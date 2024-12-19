Minotti sul Guimaraes: "La viola deve fare attenzione. L'atmosfera sarà calorosa. Serve vincere anche per il Ranking"

L'ex storico difensore del Parma Lorenzo Minotti, oggi commentatore tecnico per Sky Sport e presente per la sfida della Fiorentina a Guimaraes in Conference League, ha parlato a Lady Radio in vista de...

L'ex storico difensore del Parma Lorenzo Minotti, oggi commentatore tecnico per Sky Sport e presente per la sfida della Fiorentina a Guimaraes in Conference League, ha parlato a Lady Radio in vista della partita di questa sera in terra lusitana.

“L’atmosfera è incredibile in casa del Vitoria Guimaraes, in passato ho giocato in quel campo. Il Vitoria sta facendo bene in coppa e snobbando un po’ il campionato come nella scorsa partita. Saranno senza Oliveira e Ramirez, le due punte, e dovranno trovare una soluzione in zona offensiva. I centrocampisti segnano tanto, a differenza degli attaccanti, palleggiando bene partecipando molto in fase di transizione attiva. In difesa la formazione lusitana non è impenetrabile. Sarà una bella sfida.

“La Fiorentina avrebbe un paracadute anche se finisse con una sconfitta questa sera. Guardando la classifica, penso che se anche arrivasse la sconfitta la squadra viola arriverebbe tra le prime 8, tuttavia con la nuova formula essere numero 2 e scansare il Chelsea sarebbe fondamentale nel proseguo della competizione. La viola deve essere ambiziosa e pensare che vincendo batterebbe una squadra portoghese, cosa importante soprattutto per il ranking italiano e il mantenimento del quinto posto come qualificazione in Champions League, tra qualche mese potrebbe essere un obiettivo del club di Commisso, la squadra viola si farebbe un doppio favore”.

Nella trasmissione gli è poi pervenuta una domanda molto interessante: La giornata difficile di ieri può incidere sulla partita? Non particolarmente, è stato un viaggio più lungo per la Fiorentina, ma le abitudini ormai sono quelle e non è stato pregiudicato l’allenamento. Si è trattato solamente di cenare più tardi mentre la gara è stasera alle 21 e c’è tempo per riposare e ricaricarsi".

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