Bucchioni: “Basta Venuti, è fuori dal progetto Fiorentina ed ha giocato. Ikonè non salta un uomo”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per commentare il pareggio della Fiorentina contro l’Empoli. Ecco le sue parole:

La partita? La Fiorentina crea tanto ma c’è scarsa finalizzazione degli attaccanti e scelte sbagliate. Abbiamo visto il solito Jovic di tante partite. Questi difetti non si tolgono e questi giocatori non si sbloccano.

Ikonè? Ikonè non ha mai saltato l’uomo e fa dei tiri velleitari: quando parlo di scelte sbagliate parlo di questo. Questo tipo di calcio deve essere giocato con grande rapidità da parte di tutto. Se un giocatore come Ikonè rallenta il gioco, poi rallenta tutta la squadra. Non si può aspettare per sempre Ikonè.

Classifica? Non sono impaurito della classifica ma bisogna incominciare a vincere, la prossima con il Verona va vinta perchè poi la preoccupazione arriva. Italiano o decide di cambiare modo di giocare con il regista davanti alla difesa mettendo Mandragora o Bianco e spostando Amrabat in un’ altra posizione oppure non se ne tira fuori da questa situazione.

Terzino? Basta con Venuti: è fuori dal progetto fiorentina e non so perchè l’abbia fatto giocare. Dodo almeno un po’ di spinta in più la dà.

LE PAROLE DI ARTHUR CABRAL AL TERMINE DEL MATCH