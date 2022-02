Come al solito, le partite chiave le perdiamo sempre. Spettacolo indegno

Ogni tanto vinciamola una partita Importante

È mai possibile che le partite importanti non le vinciamo mai e le sbagliamo sempre? Ormai ci ho fatto l’abitudine! Il primo tempo non era stato nemmeno tanto malvagio, ma nel secondo tempo abbiamo assistito ad un vero e proprio blackout.

Certo se il colpo di testa di Cabral fosse stato leggermente più angolato, forse la partita avrebbe preso una piega diversa, ma questo non giustifica lo spettacolo indecente visto nel secondo.

Il gioco di mister Italiano l’ho visto solo nei primi 45 minuti, dopo di che, il buio pesto. Andando ad analizzare alcuni singoli giocatori, mi prende il nervoso. Uno su tutti Callejon, ma visto che chi l’ha sostituito ha fatto ben poco, forse per stanchezza del viaggio e degli acciacchi rimediati in nazionale, non posso dare le colpe al mister per averlo fatto giocare.

È un giocatore finito, basta inutile insistere. Meglio giocare con un Nico Gonzalez con una gamba sola, che giocare con lui. Meglio anche Ikonè, nonostante non abbia ancora assimilato i tempi e gli schemi di gioco, ma di Callejon ne abbiamo abbastanza, ogni volta che scende in campo, regaliamo un giocatore agli avversari.

Male anche Duncan, un fantasma di se stesso, malissimo Castrovilli. Non capisco l’involuzione di Gaetano, sta sempre a terra sperando in fischio dell’arbitro. Non salta più l’uomo come ci aveva abituato a far vedere, non incide più, e se è sparito dai radar dei titolari, una ragione dovrà pur esserci. Peccato, spero per il bene suo e della nostra squadra che si sblocchi e ci torni a far vedere le sue danze sul pallone.

Nastasic, una catastrofe condivisa a metà con Milenkovic. Senza Martinez Quarta, questa difesa balla e non poco. L’argentino oltre alla garra, è un vero e proprio regista arretrato. I serbi stasera non sono proprio scesi in campo, non si possono prendere dei contropiedi allucinanti come quelli di stasera.

Malissimo anche la società che non ha dato al mister un degno sostituto di Torreira, che questa sera ha giocato male e sottotono, un po’ per la mossa di Sarri di mettergli Luis Alberto a uomo, ma soprattutto per il fatto che tornava dagli impegni con la nazionale. Pulgar al Galatasaray, Amrabat non può essere il sostituto naturale dell’Uruguaiano, si è ampiamente visto lo scorso anno che il marocchino tutto è fuorché un regista. Se Pradè voleva regalare un ultimo colpo di mercato, era in quella posizione che andava fatto il colpo.

Era una partita importantissima con entrambe le squadre a 36 punti. Certo abbiamo una partita da recuperare o da vincere a tavolino, ma questa partita andava vinta, per la classifica ma anche per caricare la squadra in vista della partita di coppa Italia contro l’odiato Gasperini. Speriamo che questa sconfitta faccia tirare fuori gli attributi a tutti in vista della prossima sfida.

Concludo con una preghiera: “Mister, basta Callejon, fall pe mme!”

Lo scugnizzo viola

