalo in Conference

22 febbraio 2023 18:27

Jorge: "All'andata la Fiorentina ha sfruttato i nostri errori individuali, vogliamo fare lo stesso domani"

22 febbraio 2023 18:18

Pizzi: "Il risultato dell'andata un imprevisto, fino al gol era gara equilibrata. Rosso ha condizionato"

22 febbraio 2023 18:06

Proiettili alle gambe e processo, il racconto: "Ferito gravemente senza motivo. Fa male difendersi da innocente"

22 febbraio 2023 16:40

Dal centro sportivo: Sirigu assente per problemi personali. Milenkovic lavora a parte

22 febbraio 2023 11:41

Nazione, Fiorentina in ansia, attese notizie sull'infortunio di Milenkovic: problema all'adduttore

22 febbraio 2023 09:18

Probabile formazione: Ranieri verso una chance dal 1’, anche Duncan e Castrovilli potrebbero partire titolari

22 febbraio 2023 09:08

Al via la vendita libera per Fiorentina-Braga: non sarà necessaria la tessera per acquistare i biglietti

21 febbraio 2023 17:15

Scugnizzo viola: “Tanto già lo sapevo in coppa fenomeni, in campionato bidoni. Ikone si gioca a calcio, no a rugby”

20 febbraio 2023 21:40

Nardella e Barone hanno parlato con sindaco di Braga: tifosi Fiorentina invitati alla calma per il ritorno

20 febbraio 2023 19:40

Dodò suona la carica via social: la Fiorentina à già pronta per la sfida di Conference contro il Braga

20 febbraio 2023 11:59

Verso il Braga: Italiano farà un maxi turnover: Quarta al posto di Milenkovic, rifiata Gonzalez. In avanti Cabral

20 febbraio 2023 09:45

Nardella: "Chiederò spiegazioni al sindaco di Braga, speriamo che vengano trovati i responsabili"

18 febbraio 2023 14:00

Cassano esalta la Fiorentina: "Con mille problemi ha vinto a Braga facendo un calcio meraviglioso"

18 febbraio 2023 12:42

Ritorno difficile da Braga, aereo atterrato a Bologna a causa della nebbia, alle 5 a Firenze

18 febbraio 2023 09:59

Corriere Fiorentino: “6 arresti a Braga, tifosi Fiorentina colpiti da proiettili di gomma. La ricostruzione”

18 febbraio 2023 09:53

Corriere dello Sport, 6 tifosi viola arrestati a Braga, processo per direttissima e multa da 10mila euro

18 febbraio 2023 09:47

Rilasciati i tifosi della Fiorentina arrestati in Portogallo, il processo ci sarà la prossima settimana

17 febbraio 2023 22:05

Bucciantini: "Vinto 4-0 ma nel primo tempo poteva essere 3-0. Jovic ha sbagliato gol da 1 metro"

17 febbraio 2023 19:40

Pasqual ammette: "Non pensavo che il Braga avesse tutte queste difficoltà, sbagliavano cose semplici"

17 febbraio 2023 18:21

Bergomi applaude la Fiorentina: "Aveva l'impegno più difficile in Europa e lo ha vinto bene. Complimenti"

17 febbraio 2023 17:50

Testimonianze tifosi Fiorentina feriti dopo gli scontri in Portogallo: “Qua sparano e arrestano”

17 febbraio 2023 14:23

Bucchioni: "Fiorentina progettata in estate doveva essere quella di ieri. C'è tempo per recuperare stagione"

17 febbraio 2023 13:52

Amoruso: "Se fossi allenatore Braga ai miei difensori spezzo le gambe. Stavano a 3 metri dalla Fiorentina"

17 febbraio 2023 13:38

Scugnizzo viola: "Ma non dovevate darci una grande risposta? Spariti tutti i meme contro la Fiorentina"

17 febbraio 2023 13:24

Corriere Fiorentino: “Incidenti, manganelli e proiettili di gomma all’indirizzo dei tifosi della Fiorentina”

17 febbraio 2023 09:37

Gazzetta: “L’obiettivo è chiudere definitivamente in un cassetto la scialba Fiorentina del campionato”

17 febbraio 2023 09:34

CorSport: “Scontri perché i tifosi viola e quelli dello Sporting Lisbona volevano uscire dal percorso"

17 febbraio 2023 09:25

Moviola CorSport: “Biraghi rischia con la spallata a Banza in area di fare fallo da rigore”

17 febbraio 2023 09:18

Tuttosport: “Jovic da 8, è la sua serata. Mette in mostra il suo repertorio e le qualità”

17 febbraio 2023 09:16

Tuttosport: “Scontri tra tifosi della Fiorentina e del Braga. Ci sono stati dei fermi e dei feriti”

17 febbraio 2023 09:14

8 tifosi della Fiorentina arrestati dalla polizia a Braga, la Curva Fiesole: "Liberate i nostri fratelli"

17 febbraio 2023 08:51

Aggredito e derubato di sciarpa e felpa della Fiorentina nel pieno centro di Braga in diretta. Il video

17 febbraio 2023 01:00

Italiano gongola: "Abbiamo trovato quello che ci era mancato nell'ultimo periodo, il gol dell'attaccante"

16 febbraio 2023 23:19

Allenatore del Braga senza parole: "Non credo che possiamo ribaltare il risultato al ritorno"

16 febbraio 2023 22:44

Pradè: "Vittoria ci fa capire che possiamo fare grandi cose. Gol di Cabral e Jovic di una bellezza incredibili"

16 febbraio 2023 22:22

Italiano sorride: "Quando segnano gli attaccanti è una gioia. Dobbiamo fare così anche in campionato"

16 febbraio 2023 21:33

Una Fiorentina da sballo vince 4-0 contro il Braga. Serata perfetta doppietta di Jovic e di Cabral

16 febbraio 2023 20:42

I tifosi della Fiorentina sono stati attaccati dalla polizia portoghese prima della partita. Il video

16 febbraio 2023 20:13

Barone: "Stasera una Fiorentina concentrata e cattiva. Commisso trasmette amore per la squadra"

16 febbraio 2023 18:46

FORM.UFFICIALE: IL CENTRAVANTI LO FA JOVIC, VENUTI TITOLARE AL POSTO DI DODÒ

16 febbraio 2023 17:42

"Mai autocritica, Italiano si è adattato allo stile della società. Ammettere errori sarebbe giusto"

16 febbraio 2023 15:19

Braga è Viola, nel pieno centro della città portoghese ci sono solo tifosi della Fiorentina

16 febbraio 2023 14:00

Nazione: "Fare bene in Coppa per dare una scossa al campionato: domenica c'è l'Empoli"

16 febbraio 2023 09:36

“Siamo delusi ma non ci arrendiamo”, l’esodo dei tifosi della Fiorentina verso Braga per la gara di Conference

16 febbraio 2023 09:21

Gazzetta: “Commisso ci crede, é la prima volta che segue la Fiorentina in una trasferta europea”

16 febbraio 2023 09:16

Italiano: "Nico Gonzalez sarà multato, ha sbagliato ed ha chiesto scusa. Ci saranno delle rotazioni"

15 febbraio 2023 20:01

All. Braga: "Fiorentina candidata a vincere Conference. Temo i loro singoli ma metteremo in difficoltà"

15 febbraio 2023 19:29

Braga-Fiorentina, Dirige lo spagnolo Del Cerro Grande: ha già arbitrato Juventus e Napoli in Champions

15 febbraio 2023 18:57

Brekalo è rimasto a Firenze perchè in ritardo di condizione, deve allenarsi e salterà il Braga

15 febbraio 2023 18:39

Nuno Gomes presenta il Braga: "Fiorentina, attenta a Banza e Abel Ruiz. Come finirà? Dipende se saranno ispirati"

15 febbraio 2023 16:40

Problemi per i tifosi della Fiorentina verso Braga, voli dalla Germania cancellati per guasto informatico

15 febbraio 2023 14:00

Dal centro sportivo: Venuti è l'unico assente dall'allenamento prima della partenza per Braga

15 febbraio 2023 11:03

Esodo viola in Portogallo, saranno 1.600 i tifosi della Fiorentina a Braga per spingere la squadra

15 febbraio 2023 10:02

Verso il Braga: Barak recuperato, Terzic titolare. Idea Sirigu tra i pali al posto di Terracciano

15 febbraio 2023 09:50

Nuno Gomes: “Mi aspettavo di più dalla Fiorentina. Braga? Occhio ad Horta, non fateli pensare”

15 febbraio 2023 09:47

Barone: "Fiorentina concentrata sul Braga ma c'è il pensiero per derby con l'Empoli in campionato"

14 febbraio 2023 19:44

Freitas: "Il punto debole del Braga è che i giocatori centrali sono lenti. La Fiorentina deve attaccare li"

14 febbraio 2023 14:17

Verso il Braga: Barak resta in dubbio. Castrovilli pienamente recuperato. Igor e Mandragora ci sono

14 febbraio 2023 09:29

Quando gioca Sirigu? Più facile che lo faccia in Conference contro il Braga che contro la Juventus

10 febbraio 2023 22:31

Altro che contestazione, il tifoso della Fiorentina non abbandona la squadra, sarà esodo in Portogallo

07 febbraio 2023 15:04

Domenica prossima scontro diretto con la Juve a Torino poi l'andata del playoff di Conference

06 febbraio 2023 09:23

Conference posta la foto di Nico, Jovic e Kouamè e chiede: "Quale tridente scegli?" Il Braga risponde

18 gennaio 2023 20:20

Il Braga demolisce il Benfica capolista di Enzo Fernandez battendolo 3-0, Fiorentina avvisata

31 dicembre 2022 13:20

Tiago Pinto avvisa il Braga: "State attenti, la Fiorentina è forte ed ha superato le sue difficoltà"

19 novembre 2022 23:32

Perché dovremmo aver paura del Braga? Se giochiamo come domenica, niente ci sarà precluso

08 novembre 2022 14:50

Commisso contro Mendes atto secondo, il Braga è stato costruito dal potente procuratore portoghese

08 novembre 2022 12:57

Gli orari di Braga-Fiorentina, andata alle ore 18.45 in Portogallo, ritorno a Firenze alle ore 21

07 novembre 2022 22:17

Freitas avverte: "Fiorentina stai attenta ad Horta e Vitinha. Braga sempre in Europa da dieci anni"

07 novembre 2022 19:51

Conference, pericoli Braga e Trabzonspor per la Fiorentina. Speranze Qarabag e AEK Larnaca

07 novembre 2022 12:49

TMW, Fiorentina ha chiesto informazioni al Braga per Vitinha, attaccante classe 2000 portoghese

03 gennaio 2022 21:42

CorFio, la Fiorentina segue Thiago Silva e Vertonghen per portare esperienza alla propria difesa

21 luglio 2020 11:33

CorSport, la Fiorentina vuole Carmo e Fares ma occhio alle concorrenti italiane

11 luglio 2020 09:48

Gazzetta, per Pedro prestito o cessione definitiva? Offerte da 13 mln: Nantes, Besiktas, Spal su di lui

31 dicembre 2019 11:59

CorSport, deciderà Iachini il futuro di Pedro. Su di lui Braga, Lisbona, CSKA e Schalke 04

27 dicembre 2019 12:22

Repubblica, probabile cessione per Pedro. Su di lui Braga, Benfica, Schalke 04 e CSKA Mosca

24 dicembre 2019 15:12

A Bola: Corvino ha fatto un sondaggio per lo svincolato Beaulieu. Centrocampista classe '97..."

28 novembre 2017 14:28

Ufficiale, Bakic allo Sporting Braga per 1,5 milioni. É plusvalenza viola

27 luglio 2016 19:33

Archivio

Esplora l'archivio di Braga

Sett. 4
Sett. 38 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 1
Sett. 30 Sett. 28 Sett. 1
Sett. 52
Sett. 48
Sett. 30