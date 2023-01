Vittoria non meritata, ma sono queste le partite da vincere. Gonzalez salva faccia e risultato

Rigore o non rigore questa partita è stata davvero brutta

Sono sincero, in alcuni minuti della partita sono stato vittima dei fantasmi del passato. Ho visto quella Fiorentina di qualche anno fa. Triste, impaurita e senza un gioco. La cosa che mi ha fatto più paura tra le tre, è stata proprio la paura che albergava nei giocatori.

Mi spiego meglio. I giocatori sembravano impauriti, come se avessero dovuto fare risultato a tutti i costi. Non che non sia vero, per carità. La Fiorentina ieri poteva solo vincere vista la magra classifica e la partenza non proprio scoppiettante.

Tra campionato e Conference, questa squadra, complice, anche gli infortuni non è partita con il piede giusto, quest’anno. La vittoria con il Sassuolo fa da spartiacque a questa stagione.

Da un lato ci fa comprendere che questi ragazzi, la pagnotta a casa quando vogliono, riescono a portarla anche in partite sporche come quella di ieri, il che, non è cosa da poco. La vittoria di ieri ci insegna anche che non bisogna mai mollare di un centimetro, in un campionato, ormai così scarso come quello italiano.

Scarso sotto tutti i punti di vista. Mi viene da pensare ad esempio alla classe arbitrale. Il rigore ieri per la Fiorentina, c’era, così come c’era quello per il Sassuolo. I falli si somigliano parecchio, anche se nel primo caso la palla era diretta verso la porta, nel caso di Terzic invece la palla sarebbe finita da Scheggi per un panino, ma poco importa.

Bisognava vincere a tutti i costi, ed almeno questo è avvenuto, grazie a Nico Gonzalez, che a momenti piange. In quelle lacrime c’è tutto.

L’argentino è stato preso di mira da tutti per il suo scarso impiego e per i suoi, secondo alcuni presunti, infortuni. La realtà, però ci dice che l’argentino non è volato in Qatar, o meglio ci è andato pure, ma solo per i festeggiamenti. Ora è ragionevole pensare che gli infortuni erano più reali che mai, altrimenti che fai, ti perdi la nazionale solo per fingere infortuni? Mi sembra quantomeno idiota come discorso.

Quindi io direi di fare tutti un mea culpa e chiedere scusa all’argentino che al momento risulta essere anche il miglior marcatore viola, o almeno cosi ricordo, le statistiche le lascio ai competenti.

Sono felice di questa vittoria? Si lo sono, ma non appieno. Sarò felice di gioire anche di queste brutte vittorie quando ne vedrò più di una, magari anche consecutiva. Non voglio vivere sperando, ne tantomeno mi aspetto di andare in Champions, o addirittura facendo dei voli ancora più pindarici, vincere lo scudetto, ma vorrei semplicemente tornare a divertirmi.

Per intenderci, a me andrebbe bene anche un altro periodo come quello vissuto nel primo Montella. Calcio champagne, divertimento e soddisfazioni. Provare a fare qualcosa di più e smettersi di accontentarsi, per un gol sbilenco nel finale.

La coppa Italia di giovedì in questo caso è una vera e propria manna dal cielo. La coppa Italia deve essere un obiettivo di questa squadra, un trofeo gioverebbe a tutti; alla piazza così come a giocatori e dirigenti. Magari con un trofeo in bacheca la dirigenza potrebbe pensare anche di fare qualche investimento serio, e non i soliti giocatori da rilanciare o da mezza classifica, quelli non ci servono, ne abbiamo a iosa.

La partita con il Sassuolo mi lascia ancora parecchi dubbi, ma con un po’ di ottimismo forse, il vento può e deve cambiare; quindi, sotto con la Sampdoria ed andiamo a conquistarci questi quarti, tutti insieme.

DICETTE O PAPPECE N’FACCE A NOCE DAMME TIEMPO CA IO TE SPURTOSE!

Lo scugnizzo viola

