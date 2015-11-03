Notizie Fiorentina Lazio Fiorentina

I precedenti della Fiorentina con l'arbitro Marcenaro sono positivi: in questa stagione due vittorie su due
19 dicembre 2024 16:07
Colomba: "La Fiorentina ha vinto contro la Lazio perché non ha mai mollato. Inutile discutere sui rigori"
28 settembre 2024 16:03
Caressa: "Gudmundsson può ridisegnare la Fiorentina. Palladino non ha ancora messo il suo gioco"
26 settembre 2024 16:02
Cesari controcorrente: "Il rigore di Tavares si poteva non fischiare. Mano di Dodo? Sono allibito"
25 settembre 2024 18:58
Bocci: "Vittoria con la Lazio? Non si può essere fortunati a lungo. Palladino deve farci vedere di più"
25 settembre 2024 18:18
Zaccagni: "Per la sconfitta contro al Fiorentina c'è rammarico, ma consapevoli di aver dato tutto"
25 settembre 2024 16:19
Palladino festeggia sui social: "Felice per la prima vittoria. Continuiamo così con dedizione e sacrificio"
23 settembre 2024 18:44
Impallomeni: "I 2 rigori assegnati alla Fiorentina? Il regolamento parla chiaro, ma il calcio è altro"
23 settembre 2024 17:02
L'arbitro Marcenaro insufficente per la maggior parte dei quotidiani sportivi: "rigori giusti, ma tante disattenzioni"
23 settembre 2024 15:58
Gudmundsson, che numeri! In 45 minuti, 2 gol, 2 dribbling riusciti e 4 duelli su 5 vinti
23 settembre 2024 12:55
Gazzetta: “Ok i rigori per la Fiorentina. Dodò rischia, dubbi su un presunto fallo di mano al 18’”
23 settembre 2024 09:17
Baroni e la Lazio gridano allo scandalo per rigori dati alla Fiorentina. Immagini parlano chiaro, pestoni netti
22 settembre 2024 18:32
Patric alimenta le polemiche: "Dodò mi ha dato un pestone. L'arbitro doveva andare al Var e valutarlo"
22 settembre 2024 18:10
Gudmundsson da sogno: ne fa 2 all'esordio in viola. Non succedeva dai tempi di Muriel, era il 2019
22 settembre 2024 16:33
Bove: "Dicono che non esistono più le bandiere, ma ormai le società pensano solo ai loro interessi"
22 settembre 2024 16:04
Kean: "Ci mancava la vittoria, ne sono veramente orgoglioso. Gudmundsson ci offrirà la cena"
22 settembre 2024 14:59
Convocati Fiorentina per la Lazio: out Pongracic per risentimento muscolare ai flessori, ecco Gudmundsson
21 settembre 2024 19:41
Castrovilli torna a Firenze da titolare? L'ex Fiorentina provato nel centrocampo a due della Lazio
21 settembre 2024 18:48
Palladino: "Settimana che equivale a un mese di lavoro. Gudmundsson? Ci sarà, ha lavorato bene"
21 settembre 2024 17:12
Fiorentina-Lazio, cresce l'attesa: Curva Ferrovia già sold out e Parterre quasi esaurito
20 settembre 2024 17:19
Impallomeni: "Fiorentina migliorata nonostante il KO. Palladino ambizioso, ma per ora sta bucando"
20 settembre 2024 16:06
Fattori: "Se Palladino perde con la Lazio è un problema, è già sotto accusa. Firenze è una piazza vera"
19 settembre 2024 16:52
Tiribocchi: "Il match con la Lazio non è l'ultima spiaggia. La Fiorentina è un'ottima squadra"
18 settembre 2024 19:00
Castellanos out con la Fiorentina? La Lazio vuole risparmiarlo dopo l'infortunio contro il Verona
18 settembre 2024 18:29
Il Messaggero: "Lazio, idea Castrovilli dal 1' contro la Fiorentina. L'ex viola è fuori dalla lista UEFA"
18 settembre 2024 16:07
Bucchioni: "C'è stato un patto di spogliatoio e si è visto con la Lazio. Alla Fiorentina chiedo continuità"
29 febbraio 2024 18:54
Ferrara: "Contro la Lazio è stata la vittoria di Italiano. I numeri dicono che non è un fondamentalista"
28 febbraio 2024 18:42
Il ds Fabiani appoggia Sarri: "La Fiorentina aveva giocato 8 giorni prima, noi solo 4 prima col Torino"
28 febbraio 2024 15:32
Sponda Lazio il dominio Viola non va giù: "Non hai dignità se vieni asfaltato dalla Fiorentina. Sembravano il Real Madrid"
27 febbraio 2024 19:13
Amoruso: "Sul gol della Lazio c'è ancora di mezzo Biraghi. Corre molto lento nell'azione"
27 febbraio 2024 18:46
Amoruso applaude Italiano: "Ha avuto fiducia nei suoi giocatori ed ha letto bene il momento della Lazio"
27 febbraio 2024 18:25
Galbiati: "Solita prestazione di Sottil, non ci siamo proprio. Ieri Italiano ha trovato la soluzione giusta"
27 febbraio 2024 13:25
Italiano: "Nico mi ha promesso che segnerà il prossimo rigore. Belotti oggi è stato straordinario"
26 febbraio 2024 23:49
Belotti: "Vincere così è una soddisfazione. Cosa ho detto a Nico? Capita sbagliare, ne ha tirati tanti"
26 febbraio 2024 23:16
La Fiorentina è tornata! Vince 2-1 con la Lazio e la supera. In gol Kayode e Jack. Sbaglia Nico dal dischetto
26 febbraio 2024 22:46
Grassia: "Italiano ne deve mangiare di pagnotte per arrivare al livello di Sarri. Perplesso dal 4-2-3-1 contro la Lazio"
26 febbraio 2024 18:56
Burdisso: "Momento cruciale, in questi momenti determinanti dobbiamo rimanere più uniti che mai!"
26 febbraio 2024 17:02
Galli: "Metterei Beltran esterno, considerando quello che dà Sottil. Il centrocampo a 3 valorizza Arthur"
26 febbraio 2024 15:48
Spalletti al Franchi per Fiorentina-Lazio, gli osservati speciali? Belotti in attacco, c'è anche Kayode
25 febbraio 2024 16:06
La Curva Fiesole ricorda i due tifosi scomparsi: domani un minuto di silenzio per Marco e Alessio
25 febbraio 2024 15:22
Zauri: "Fiorentina-Lazio? Determinante per l'Europa. Il cammino dei viola rispecchia le aspettative"
24 febbraio 2024 14:07
Virgili analizza: "Fiorentina prevedibile. Sarri eviterà la costruzione dal basso, opterà per il contropiede"
23 febbraio 2024 15:04
Colpa di Nastasic e Callejon? No, la verità è che i gol di Vlahovic coprivano i problemi che ci sono
06 febbraio 2022 18:32
Italiano non si arrende: "Dobbiamo far inserire subito Cabral e Piatek, ma serve qualità in difesa"
05 febbraio 2022 23:17
PAGELLE VIOLA, BIRAGHI E NASTASIC AFFONDANO, SOTTIL IL MIGLIORE DELLA FIORENTINA
05 febbraio 2022 22:41
Speaker della Fiorentina allo stadio: "Qualcuno dice fino alla fine per noi la fine non ci sarà mai"
05 febbraio 2022 20:48
FORM. UFFICIALE: CABRAL SUBITO TITOLARE, CALLEJON E NASTASIC DALL'INIZIO, FUORI IKONÈ
05 febbraio 2022 19:40
Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"
10 maggio 2021 16:05
Vlahovic: "Uniti tiriamo fuori le nostre qualità. Oggi ero molto motivato volevo dimostrare qualcosa"
08 maggio 2021 23:33
Vlahovic nella storia della Fiorentina: 4° straniero a segnare 20 gol in Serie A in maglia viola
08 maggio 2021 23:10
Pradè a Dazn: "L'intervista di Milenkovic? Male interpretata, non ha mai detto di voler andare via"
08 maggio 2021 21:03
Venuti a Dazn: "Dovremo fare un gran lavoro stasera. La compattezza del gruppo sarà decisiva"
08 maggio 2021 20:48
Luiz Felipe in vista di Fiorentina-Lazio: "Se vogliamo la Champions oggi dobbiamo vincere"
08 maggio 2021 20:37
FORM. UFFICIALE: IACHINI METTE ANCORA FUORI QUARTA, ESCLUSO ANCHE AMRABAT. GLI UNDICI
08 maggio 2021 19:35
Riganò: "Vlahovic? Centravanti come me e Toni grazie a Prandelli. Firenze deve essere punto di arrivo"
07 maggio 2021 16:56
Delio Rossi è sicuro: "La gara contro la Fiorentina è la più dura per la Lazio, sarà un crocevia"
07 maggio 2021 16:10
Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"
06 maggio 2021 16:21
Commisso alza la Coppa Italia: "Firenze merita ogni anno una Coppa, orgoglio per la Fiorentina"
28 aprile 2021 20:32
Dal rigore assegnato a Mertens a quello dato a Caicedo. La situazione non cambia
28 giugno 2020 15:37
Ceccherini: "Lazio squadra fisica, sarà dura. Se ci sarò, darò il massimo"
25 giugno 2020 15:43
Adailton sicuro: "Difesa e contropiede, così il Parma colpirà i viola. La vittoria a Sassuolo.."
01 novembre 2019 15:42
Di Chiara: "Stasera occasione per chi gioca meno. Venuti? Dimostri di valere la maglia viola.."
30 ottobre 2019 19:55
Graziani: "Ribery gesto inqualificabile, deve essere un esempio. Lazio migliore nei ricambi.."
30 ottobre 2019 17:41
Sandrelli: "I cambi di Ribery vanno gestiti in accordo. La sua rabbia causata dal cambio.."
29 ottobre 2019 21:58
Amoruso: "Pedro? Non è pronto ancora, Montella non è stupido. Il cambio di Lirola.."
29 ottobre 2019 15:15
Casarin: "Ieri errori arbitrali da ambo le parti, ma quello contro la Fiorentina è stato decisivo per il risultato"
28 ottobre 2019 13:24
Fiorentina-Lazio: stando ai numeri dovremmo segnare almeno un goal nel primo tempo su palla inattiva
27 ottobre 2019 15:57
CorSport: Fiorentina-Lazio, previsti 34 mila tifosi viola. Divieto di transito nella zona stadio
27 ottobre 2019 11:19
Frey: "La coppia Chiesa-Ribery mi esalta. Non mi fido della Lazio. L'etichetta di Chiesa.."
27 ottobre 2019 00:05
Acerbi: "Ero al Milan quando morì mio padre, cominciò il buio. Bevevo, toccai il fondo. Fu il cancro.."
26 ottobre 2019 16:34
Dragowski: "Siamo un grande gruppo, Immobile è fortissimo, speriamo di passare una domenica da disoccupato"
26 ottobre 2019 13:33
D.Rossi: "Viola ora solidi, Montella con poche alternative ai titolari. Ribery non sorprende più.."
25 ottobre 2019 19:49
Domani la conferenza stampa di Montella alla vigilia della Lazio. Ecco l'orario
25 ottobre 2019 14:04
Agostinelli: "Badelj? A Inzaghi non faceva impazzire, gli preferiva Leiva e non lo vedeva come mezz’ala"
24 ottobre 2019 20:49
Amoruso: "Lazio deve sistemare il girone, stasera giocano i titolari. I viola ne potranno approfittare.. "
24 ottobre 2019 14:54
Wilson: "Domenica gara dura per la Lazio. Viola hanno grandi individualità. Alla Lazio servirà.."
24 ottobre 2019 13:53
Inzaghi: "Domenica sera giocheremo a Firenze, siamo abituati, sappiamo che è dispendioso a livello fisico e mentale"
23 ottobre 2019 19:58
Fiorentina-Lazio: è già febbre da pienone. Le presenze saranno oltre 35000
23 ottobre 2019 11:35
Monelli: "Chiesa-Ribery perfetti assieme, ora però serve un 9. Correa? Perfino Batistuta.."
22 ottobre 2019 21:21
Terracciano: "Primo tempo difficile, poi nella ripresa create le condizioni per vincere. I complimenti di Pioli.."
11 marzo 2019 00:35
Inzaghi: "Meritavamo ampiamente la vittoria. Grande primo tempo in casa di una squadra in forma.."
11 marzo 2019 00:08
(VIDEO): Gli highlights di Fiorentina-Lazio 1-1
11 marzo 2019 00:02
Sky Sport, Federico Chiesa ha avuto un problema al retto dell'addome…
10 marzo 2019 22:40
Benassi: "Entrambe le formazioni vorranno raccogliere i tre punti per l'Europa..."
10 marzo 2019 21:01
SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-LAZIO 1-1
10 marzo 2019 20:28
Lazio, Cataldi: "I viola quando giocano in casa sono ancora più pericolosi ed inoltre…"
09 marzo 2019 12:14
Fiorentina-Lazio, era il 15 maggio 1999, quando i biancocelesti persero lo scudetto a Firenze...
09 marzo 2019 11:56
Entusiasmo in casa Lazio. Il settore ospiti del Franchi verso il sold out..
08 marzo 2019 21:38
Probabile formazione: Fiorentina-Lazio, ballottaggi, indisponibili e diffidati…
07 marzo 2019 16:53
Fiorentina-Lazio, l'arbitro del match sarà Orsato di Schio e al Var…
07 marzo 2019 15:13
Di Livio: "Domenica sarà duello Chiesa vs Correa. Quando penso ad Astori, il pensiero va subito.."
07 marzo 2019 07:28
Cruciani: "Parole di Gasp su Chiesa troppo pesanti. Vi racconto il valore aggiunto di Pioli.."
06 marzo 2019 22:02
Massimo Caputi: "La Fiorentina può concorrere ancora per l'Europa…"
06 marzo 2019 19:50
Veretout: " Nostri sforzi non ricompensati. Tripletta per il capitano e i miei bambini"
19 aprile 2018 13:22
LE PARTITE SI PERDONO A CENTROCAMPO... E IN PANCHINA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI
19 aprile 2018 08:54
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