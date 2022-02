PAGELLE VIOLA, BIRAGHI E NASTASIC AFFONDANO, SOTTIL IL MIGLIORE DELLA FIORENTINA

Le pagelle di Fiorentina-Lazio, la squadra viola perde male in casa contro la squadra di Sarri

TERRACCIANO 6,5 Para tutto nel primo tempo, la Lazio spesso si rende pericolosa e lo mette in difficoltà ma lui risponde sempre presente, in almeno 3 occasioni è decisivo. Non può nulla sui gol dove è sempre a tu per tu con l’avversario

VENUTI 5 Zaccagni ha un altro passo rispetto a lui, si fa sovrastare e sbaglia anche diversi cross, in fase difensiva è nullo

MILENKOVIC 6,5 Nel primo tempo è praticamente perfetto, preciso nel primo tempo dove toglie la palla dalla linea di porta ma anche negli anticipi è sempre molto attento. Nel secondo paga colpe non sue

NASTASIC 5 Rovina partita sufficiente con l’errore che porta la gol di Immobile

BIRAGHI 4,5 Ha la colpa di tenere in gioco Milinkovic Savic sul gol, sbaglia completamente la linea difensiva. Sfortunato ed impreciso sull’autogol

TORREIRA 5 Sbaglia qualche scelta e perde qualche pallone di troppo, nel contesto è il solito cervello di una squadre che gioca grazie al suo ritmo e alle sue geometrie. Sbaglia un tiro che sarebbe potuto essere molto più pericoloso. Il rosso è lo specchio di un giocatore che non ci sta a perdere cosi

BONAVENTURA 5,5 Qualche bella giocata ma sempre fine a se stessa, sbaglia un occasione dove tira male, poteva sfruttarla meglio. Ci ha abituato a molto meglio

DUNCAN 5,5 Perde alcuni palloni sanguinosi ma recupera altrettante situazioni di pericolo, a fasi alterne

CALLEJON 5 Italiano lo schiera da titolare nonostante il tifo viola preferisca altro, non incide mai, sbaglia diverse scelte e misure ma tatticamente è sempre ben messo ed è una garanzia di ordine. Serve tutt’altro per poter incidere

SOTTIL 6,5 Uno dei migliori per voglia, scatto, salta sempre qualcuno in velocità creando situazioni di potenziale pericolo. Vivo e in grande crescita. Anche quando la squadra è sotto è l’unico capace di accendere la luce

CABRAL 5,5 Pronti via incanta con qualche giocata da brasiliano vero, si crea una bella occasione ma il suo colpo di testa è centrale. Si spegna via via, difficile chiedergli di più

CASTROVILLI 6 Entra bene e per si conquista un rigore, poi tolto dal Var, ha il merito di dare vivacità alla manovra viola. Troppo leggero

NICO GONZALEZ 5 Entra male, svogliato, ha l’occasione di tirare ma la sfrutta come peggio non poteva

