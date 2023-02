Mourinho rifiuta di mettersi l’auricolare di Dazn per ascoltare domande: “Qui solo perchè obbligato”

Ha vinto la Roma contro il Verona per 1-0, a fine partita il tecnico giallorosso Josè Mourinho si è presentato ai microfoni di Dazn ma rifiuta di mettersi l’auricolare per ascoltare le domande dallo studio: “Parliamo alla fine di stagione, alla fine di stagione ho tanto da dire. Adesso non è il momento di parlare, in un anno e mezzo che sono qui non ho mai rilasciato un’intervista. Parlo con voi prima e dopo la partita perchè sono obbligato a farlo altrimenti io e il club prendiamo delle multe. Zero interviste, magari sbaglio ma magari devo aspettare fino alla fine.”

L’OPINIONE DI BUCCHIONI