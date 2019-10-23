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Inzaghi: "Domenica sera giocheremo a Firenze, siamo abituati, sappiamo che è dispendioso a livello fisico e mentale"

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League di domani: "Ho guardato solo il Celtic. Sabato è stata una partita dispendiosa, i livelli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2019 19:58
Inzaghi: "Domenica sera giocheremo a Firenze, siamo abituati, sappiamo che è dispendioso a livello fisico e mentale" - Firenze, stadio Franchi, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League di domani: "Ho guardato solo il Celtic. Sabato è stata una partita dispendiosa, i livelli di fatica erano maggiori del solito. Abbiamo avuto comunque un giorno in più per recuperare. Cercheremo di fare una grande partita. Poi domenica sera giocheremo a Firenze, siamo abituati, sappiamo che è dispendioso a livello fisico e mentale. Abbiamo voluto l’Europa a tutti i costi, ma avremmo voluto giocare la Champions. Ora cercheremo di onorare al massimo la competizione e pensare alla Fiorentina, al Milan o al Torino".

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