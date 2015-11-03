Labaro Viola

Notizie Fiorentina Lazio Fiorentina

I precedenti della Fiorentina con l'arbitro Marcenaro sono positivi: in questa stagione due vittorie su due

19 dicembre 2024 16:07

Colomba: "La Fiorentina ha vinto contro la Lazio perché non ha mai mollato. Inutile discutere sui rigori"

28 settembre 2024 16:03

Caressa: "Gudmundsson può ridisegnare la Fiorentina. Palladino non ha ancora messo il suo gioco"

26 settembre 2024 16:02

Cesari controcorrente: "Il rigore di Tavares si poteva non fischiare. Mano di Dodo? Sono allibito"

25 settembre 2024 18:58

Bocci: "Vittoria con la Lazio? Non si può essere fortunati a lungo. Palladino deve farci vedere di più"

25 settembre 2024 18:18

Zaccagni: "Per la sconfitta contro al Fiorentina c'è rammarico, ma consapevoli di aver dato tutto"

25 settembre 2024 16:19

Palladino festeggia sui social: "Felice per la prima vittoria. Continuiamo così con dedizione e sacrificio"

23 settembre 2024 18:44

Impallomeni: "I 2 rigori assegnati alla Fiorentina? Il regolamento parla chiaro, ma il calcio è altro"

23 settembre 2024 17:02

L'arbitro Marcenaro insufficente per la maggior parte dei quotidiani sportivi: "rigori giusti, ma tante disattenzioni"

23 settembre 2024 15:58

Gudmundsson, che numeri! In 45 minuti, 2 gol, 2 dribbling riusciti e 4 duelli su 5 vinti

23 settembre 2024 12:55

Gazzetta: “Ok i rigori per la Fiorentina. Dodò rischia, dubbi su un presunto fallo di mano al 18’”

23 settembre 2024 09:17

Baroni e la Lazio gridano allo scandalo per rigori dati alla Fiorentina. Immagini parlano chiaro, pestoni netti

22 settembre 2024 18:32

Patric alimenta le polemiche: "Dodò mi ha dato un pestone. L'arbitro doveva andare al Var e valutarlo"

22 settembre 2024 18:10

Gudmundsson da sogno: ne fa 2 all'esordio in viola. Non succedeva dai tempi di Muriel, era il 2019

22 settembre 2024 16:33

Bove: "Dicono che non esistono più le bandiere, ma ormai le società pensano solo ai loro interessi"

22 settembre 2024 16:04

Kean: "Ci mancava la vittoria, ne sono veramente orgoglioso. Gudmundsson ci offrirà la cena"

22 settembre 2024 14:59

Convocati Fiorentina per la Lazio: out Pongracic per risentimento muscolare ai flessori, ecco Gudmundsson

21 settembre 2024 19:41

Castrovilli torna a Firenze da titolare? L'ex Fiorentina provato nel centrocampo a due della Lazio

21 settembre 2024 18:48

Palladino: "Settimana che equivale a un mese di lavoro. Gudmundsson? Ci sarà, ha lavorato bene"

21 settembre 2024 17:12

Fiorentina-Lazio, cresce l'attesa: Curva Ferrovia già sold out e Parterre quasi esaurito

20 settembre 2024 17:19

Impallomeni: "Fiorentina migliorata nonostante il KO. Palladino ambizioso, ma per ora sta bucando"

20 settembre 2024 16:06

Fattori: "Se Palladino perde con la Lazio è un problema, è già sotto accusa. Firenze è una piazza vera"

19 settembre 2024 16:52

Tiribocchi: "Il match con la Lazio non è l'ultima spiaggia. La Fiorentina è un'ottima squadra"

18 settembre 2024 19:00

Castellanos out con la Fiorentina? La Lazio vuole risparmiarlo dopo l'infortunio contro il Verona

18 settembre 2024 18:29

Il Messaggero: "Lazio, idea Castrovilli dal 1' contro la Fiorentina. L'ex viola è fuori dalla lista UEFA"

18 settembre 2024 16:07

Bucchioni: "C'è stato un patto di spogliatoio e si è visto con la Lazio. Alla Fiorentina chiedo continuità"

29 febbraio 2024 18:54

Ferrara: "Contro la Lazio è stata la vittoria di Italiano. I numeri dicono che non è un fondamentalista"

28 febbraio 2024 18:42

Il ds Fabiani appoggia Sarri: "La Fiorentina aveva giocato 8 giorni prima, noi solo 4 prima col Torino"

28 febbraio 2024 15:32

Sponda Lazio il dominio Viola non va giù: "Non hai dignità se vieni asfaltato dalla Fiorentina. Sembravano il Real Madrid"

27 febbraio 2024 19:13

Amoruso: "Sul gol della Lazio c'è ancora di mezzo Biraghi. Corre molto lento nell'azione"

27 febbraio 2024 18:46

Amoruso applaude Italiano: "Ha avuto fiducia nei suoi giocatori ed ha letto bene il momento della Lazio"

27 febbraio 2024 18:25

Galbiati: "Solita prestazione di Sottil, non ci siamo proprio. Ieri Italiano ha trovato la soluzione giusta"

27 febbraio 2024 13:25

Italiano: "Nico mi ha promesso che segnerà il prossimo rigore. Belotti oggi è stato straordinario"

26 febbraio 2024 23:49

Belotti: "Vincere così è una soddisfazione. Cosa ho detto a Nico? Capita sbagliare, ne ha tirati tanti"

26 febbraio 2024 23:16

La Fiorentina è tornata! Vince 2-1 con la Lazio e la supera. In gol Kayode e Jack. Sbaglia Nico dal dischetto

26 febbraio 2024 22:46

Grassia: "Italiano ne deve mangiare di pagnotte per arrivare al livello di Sarri. Perplesso dal 4-2-3-1 contro la Lazio"

26 febbraio 2024 18:56

Burdisso: "Momento cruciale, in questi momenti determinanti dobbiamo rimanere più uniti che mai!"

26 febbraio 2024 17:02

Galli: "Metterei Beltran esterno, considerando quello che dà Sottil. Il centrocampo a 3 valorizza Arthur"

26 febbraio 2024 15:48

Spalletti al Franchi per Fiorentina-Lazio, gli osservati speciali? Belotti in attacco, c'è anche Kayode

25 febbraio 2024 16:06

La Curva Fiesole ricorda i due tifosi scomparsi: domani un minuto di silenzio per Marco e Alessio

25 febbraio 2024 15:22

Zauri: "Fiorentina-Lazio? Determinante per l'Europa. Il cammino dei viola rispecchia le aspettative"

24 febbraio 2024 14:07

Virgili analizza: "Fiorentina prevedibile. Sarri eviterà la costruzione dal basso, opterà per il contropiede"

23 febbraio 2024 15:04

Colpa di Nastasic e Callejon? No, la verità è che i gol di Vlahovic coprivano i problemi che ci sono

06 febbraio 2022 18:32

Italiano non si arrende: "Dobbiamo far inserire subito Cabral e Piatek, ma serve qualità in difesa"

05 febbraio 2022 23:17

PAGELLE VIOLA, BIRAGHI E NASTASIC AFFONDANO, SOTTIL IL MIGLIORE DELLA FIORENTINA

05 febbraio 2022 22:41

Speaker della Fiorentina allo stadio: "Qualcuno dice fino alla fine per noi la fine non ci sarà mai"

05 febbraio 2022 20:48

FORM. UFFICIALE: CABRAL SUBITO TITOLARE, CALLEJON E NASTASIC DALL'INIZIO, FUORI IKONÈ

05 febbraio 2022 19:40

Cecchi: "A Commisso chiedo una cosa: Vlahovic deve restare. Prossimo mercato sarà decisivo"

10 maggio 2021 16:05

Vlahovic: "Uniti tiriamo fuori le nostre qualità. Oggi ero molto motivato volevo dimostrare qualcosa"

08 maggio 2021 23:33

Vlahovic nella storia della Fiorentina: 4° straniero a segnare 20 gol in Serie A in maglia viola

08 maggio 2021 23:10

Pradè a Dazn: "L'intervista di Milenkovic? Male interpretata, non ha mai detto di voler andare via"

08 maggio 2021 21:03

Venuti a Dazn: "Dovremo fare un gran lavoro stasera. La compattezza del gruppo sarà decisiva"

08 maggio 2021 20:48

Luiz Felipe in vista di Fiorentina-Lazio: "Se vogliamo la Champions oggi dobbiamo vincere"

08 maggio 2021 20:37

FORM. UFFICIALE: IACHINI METTE ANCORA FUORI QUARTA, ESCLUSO ANCHE AMRABAT. GLI UNDICI

08 maggio 2021 19:35

Riganò: "Vlahovic? Centravanti come me e Toni grazie a Prandelli. Firenze deve essere punto di arrivo"

07 maggio 2021 16:56

Delio Rossi è sicuro: "La gara contro la Fiorentina è la più dura per la Lazio, sarà un crocevia"

07 maggio 2021 16:10

Orsi a Lady Radio: "Vlahovic migliora ogni partita. Fiorentina-Lazio partita decisiva per entrambe"

06 maggio 2021 16:21

Commisso alza la Coppa Italia: "Firenze merita ogni anno una Coppa, orgoglio per la Fiorentina"

28 aprile 2021 20:32

Dal rigore assegnato a Mertens a quello dato a Caicedo. La situazione non cambia

28 giugno 2020 15:37

Ceccherini: "Lazio squadra fisica, sarà dura. Se ci sarò, darò il massimo"

25 giugno 2020 15:43

Adailton sicuro: "Difesa e contropiede, così il Parma colpirà i viola. La vittoria a Sassuolo.."

01 novembre 2019 15:42

Di Chiara: "Stasera occasione per chi gioca meno. Venuti? Dimostri di valere la maglia viola.."

30 ottobre 2019 19:55

Graziani: "Ribery gesto inqualificabile, deve essere un esempio. Lazio migliore nei ricambi.."

30 ottobre 2019 17:41

Sandrelli: "I cambi di Ribery vanno gestiti in accordo. La sua rabbia causata dal cambio.."

29 ottobre 2019 21:58

Amoruso: "Pedro? Non è pronto ancora, Montella non è stupido. Il cambio di Lirola.."

29 ottobre 2019 15:15

Casarin: "Ieri errori arbitrali da ambo le parti, ma quello contro la Fiorentina è stato decisivo per il risultato"

28 ottobre 2019 13:24

Fiorentina-Lazio: stando ai numeri dovremmo segnare almeno un goal nel primo tempo su palla inattiva

27 ottobre 2019 15:57

CorSport: Fiorentina-Lazio, previsti 34 mila tifosi viola. Divieto di transito nella zona stadio

27 ottobre 2019 11:19

Frey: "La coppia Chiesa-Ribery mi esalta. Non mi fido della Lazio. L'etichetta di Chiesa.."

27 ottobre 2019 00:05

Acerbi: "Ero al Milan quando morì mio padre, cominciò il buio. Bevevo, toccai il fondo. Fu il cancro.."

26 ottobre 2019 16:34

Dragowski: "Siamo un grande gruppo, Immobile è fortissimo, speriamo di passare una domenica da disoccupato"

26 ottobre 2019 13:33

D.Rossi: "Viola ora solidi, Montella con poche alternative ai titolari. Ribery non sorprende più.."

25 ottobre 2019 19:49

Domani la conferenza stampa di Montella alla vigilia della Lazio. Ecco l'orario

25 ottobre 2019 14:04

Agostinelli: "Badelj? A Inzaghi non faceva impazzire, gli preferiva Leiva e non lo vedeva come mezz’ala"

24 ottobre 2019 20:49

Amoruso: "Lazio deve sistemare il girone, stasera giocano i titolari. I viola ne potranno approfittare.. "

24 ottobre 2019 14:54

Wilson: "Domenica gara dura per la Lazio. Viola hanno grandi individualità. Alla Lazio servirà.."

24 ottobre 2019 13:53

Inzaghi: "Domenica sera giocheremo a Firenze, siamo abituati, sappiamo che è dispendioso a livello fisico e mentale"

23 ottobre 2019 19:58

Fiorentina-Lazio: è già febbre da pienone. Le presenze saranno oltre 35000

23 ottobre 2019 11:35

Monelli: "Chiesa-Ribery perfetti assieme, ora però serve un 9. Correa? Perfino Batistuta.."

22 ottobre 2019 21:21

Terracciano: "Primo tempo difficile, poi nella ripresa create le condizioni per vincere. I complimenti di Pioli.."

11 marzo 2019 00:35

Inzaghi: "Meritavamo ampiamente la vittoria. Grande primo tempo in casa di una squadra in forma.."

11 marzo 2019 00:08

(VIDEO): Gli highlights di Fiorentina-Lazio 1-1

11 marzo 2019 00:02

Sky Sport, Federico Chiesa ha avuto un problema al retto dell'addome…

10 marzo 2019 22:40

Benassi: "Entrambe le formazioni vorranno raccogliere i tre punti per l'Europa..."

10 marzo 2019 21:01

SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER FIORENTINA-LAZIO 1-1

10 marzo 2019 20:28

Lazio, Cataldi: "I viola quando giocano in casa sono ancora più pericolosi ed inoltre…"

09 marzo 2019 12:14

Fiorentina-Lazio, era il 15 maggio 1999, quando i biancocelesti persero lo scudetto a Firenze...

09 marzo 2019 11:56

Entusiasmo in casa Lazio. Il settore ospiti del Franchi verso il sold out..

08 marzo 2019 21:38

Probabile formazione: Fiorentina-Lazio, ballottaggi, indisponibili e diffidati…

07 marzo 2019 16:53

Fiorentina-Lazio, l'arbitro del match sarà Orsato di Schio e al Var…

07 marzo 2019 15:13

Di Livio: "Domenica sarà duello Chiesa vs Correa. Quando penso ad Astori, il pensiero va subito.."

07 marzo 2019 07:28

Cruciani: "Parole di Gasp su Chiesa troppo pesanti. Vi racconto il valore aggiunto di Pioli.."

06 marzo 2019 22:02

Massimo Caputi: "La Fiorentina può concorrere ancora per l'Europa…"

06 marzo 2019 19:50

Veretout: " Nostri sforzi non ricompensati. Tripletta per il capitano e i miei bambini"

19 aprile 2018 13:22

LE PARTITE SI PERDONO A CENTROCAMPO... E IN PANCHINA. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI

19 aprile 2018 08:54

L'idea coraggiosa di Pioli: 4-2-3-1 offensivo, con Gil Dias-Chiesa-Saponara dietro Simeone

18 aprile 2018 12:16

Archivio

Esplora l'archivio di Fiorentina Lazio

Sett. 51 Sett. 39 Sett. 38 Sett. 9 Sett. 8
Sett. 5
Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17
Sett. 26
Sett. 44 Sett. 43 Sett. 10
Sett. 16