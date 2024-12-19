I precedenti della Fiorentina con l'arbitro Marcenaro sono positivi: in questa stagione due vittorie su due

La partita di campionato tra la Fiorentina e Udinese in programma lunedì prossimo all'Artemio Franchi con inizio alle 18.30 sarà arbitrata da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Sono quattro i s...

La partita di campionato tra la Fiorentina e Udinese in programma lunedì prossimo all'Artemio Franchi con inizio alle 18.30 sarà arbitrata da Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Sono quattro i suoi precedenti con i viola: tre vittorie e una sconfitta. In casa per ora è en-plein viola con due vittorie su due.

Quest'anno ha già diretto la Fiorentina nella vittoriosa partita interna contro la Lazio, durante la quale ha concesso due rigori alla formazione di Palladino. La sconfitta è arrivata in un altro match contro la Lazio, in quella circostanza però giocato all'Olimpico la scorsa stagione (1-0). Marcenaro ritorna ad arbitrare l'Udinese dopo due anni e mezzo: il 7 maggio 2022 era l'arbitro di Sassuolo-Udinese che terminò con il punteggio finale di 1-1.

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