Fiorentina-Lazio: è già febbre da pienone. Le presenze saranno oltre 35000
Si attende il pienone per Fiorentina-Lazio.
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2019 11:35
La Nazione di oggi in edicola descrive il Franchi di domenica sera contro la Lazio come quello delle grandi occasioni. La vendita libera dei tagliandi per il match contro la formazione capitolina di Immobile è partita solo ieri, ma si sono registrate già code per l'acquisto dei biglietti. Oltre al patron Rocco Commisso, si attendono quindi oltre 35mila spettatori, nonostante i prezzi da “fascia alta”.