L'idea coraggiosa di Pioli: 4-2-3-1 offensivo, con Gil Dias-Chiesa-Saponara dietro Simeone

Stasera la Fiorentina non starà a guardare. Di ieri l’idea di un 4-2-3-1 offensivo, con Gil Dias (favorito su Eysseric) e Chiesa sugli esterni e Saponara dietro a Simeone. Così riporta il Corriere Fio...

Stasera la Fiorentina non starà a guardare. Di ieri l’idea di un 4-2-3-1 offensivo, con Gil Dias (favorito su Eysseric) e Chiesa sugli esterni e Saponara dietro a Simeone. Così riporta il Corriere Fiorentino. Segnale chiaro che la Fiorentina non vuole snaturarsi neanche contro le squadre più forti del campionato. Giocarsela in attacco, sempre. Che sia la Spal o la Lazio. Dabo («Ci mancava un giocatore duttile e di fisicità come lui») semmai tornerà utile a gara in corso, Benassi e Veretout invece avranno il compito di contrastare il forte centrocampo biancoceleste. Questa mattina, con le ultime prove tattiche, sarà presa la decisione finale.