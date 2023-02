Scugnizzo viola: “Ma non dovevate darci una grande risposta? Spariti tutti i meme contro la Fiorentina”

Draghi che sbranano la fiorentina, pronosticate vittorie schiaccianti. dove è finita la vostra spocchia?

Il pensiero post gara dell’irreverente Scugnizzo Viola

Pochi giorno dopo il sorteggio, tifosi e social media manager del Braga, iniziarono un opera mediatica dove disegnavano il Braga come il Real Madrid e la Fiorentina come il Jubilo Iwata.

Ne ho viste parecchie di queste grafiche, ma credetemi, da ieri sera sono sparite tutte. Ho sbagliato io a non salvarle. Perché oggi erano proprio da pubblicare sotto i loro profili e dire una semplice cosa: E’ allora??? La vostra spocchia vi si è rigirata contro.

Avevamo già assistito ad una cosa del genere con lo spocchioso allenatore del Twente che ci aveva garantito di trovare l’inferno in Olanda. All’epoca però riuscii a conservare tutto e tirarlo fuori al momento opportuno. Vi assicuro che oltre all’articolo che feci, andai su tutti i loro social a scrivergli: “Allora? non dovevate farci vivere l’inferno?”

La spocchia, la supponenza sono cose che spessissimo si girano contro. Fare proclami addirittura dopo il sorteggio è servito a poco ai Portoghesi, anzi se la sono tirati da soli.

E’ ben vi sta. Quattro pere e a casa. Cosi imparate a fare i fenomeni. Cosi come per l’allenatore del Twente, io non dimentico, e anche la giustizia divina è dalla nostra parte.

Ma non è finita qui. Anche i giocatori del Braga avevano promesso fuochi e fiamme. Ad esempio Andrè Horta, aveva promesso una grande risposta, peccato per lui che la risposta l’abbiamo data noi con quattro sonori fischi.

Tutta questa attenzione mediatica da parte dei portoghesi era riuscita ad istillare addirittura paure e ansie, sia nei tifosi che nei nostri media nazionali. Ho sentito parecchi opinionisti e tifosi nelle radio, che ci davano per spacciati.

Alcuni addirittura avevano pronosticato un 65% di vittoria per il Braga e il restante 35% per noi. Roba da matti. In una società dove i social sono diventati la verità finale, queste cose funzionano.

A questo punto mi viene da pensare, che forse tutta questa attenzione mediatica contro la Fiorentina, abbia gasato oltre modo i nostri giocatori. E’ stata un bene, evidentemente.

Se tutti ti danno per spacciato, penso che tu venga preso nell’orgoglio, ed è proprio quello che ieri è venuto fuori, un sano orgoglio Fiorentino, nella testa dei nostri attaccanti ma di tutta la squadra in generale.

Se ora lo stesso orgoglio riusciamo a metterlo anche in campionato, il gioco è fatto. Ho sentito che Biraghi è consapevole del fatto che parecchi dicano che non sappia crossare, guarda caso ieri ha fatto la sua migliore partita in stagione.

Cabral e Jovic spesso imbeccati nel non saper segnare, ieri ti fanno doppietta! E allora facciamo così:” Siete una squadre di Pippe” magari mi leggono e si auto caricano.

Scherzi e screzi a parte, la partita di ieri era un crocevia importante ed è stata onorata alla grande. Penso che moralmente e psicologicamente questa partita possa davvero aver sbloccato la mente di parecchi dei nostri.

Ieri è girato tutto alla perfezione. Penso agli inserimenti dei terzini, all’ultimo passaggio (un tallone di Achille delle passate stagioni e di questa in corsa) ma soprattutto alla finalizzazione.

Se quanto di buono visto ieri sera, si potrebbe ripetere in campionato, potremmo svoltare la stagione. Abbiamo la seria possibilità di giocarci due finali quest’anno. In conference tolte Lazio e Westham le restanti squadre sono davvero poca roba, e non fatevi imbambolare da quelli che vi raccontano che il Ludogoretz sia the new PSG.

Sono tutte squadrette con il valore della rose tre volte inferiore al nostro. Quindi non facciamo diventare campioni anche gli sconosciuti così come avevamo fatto con il Braga.

In coppa Italia è tutto nelle nostre mani. E’ vero la Cremonese ha buttato fuori Napoli e Roma, ma è penultima in classifica, e si gioca tra due mesi e noi gli siamo superiori.

Non voglio correre con il sentimento e con la fantasia, ma vuoi vedere che quest’anno dopo tanto anonimato e dopo un campionato disastroso, tutto potrebbe aggiustarsi?

Vincere aiuta a vincere, e mai come quest’anno potrebbe essere l’ingrediente giusto, per riprendere una stagione altamente fallimentare.

Concludo con una cosa alla quale tengo tantissimo.

Ho visto le immagini della carica della polizia portoghese. Un vero e proprio scandalo. Tutte le volte che andiamo in Portogallo ci caricano a prescindere senza se e senza ma.

Sono ovunque non ci perdono d’occhio un attimo. Poi succede che un nostro tifoso sia in diretta con il canale live di Twitch di passione fiorentina è venga aggredito alle undici di sera nella piazza principale di Braga, per una felpa e una sciarpa.

Dove stava la polizia a quell’ora? Stava caricando i fantasmi? Fatela finita, invece di preoccuparvi di tifosi che si stanno dirigendo verso lo stadio in maniera tranquilla, pensate a controllare le vostre strade, che tutto sono fuorché, sicure!

Un caro abbraccio al fratello viola Filippo Ferroni.

DUMMENECA VOGLIO VERE’ A STESSA CAZZIMMA

Lo Scugnizzo viola

TIFOSO DERUBATO IN PIENO CENTRO A BRAGA