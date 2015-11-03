Labaro Viola

Notizie Loscugnizzoviola Fiorentina

Scugnizzo viola: “Solo gli esterni? Macché, serve pure un attaccante. Nzola, meglio se partivi”

06 gennaio 2024 23:10

Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a penalizzarci. Rigore netto. Quando finirà questa pagliacciata?”

25 novembre 2023 23:24

Scugnizzo viola: “Fiesole, che spettacolo. Il telecronista di Dazn no. Zirkzee, la mitraglia a Firenze non si fa!”

12 novembre 2023 22:08

Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a danneggiarci dalla sala var. Marcenaro ha fatto il resto. Sconfitta ingiusta”

31 ottobre 2023 13:02

Scugnizzo viola: “Mi avete regalato un sogno nel cuore. Lezione tattica di Italiano”

09 ottobre 2023 00:08

Scugnizzo viola: “Vittoria esaltante. 14 punti di puro delirio, ma restiamo umili. Quarta e Kayode i migliori”

03 ottobre 2023 13:19

Scugnizzo viola: “Pareggio indigesto allo stadio Lego. Più Beltran, meno Nzola. Sottil ma che calcio fai?”

29 settembre 2023 13:46

Scugnizzo viola: “Quelle orrende magliette dell’Udinese, ci portano tre punti importantissimi. Giovedì tutti a Frosinone!”

25 settembre 2023 15:07

Scugnizzo viola: "Giocare sempre con gli stessi è una pratica che non paga. Mea culpa di Italiano"

04 settembre 2023 13:06

Scugnizzo viola: ”Grazie Auer. Tra un tentativo di autogol ed un rigore provocato ci hai regalato la qualificazione!”

01 settembre 2023 12:57

Scugnizzo viola: "Siamo quelli di Genova, quelli di Vienna, o quelli visti ieri a Firenze?"

28 agosto 2023 13:08

Scugnizzo viola:”Ho visto la prima di campionato in un covo di napoletani. Kayode che esordio!”

20 agosto 2023 15:30

Scugnizzo viola: ”L’Arabia Saudita ha fregato l’idea della super lega. Il calcio sta finendo!”

13 luglio 2023 15:17

Scugnizzo viola: "Campagna abbonamenti divisa in due. Ma la squadra sarà EASY o PRO?"

06 luglio 2023 15:27

Scugnizzo viola: "Con un pizzico di fortuna, sarebbe stata un'annata da incorniciare. Facciamo la squadra ad Italiano"

12 giugno 2023 14:57

Scugnizzo viola: “Vittoria sugli spalti, sconfitta in campo. Tutte le nostre speranze viola, a Praga”

25 maggio 2023 13:41

Scugnizzo viola: “Andiamo a Praga! Ho perso vent’anni stasera ma ne è valsa la pena”

19 maggio 2023 00:56

Scugnizzo viola: "L'abbraccio di squadra e mister sotto la Fiesole, è puro amore. A Basilea senza paura"

16 maggio 2023 16:21

Scugnizzo viola: "Una sconfitta che sa di vittoria. Tante occasioni non concretizzate. Ora testa al Basilea"

08 maggio 2023 14:51

Scugnizzo viola:”Schwoch commento a senso unico. Ma non aveva giocato nel Napoli? O ricordo male? Pareggio da grande squadra”

04 maggio 2023 00:32

Scugnizzo viola:”Fate i tifosi e tifate ora. Critiche inutili! È il momento di stare vicini alla squadra adesso”

24 aprile 2023 19:04

Scugnizzo viola:” Questa sera l’abbiamo vinta noi in Fiesole! Sul 0-3 abbiamo spinto fino alla morte! Avanti Firenze!”

21 aprile 2023 00:34

Scugnizzo viola:”Gasperini, il solito show vergognoso. Va squalificato. Bella viola, peccato per il risultato”

18 aprile 2023 10:46

Scugnizzo viola: “Il sogno si avvicina. Show viola a Poznan. Ikonè, che goal!”

13 aprile 2023 23:56

Scugnizzo viola:”Sarr fa il buffone, e Gonzalez lo castiga. Così impari. Un piede in finale”

06 aprile 2023 00:10

Scugnizzo viola:”Non svegliateci. Da flop a top. E ora, saliamo tutti sul carro”

01 aprile 2023 23:42

Scugnizzo viola: "Vittoria sporca, ma importantissima. Finalmente si va in pausa con il sorriso e senza ansia"

20 marzo 2023 12:08

Scugnizzo viola:”Turchi purgati e umiliati. Sceneggiate inutili, falli e pugni in faccia, ma vinciamo lo stesso”

16 marzo 2023 22:42

Scugnizzo viola: “Ancora Dodò. Il brasiliano è la chiave di svolta della stagione. A Sivas senza paure”

12 marzo 2023 22:09

Scugnizzo viola: “Mandiamo al diavolo il Milan. Questo è il Dodò che vorremmo sempre vedere

05 marzo 2023 15:06

Scugnizzo viola: “La risposta che serviva. Biraghi che eurogol! Perdo 1.000€”

27 febbraio 2023 21:46

Scugnizzo viola: “Tanto già lo sapevo in coppa fenomeni, in campionato bidoni. Ikone si gioca a calcio, no a rugby”

20 febbraio 2023 21:40

Scugnizzo viola: "Ma non dovevate darci una grande risposta? Spariti tutti i meme contro la Fiorentina"

17 febbraio 2023 13:24

Scugnizzo Viola scrive: "Mazzoleni, cosa tocca inventarsi pur di salvare quelli lì! Scandalo all’Allianz"

12 febbraio 2023 23:33

Primo tempo come le ultime due sfide. Secondo tempo come tutto il resto del campionato, deludente

05 febbraio 2023 21:58

Il Torino si è trasformato da Real Madrid a Getafe in meno di una settimana, ma il merito è nostro. Vittoria importantissima

02 febbraio 2023 12:47

Fortunatamente non me ne resto a casa. Prova di carattere per provare a risalire

29 gennaio 2023 23:57

Grazie Vincenzo, per l’ennesimo raccapricciante spettacolo. Il toro va a mille, noi a due all’ora

21 gennaio 2023 23:16

In nove contro undici è difficile. Dodò follia, Jovic gioca da fermo. È sempre più buia

16 gennaio 2023 01:26

Vittoria non meritata, ma sono queste le partite da vincere. Gonzalez salva faccia e risultato

08 gennaio 2023 21:50

I soliti cambi arrivati in ritardo e l’ennesima partita gettata alle ortiche. La colpa di tutto questo, di chi è?

04 gennaio 2023 22:23

Amrabat da esubero a top player. Commisso non lo venderà mai, ecco perché

12 dicembre 2022 22:09

Quindicimila morti per 5760 minuti di calcio. Ne valeva veramente la pena? Il peggior mondiale di sempre

04 dicembre 2022 22:04

L’ennesima vergogna del calcio italiano. Arbitro palesemente di parte. Basta, non se ne può più

13 novembre 2022 22:06

Dalla Serbia con furore. 5 su 5 tutte vinte. Gonzalez, così puoi anche restare in Argentina

09 novembre 2022 23:37

Perché dovremmo aver paura del Braga? Se giochiamo come domenica, niente ci sarà precluso

08 novembre 2022 14:50

Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto. Ora il campionato va onorato

04 novembre 2022 11:55

Vogliamo vedervi correre verso noi tifosi a fine partita più spesso. Con grinta e rabbia si può tutto

31 ottobre 2022 11:49

Zittire la curva è una cosa, portarsi le mani all'orecchio, un'altra. A noi basta che tu segni e ti comporti da uomo

28 ottobre 2022 15:10

Non è sfiga, amiamo farci male da soli. Non si può prendere un gol così. Inizio di stagione maledetto

23 ottobre 2022 01:33

Centrocampo inesistente. Pareggio inutile, pochissime idee e quasi sempre le stesse. Urge cambio di rotta

17 ottobre 2022 23:32

Ottima vittoria, ma questa serata lascia parecchie indicazioni inquietanti. Cabral in partenza?

14 ottobre 2022 00:17

Disastro totale. Italiano, ma che cambi fai? Laziali sempre a terra per perdere tempo. Vergogna

10 ottobre 2022 23:16

Serata perfetta. Quattro moschettieri viola espugnano Edimburgo. Vittoria importantissima

06 ottobre 2022 23:42

Se per Italiano è stata una buona prova, allora siamo tutti ciechi. Finalmente si è visto un buon Jovic. Testa a Edimburgo

03 ottobre 2022 11:59

Torreira in tribuna, Bati porta tutti a cena, Italiano cambia modulo e vinciamo. Un cocktail perfetto

19 settembre 2022 12:51

Perché? Cosa vi è successo? Perché ci state facendo questo? Basta

15 settembre 2022 23:20

Se non vinci nemmeno contro il Riga, e ti ostini a giocare in orizzontale, qualche domanda te la devi fare

08 settembre 2022 21:24

Jovic, perché non ci hai fatto abbracciare? Pareggio strettissimo. Peccato ma la mentalità è quella giusta

04 settembre 2022 00:05

Venuti, mi ricordi Tomovic. Saponara troppo macchinoso. Italiano troppo turnover. Cambi tardivi

31 agosto 2022 22:15

Si, il settimo posto in Italia vale più del quarto in Olanda, giusto Sadilek? Jans, dove è il tuo inferno?

26 agosto 2022 01:15

Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata

22 agosto 2022 13:42

Grazie Radu. Benassi cosa fai? Poteva andare peggio. Lo scugnizzo viola

15 agosto 2022 12:23

Promesse mantenute, quattro giocatori per Moena. Ora spazio al grande colpo sulla fascia o in mediana. Sorpresa per la difesa

13 luglio 2022 12:38

Welcome back Europe! E ora torniamo dove ci compete. Il nostro posto è qui

21 maggio 2022 23:37

Non potete fare sempre questo. Vi esaltate con le grandi e vi annullate con le squadrette. Spettacolo deprimente

16 maggio 2022 22:15

E ora risalite tutti sul carro. Fiorentina show, la Roma non vede mai la palla. Attenti alla Yaris

09 maggio 2022 23:31

Europa goodbye? Forse no, ma serve un miracolo. Non solo carenze ma anche tanta sfortuna

01 maggio 2022 20:47

Lo scugnizzo viola, Cosa è successo nello spogliatoio della Fiorentina? Mai una gioia

27 aprile 2022 22:08

In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto

24 aprile 2022 19:25

Autogol all’andata, papera al ritorno. Dopo un cammino meraviglioso si fermano qui i nostri sogni

20 aprile 2022 23:29

L’europa si avvicina. Un sabato da incorniciare. Una curva bellissima che fa innamorare chiunque

17 aprile 2022 22:05

Scugnizzo viola: La migliore partita della stagione. Igor, un muro. Il tridente funziona

10 aprile 2022 21:37

Scugnizzo Viola: Fiorentina svogliata e sprecona. Senza testa non si va da nessuna parte. Vero Sottil?

03 aprile 2022 18:50

Vi è andata di lusso. Nel primo tempo vi abbiamo asfaltato. Peccato

19 marzo 2022 23:57

Picchia per noi, Lucas Torreira! È ovunque, clonatelo. Vittoria risicata ma importante

13 marzo 2022 18:48

Presidente se deve vendere, venda subito. Noi saremo sempre dalla sua parte. Europa più lontana

06 marzo 2022 21:09

3 su 3 sulla faccia di un umiliatissimo Gasperini. Firenze gode e sogna l’Europa. Atalanta demolita

20 febbraio 2022 19:14

Clonate Odriozola. E anche agli spezzini, gli è rimasta in gola. Lo scugnizzo viola

14 febbraio 2022 23:23

Ma quanto è bello vedere Gasperini così? E ora salite tutti sul carro

10 febbraio 2022 21:49

Caro Dusan ti scrivo, così mi distraggo un po’. 75 milioni di pagliacciate

30 gennaio 2022 19:51

Il pallone è quello giallo! Grande rivincita di Biraghi. Avanti il prossimo

17 gennaio 2022 23:49

PUM PUM PUM!!! Goduria Fiorentina, Napoli schiantato. Dragowski ma che fai?

13 gennaio 2022 22:19

Presidente ci compri Bremer! Partita inguardabile. Giocatori off line. Cosa succede?

10 gennaio 2022 21:40

Piatek ed Ikonè al 6 gennaio. Grande prova della dirigenza. Ora fateceli godere

07 gennaio 2022 13:14

Il 2022 sarà il nostro anno, risorgeremo dalle ceneri del passato, buttandoci alle spalle annate difficili

30 dicembre 2021 12:56

Vittoria più bella di quella contro la Juve per 4-2. Ecco perché

21 novembre 2021 00:06

Archivio

Esplora l'archivio di Loscugnizzoviola

Sett. 1
Sett. 47 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 40 Sett. 39 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 33 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 1
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 28 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 13 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 46