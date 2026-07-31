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Pedullà svela il retroscena: “La Fiorentina è da un mese e mezzo su Pellegrino. Il Como ha dubbi su Kean”

Una punta la Fiorentina vorrebbe prenderla

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2026 08:59
Pedullà svela il retroscena: “La Fiorentina è da un mese e mezzo su Pellegrino. Il Como ha dubbi su Kean” -
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Moise Kean non è incedibile, questo lo sappiamo fino a prova contraria che oggi non c'è. I tempi della mega clausola sono finiti, adesso si può andare a dama per una quarantina di milioni ma serve qualcuno che li metta sul piatto. E al momento nessuno si è fatto avanti. Lo stesso Como apprezza Kean, tuttavia ha diversi dubbi, gli stessi della settimana scorsa. Può spuntare qualche nuovo pretendente, fatto sta che le mosse della Fiorentina sono orientate come se dovesse prendere un nuovo attaccante. Ha sondato diversi profili, anche extracomunitari fino a quando non sono finiti gli slot con l'arrivo di Oulai, da un mese e mezzo è sulle tracce di Pellegrino a conferma che una punta vorrebbe prenderla. Una perlustrazione viola inconfutabile all'interno di un quiz Kean che persiste. Lo riporta Alfredo Pedullà.

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