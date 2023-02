Verso il Braga: Italiano farà un maxi turnover: Quarta al posto di Milenkovic, rifiata Gonzalez. In avanti Cabral

Dopo la gran vittoria di giovedì a Braga, Italiano non ha voluto abbassare la guardia: «Al ritorno ce la giocheremo». Chiaro però che con un vantaggio così ampio (4-0), la Fiorentina giovedì (inizio ore 21) potrà permettersi il lusso di far rifiatare qualche giocatore in vista della trasferta di Verona (si giocherà lunedì 27), che vista la classifica si annuncia calcia. Con Venuti squalificato, toccherà a Dodò giocare a destra, mentre Milenkovic (uscito acciaccato) potrebbe lasciare il posto a Quarta.

Anche Amrabat è uno dei candidati a rifiatare, magari per lasciar posto a Mandragora e, perché no, al giovane Bianco. Logica staffetta anche davanti, con Cabral pronto a prendere il posto di Jovic. Quasi certo che resti fuori anche Nico (in debito d’ossigeno), con Kouame invece fresco e pronto a giocare dall’inizio. In caso di passaggio del turno, il sorteggio degli ottavi di Conference ci sarà venerdì prossimo. Lo scrive La Nazione.

