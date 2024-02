Ferrara: “Contro la Lazio è stata la vittoria di Italiano. I numeri dicono che non è un fondamentalista”

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La vittoria contro la Lazio? Era un momento importante che poteva cambiare tutto. Questa è la vittoria di Italiano perchè ha fatto scelte coraggiose, la squadra doveva essere in palla e seguirlo in tutto e per tutto ed infatti è così. I numeri dicono tutt’altro che sia un fondamentalista e la posizione di Bonaventura è stata vincente. Anche Italiano avrà goduto per la vittoria, dal punto di vista sportivo, perchè hai sempre perso contro la Lazio e con Sarri. Il punto positivo di queste squadre rispetto ad un Lecce è che ti fanno giocare. Faccio i complimenti di nuovo alla squadra.

Posizione di Beltran? Italiano aveva la coscienza di avere una squadra che lo seguiva e che si sarebbero sacrificati. Beltran appena arrivato ha avuto due problemi: l’ambientamento ed il ruolo. Adesso può mettere in mostra anche la sua qualità nella visione di gioco. Tutti i tifosi hanno sempre lasciato una porta aperta per lui perchè è arrivato dall’Argentina per ricoprire un ruolo delicatissimo.”

LE PAROLE DI MICHAEL KAYODE