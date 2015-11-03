Notizie Anticipo Serie A Fiorentina

Nico Gonzalez vale quanto Chiesa, è tra gli esterni con il valore di mercato più alto in Serie A
10 giugno 2024 12:24
Scugnizzo viola: “Mazzoleni continua a penalizzarci. Rigore netto. Quando finirà questa pagliacciata?”
25 novembre 2023 23:24
Scugnizzo viola:”Ho visto la prima di campionato in un covo di napoletani. Kayode che esordio!”
20 agosto 2023 15:30
Vittoria non meritata, ma sono queste le partite da vincere. Gonzalez salva faccia e risultato
08 gennaio 2023 21:50
Non è sfiga, amiamo farci male da soli. Non si può prendere un gol così. Inizio di stagione maledetto
23 ottobre 2022 01:33
Vi è andata di lusso. Nel primo tempo vi abbiamo asfaltato. Peccato
19 marzo 2022 23:57
Come al solito, le partite chiave le perdiamo sempre. Spettacolo indegno
05 febbraio 2022 23:25
Troppe occasioni sprecate. Curva spettacolare, ma troppi casini per entrare
19 dicembre 2021 21:16
Da bomba carta a quattro bombe, è un attimo. Quei 10 minuti di blackout però, non devono esserci
11 dicembre 2021 23:10
Callejon è vivo, le ripartenze avversarie creano sempre paure alla retroguardia
30 novembre 2021 23:36
Siamo nati per soffrire, non c’è verso. Italiano, ma che cambi fai? Tristezza infinita
27 novembre 2021 22:11
Vittoria più bella di quella contro la Juve per 4-2. Ecco perché
21 novembre 2021 00:06
I soliti aiutini. Vlahovic preso a schiaffi per tutta la partita. Arbitro finto
06 novembre 2021 23:07
Lo scugnizzo viola-Terza vittoria consecutiva. La mano di Italiano, su tutto
18 settembre 2021 23:06
Salvezza in tasca. Prestazione perfetta, era l’ora. Uniti si vince
08 maggio 2021 23:51
Vittoria cruciale per la stagione. Con il cuore e con la grinta di stasera, salvarsi sarà più facile
20 aprile 2021 23:54
Debacle totale viola. Callejon mezzala è lo specchio di questa stagione da buttare
17 aprile 2021 21:42
Un gioiello di nome Dusan, un ritrovato Eysseric, e un risultato importantissimo per la classifica
13 marzo 2021 22:30
Kouamè: “Abbiamo fatto una grande prova, ma l’Inter ha tanti giocatori forti“
26 settembre 2020 23:21
Izzo: "Ripartiamo da questa prestazione ma con il rigore sarebbe stata un'altra sfida"
03 novembre 2019 08:29
Il Lecce ferma la Juve 1-1. Un fallo di mano di De ligt regala il pari ai locali. E stasera l'Inter..
26 ottobre 2019 18:34
Anticipo, Simeone segna e trascina il Cagliari. Vittoria 3-1 sul Genoa. La cronaca
21 settembre 2019 00:08
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