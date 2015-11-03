Notizie Loscugnizzoviola Fiorentina

Scugnizzo viola: “Solo gli esterni? Macché, serve pure un attaccante. Nzola, meglio se partivi”
06 gennaio 2024 23:10
Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a penalizzarci. Rigore netto. Quando finirà questa pagliacciata?”
25 novembre 2023 23:24
Scugnizzo viola: “Fiesole, che spettacolo. Il telecronista di Dazn no. Zirkzee, la mitraglia a Firenze non si fa!”
12 novembre 2023 22:08
Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a danneggiarci dalla sala var. Marcenaro ha fatto il resto. Sconfitta ingiusta”
31 ottobre 2023 13:02
Scugnizzo viola: “Mi avete regalato un sogno nel cuore. Lezione tattica di Italiano”
09 ottobre 2023 00:08
Scugnizzo viola: “Vittoria esaltante. 14 punti di puro delirio, ma restiamo umili. Quarta e Kayode i migliori”
03 ottobre 2023 13:19
Scugnizzo viola: “Pareggio indigesto allo stadio Lego. Più Beltran, meno Nzola. Sottil ma che calcio fai?”
29 settembre 2023 13:46
Scugnizzo viola: “Quelle orrende magliette dell’Udinese, ci portano tre punti importantissimi. Giovedì tutti a Frosinone!”
25 settembre 2023 15:07
Scugnizzo viola: "Giocare sempre con gli stessi è una pratica che non paga. Mea culpa di Italiano"
04 settembre 2023 13:06
Scugnizzo viola: ”Grazie Auer. Tra un tentativo di autogol ed un rigore provocato ci hai regalato la qualificazione!”
01 settembre 2023 12:57
Scugnizzo viola: "Siamo quelli di Genova, quelli di Vienna, o quelli visti ieri a Firenze?"
28 agosto 2023 13:08
Scugnizzo viola:”Ho visto la prima di campionato in un covo di napoletani. Kayode che esordio!”
20 agosto 2023 15:30
Scugnizzo viola: ”L’Arabia Saudita ha fregato l’idea della super lega. Il calcio sta finendo!”
13 luglio 2023 15:17
Scugnizzo viola: "Campagna abbonamenti divisa in due. Ma la squadra sarà EASY o PRO?"
06 luglio 2023 15:27
Scugnizzo viola: "Con un pizzico di fortuna, sarebbe stata un'annata da incorniciare. Facciamo la squadra ad Italiano"
12 giugno 2023 14:57
Scugnizzo viola: “Vittoria sugli spalti, sconfitta in campo. Tutte le nostre speranze viola, a Praga”
25 maggio 2023 13:41
Scugnizzo viola: “Andiamo a Praga! Ho perso vent’anni stasera ma ne è valsa la pena”
19 maggio 2023 00:56
Scugnizzo viola: "L'abbraccio di squadra e mister sotto la Fiesole, è puro amore. A Basilea senza paura"
16 maggio 2023 16:21
Scugnizzo viola: "Una sconfitta che sa di vittoria. Tante occasioni non concretizzate. Ora testa al Basilea"
08 maggio 2023 14:51
Scugnizzo viola:”Schwoch commento a senso unico. Ma non aveva giocato nel Napoli? O ricordo male? Pareggio da grande squadra”
04 maggio 2023 00:32
Scugnizzo viola:”Fate i tifosi e tifate ora. Critiche inutili! È il momento di stare vicini alla squadra adesso”
24 aprile 2023 19:04
Scugnizzo viola:” Questa sera l’abbiamo vinta noi in Fiesole! Sul 0-3 abbiamo spinto fino alla morte! Avanti Firenze!”
21 aprile 2023 00:34
Scugnizzo viola:”Gasperini, il solito show vergognoso. Va squalificato. Bella viola, peccato per il risultato”
18 aprile 2023 10:46
Scugnizzo viola: “Il sogno si avvicina. Show viola a Poznan. Ikonè, che goal!”
13 aprile 2023 23:56
Scugnizzo viola:”Sarr fa il buffone, e Gonzalez lo castiga. Così impari. Un piede in finale”
06 aprile 2023 00:10
Scugnizzo viola:”Non svegliateci. Da flop a top. E ora, saliamo tutti sul carro”
01 aprile 2023 23:42
Scugnizzo viola: "Vittoria sporca, ma importantissima. Finalmente si va in pausa con il sorriso e senza ansia"
20 marzo 2023 12:08
Scugnizzo viola:”Turchi purgati e umiliati. Sceneggiate inutili, falli e pugni in faccia, ma vinciamo lo stesso”
16 marzo 2023 22:42
Scugnizzo viola: “Ancora Dodò. Il brasiliano è la chiave di svolta della stagione. A Sivas senza paure”
12 marzo 2023 22:09
Scugnizzo viola: “Mandiamo al diavolo il Milan. Questo è il Dodò che vorremmo sempre vedere
05 marzo 2023 15:06
Scugnizzo viola: “La risposta che serviva. Biraghi che eurogol! Perdo 1.000€”
27 febbraio 2023 21:46
Scugnizzo viola: “Tanto già lo sapevo in coppa fenomeni, in campionato bidoni. Ikone si gioca a calcio, no a rugby”
20 febbraio 2023 21:40
Scugnizzo viola: "Ma non dovevate darci una grande risposta? Spariti tutti i meme contro la Fiorentina"
17 febbraio 2023 13:24
Scugnizzo Viola scrive: "Mazzoleni, cosa tocca inventarsi pur di salvare quelli lì! Scandalo all’Allianz"
12 febbraio 2023 23:33
Primo tempo come le ultime due sfide. Secondo tempo come tutto il resto del campionato, deludente
05 febbraio 2023 21:58
Il Torino si è trasformato da Real Madrid a Getafe in meno di una settimana, ma il merito è nostro. Vittoria importantissima
02 febbraio 2023 12:47
Fortunatamente non me ne resto a casa. Prova di carattere per provare a risalire
29 gennaio 2023 23:57
Grazie Vincenzo, per l’ennesimo raccapricciante spettacolo. Il toro va a mille, noi a due all’ora
21 gennaio 2023 23:16
In nove contro undici è difficile. Dodò follia, Jovic gioca da fermo. È sempre più buia
16 gennaio 2023 01:26
Vittoria non meritata, ma sono queste le partite da vincere. Gonzalez salva faccia e risultato
08 gennaio 2023 21:50
I soliti cambi arrivati in ritardo e l’ennesima partita gettata alle ortiche. La colpa di tutto questo, di chi è?
04 gennaio 2023 22:23
Amrabat da esubero a top player. Commisso non lo venderà mai, ecco perché
12 dicembre 2022 22:09
Quindicimila morti per 5760 minuti di calcio. Ne valeva veramente la pena? Il peggior mondiale di sempre
04 dicembre 2022 22:04
L’ennesima vergogna del calcio italiano. Arbitro palesemente di parte. Basta, non se ne può più
13 novembre 2022 22:06
Dalla Serbia con furore. 5 su 5 tutte vinte. Gonzalez, così puoi anche restare in Argentina
09 novembre 2022 23:37
Perché dovremmo aver paura del Braga? Se giochiamo come domenica, niente ci sarà precluso
08 novembre 2022 14:50
Serviva vincere, serviva sbloccare qualcuno e serviva dare continuità, è stato fatto. Ora il campionato va onorato
04 novembre 2022 11:55
Vogliamo vedervi correre verso noi tifosi a fine partita più spesso. Con grinta e rabbia si può tutto
31 ottobre 2022 11:49
Zittire la curva è una cosa, portarsi le mani all'orecchio, un'altra. A noi basta che tu segni e ti comporti da uomo
28 ottobre 2022 15:10
Non è sfiga, amiamo farci male da soli. Non si può prendere un gol così. Inizio di stagione maledetto
23 ottobre 2022 01:33
Centrocampo inesistente. Pareggio inutile, pochissime idee e quasi sempre le stesse. Urge cambio di rotta
17 ottobre 2022 23:32
Ottima vittoria, ma questa serata lascia parecchie indicazioni inquietanti. Cabral in partenza?
14 ottobre 2022 00:17
Disastro totale. Italiano, ma che cambi fai? Laziali sempre a terra per perdere tempo. Vergogna
10 ottobre 2022 23:16
Serata perfetta. Quattro moschettieri viola espugnano Edimburgo. Vittoria importantissima
06 ottobre 2022 23:42
Se per Italiano è stata una buona prova, allora siamo tutti ciechi. Finalmente si è visto un buon Jovic. Testa a Edimburgo
03 ottobre 2022 11:59
Torreira in tribuna, Bati porta tutti a cena, Italiano cambia modulo e vinciamo. Un cocktail perfetto
19 settembre 2022 12:51
Perché? Cosa vi è successo? Perché ci state facendo questo? Basta
15 settembre 2022 23:20
Se non vinci nemmeno contro il Riga, e ti ostini a giocare in orizzontale, qualche domanda te la devi fare
08 settembre 2022 21:24
Jovic, perché non ci hai fatto abbracciare? Pareggio strettissimo. Peccato ma la mentalità è quella giusta
04 settembre 2022 00:05
Venuti, mi ricordi Tomovic. Saponara troppo macchinoso. Italiano troppo turnover. Cambi tardivi
31 agosto 2022 22:15
Si, il settimo posto in Italia vale più del quarto in Olanda, giusto Sadilek? Jans, dove è il tuo inferno?
26 agosto 2022 01:15
Nemmeno con le mani riusciamo a segnare. Parisi e Stojanovic annullano Ikone e Saponara. Partita stregata
22 agosto 2022 13:42
Grazie Radu. Benassi cosa fai? Poteva andare peggio. Lo scugnizzo viola
15 agosto 2022 12:23
Promesse mantenute, quattro giocatori per Moena. Ora spazio al grande colpo sulla fascia o in mediana. Sorpresa per la difesa
13 luglio 2022 12:38
Welcome back Europe! E ora torniamo dove ci compete. Il nostro posto è qui
21 maggio 2022 23:37
Non potete fare sempre questo. Vi esaltate con le grandi e vi annullate con le squadrette. Spettacolo deprimente
16 maggio 2022 22:15
E ora risalite tutti sul carro. Fiorentina show, la Roma non vede mai la palla. Attenti alla Yaris
09 maggio 2022 23:31
Europa goodbye? Forse no, ma serve un miracolo. Non solo carenze ma anche tanta sfortuna
01 maggio 2022 20:47
Lo scugnizzo viola, Cosa è successo nello spogliatoio della Fiorentina? Mai una gioia
27 aprile 2022 22:08
In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto
24 aprile 2022 19:25
Autogol all’andata, papera al ritorno. Dopo un cammino meraviglioso si fermano qui i nostri sogni
20 aprile 2022 23:29
L’europa si avvicina. Un sabato da incorniciare. Una curva bellissima che fa innamorare chiunque
17 aprile 2022 22:05
Scugnizzo viola: La migliore partita della stagione. Igor, un muro. Il tridente funziona
10 aprile 2022 21:37
Scugnizzo Viola: Fiorentina svogliata e sprecona. Senza testa non si va da nessuna parte. Vero Sottil?
03 aprile 2022 18:50
Vi è andata di lusso. Nel primo tempo vi abbiamo asfaltato. Peccato
19 marzo 2022 23:57
Picchia per noi, Lucas Torreira! È ovunque, clonatelo. Vittoria risicata ma importante
13 marzo 2022 18:48
Presidente se deve vendere, venda subito. Noi saremo sempre dalla sua parte. Europa più lontana
06 marzo 2022 21:09
3 su 3 sulla faccia di un umiliatissimo Gasperini. Firenze gode e sogna l’Europa. Atalanta demolita
20 febbraio 2022 19:14
Clonate Odriozola. E anche agli spezzini, gli è rimasta in gola. Lo scugnizzo viola
14 febbraio 2022 23:23
Ma quanto è bello vedere Gasperini così? E ora salite tutti sul carro
10 febbraio 2022 21:49
Caro Dusan ti scrivo, così mi distraggo un po’. 75 milioni di pagliacciate
30 gennaio 2022 19:51
Il pallone è quello giallo! Grande rivincita di Biraghi. Avanti il prossimo
17 gennaio 2022 23:49
PUM PUM PUM!!! Goduria Fiorentina, Napoli schiantato. Dragowski ma che fai?
13 gennaio 2022 22:19
Presidente ci compri Bremer! Partita inguardabile. Giocatori off line. Cosa succede?
10 gennaio 2022 21:40
Piatek ed Ikonè al 6 gennaio. Grande prova della dirigenza. Ora fateceli godere
07 gennaio 2022 13:14
Il 2022 sarà il nostro anno, risorgeremo dalle ceneri del passato, buttandoci alle spalle annate difficili
30 dicembre 2021 12:56
Vittoria più bella di quella contro la Juve per 4-2. Ecco perché
21 novembre 2021 00:06
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