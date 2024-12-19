Pedullà: "Fazzini piace alla Fiorentina, traccia da seguire. È un tuttologo, può prendere il posto di Bove"

Direttamente dal suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha così parlato dell'erede di Edoardo Bove in casa Fiorentina: "Non sono un medico, non faccio bollettini e non leggo...

Direttamente dal suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha così parlato dell'erede di Edoardo Bove in casa Fiorentina: "Non sono un medico, non faccio bollettini e non leggo le carte legate al futuro. Aspettiamo. Un nome che piace molto è quello di Fazzini che sta facendo molto bene a Empoli e ha una valutazione di 15 milioni. Piace perché è un tuttologo. Può fare la mezzala, trequartista, sottopunta, può giocare defilato. Se ci pensate bene, è lo stesso ruolo che ricopriva Bove e, quindi, sotto questo punto di vista è una traccia da seguire. A me piace perché appartiene a quella categoria di calciatori giovani pronti al salto di qualità. Ci aveva pensato la Lazio nelle scorse sessioni di mercato, se lo prendesse la Fiorentina andrebbe ad aggiungere un altro giovane forte. Situazione da seguire, soprattutto se l'Empoli dovesse continuare con questo rendimento lontano dalla zona salvezza grazie al lavoro di D'Aversa. Ma lo scenario di una possibile cessione di Fazzini con una Fiorentina interessata è da mettere in preventivo".

DALLA TURCHIA: “SZYMANSKI ANDRÀ ALLA FIORENTINA PER 18 MILIONI PIÙ 5 DI BONUS, C’È L’ACCORDO CON IL FENERBAHCE”

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