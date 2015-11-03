Labaro Viola

Notizie Anticipo Serie A Fiorentina

Nico Gonzalez vale quanto Chiesa, è tra gli esterni con il valore di mercato più alto in Serie A

10 giugno 2024 12:24

Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a penalizzarci. Rigore netto. Quando finirà questa pagliacciata?”

25 novembre 2023 23:24

Scugnizzo viola:”Ho visto la prima di campionato in un covo di napoletani. Kayode che esordio!”

20 agosto 2023 15:30

Vittoria non meritata, ma sono queste le partite da vincere. Gonzalez salva faccia e risultato

08 gennaio 2023 21:50

Non è sfiga, amiamo farci male da soli. Non si può prendere un gol così. Inizio di stagione maledetto

23 ottobre 2022 01:33

Vi è andata di lusso. Nel primo tempo vi abbiamo asfaltato. Peccato

19 marzo 2022 23:57

Come al solito, le partite chiave le perdiamo sempre. Spettacolo indegno

05 febbraio 2022 23:25

Troppe occasioni sprecate. Curva spettacolare, ma troppi casini per entrare

19 dicembre 2021 21:16

Da bomba carta a quattro bombe, è un attimo. Quei 10 minuti di blackout però, non devono esserci

11 dicembre 2021 23:10

Callejon è vivo, le ripartenze avversarie creano sempre paure alla retroguardia

30 novembre 2021 23:36

Siamo nati per soffrire, non c’è verso. Italiano, ma che cambi fai? Tristezza infinita

27 novembre 2021 22:11

Vittoria più bella di quella contro la Juve per 4-2. Ecco perché

21 novembre 2021 00:06

I soliti aiutini. Vlahovic preso a schiaffi per tutta la partita. Arbitro finto

06 novembre 2021 23:07

Lo scugnizzo viola-Terza vittoria consecutiva. La mano di Italiano, su tutto

18 settembre 2021 23:06

Salvezza in tasca. Prestazione perfetta, era l’ora. Uniti si vince

08 maggio 2021 23:51

Vittoria cruciale per la stagione. Con il cuore e con la grinta di stasera, salvarsi sarà più facile

20 aprile 2021 23:54

Debacle totale viola. Callejon mezzala è lo specchio di questa stagione da buttare

17 aprile 2021 21:42

Un gioiello di nome Dusan, un ritrovato Eysseric, e un risultato importantissimo per la classifica

13 marzo 2021 22:30

Kouamè: “Abbiamo fatto una grande prova, ma l’Inter ha tanti giocatori forti“

26 settembre 2020 23:21

Izzo: "Ripartiamo da questa prestazione ma con il rigore sarebbe stata un'altra sfida"

03 novembre 2019 08:29

Il Lecce ferma la Juve 1-1. Un fallo di mano di De ligt regala il pari ai locali. E stasera l'Inter..

26 ottobre 2019 18:34

Anticipo, Simeone segna e trascina il Cagliari. Vittoria 3-1 sul Genoa. La cronaca

21 settembre 2019 00:08

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