Inzaghi: "Domenica sera giocheremo a Firenze, siamo abituati, sappiamo che è dispendioso a livello fisico e mentale"

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League di domani: "Ho guardato solo il Celtic. Sabato è stata una partita dispendiosa, i livelli...

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League di domani: "Ho guardato solo il Celtic. Sabato è stata una partita dispendiosa, i livelli di fatica erano maggiori del solito. Abbiamo avuto comunque un giorno in più per recuperare. Cercheremo di fare una grande partita. Poi domenica sera giocheremo a Firenze, siamo abituati, sappiamo che è dispendioso a livello fisico e mentale. Abbiamo voluto l’Europa a tutti i costi, ma avremmo voluto giocare la Champions. Ora cercheremo di onorare al massimo la competizione e pensare alla Fiorentina, al Milan o al Torino".