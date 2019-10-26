Frey: "La coppia Chiesa-Ribery mi esalta. Non mi fido della Lazio. L'etichetta di Chiesa.."

Lo storico ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha detto la sua al portale biancoceleste laziosiamonoi.it, alla vigilia di Fiorentina-lazio. Ecco le sue parole. "Seguo abitualmente tutte gare e...

Lo storico ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha detto la sua al portale biancoceleste laziosiamonoi.it, alla vigilia di Fiorentina-lazio. Ecco le sue parole. "Seguo abitualmente tutte gare e tifo per il mio grande amico Frank Ribery. La Fiorentina aveva necessita di gente di personalità, fi chi forniva certezze. Era necessario portare più punti possibili in un anno 0 come questo , soprattutto societario. La Lazio nonostante le sconfitte, nonostante l'opinione pubblica la stia sottovalutando per i suoi risultati, rimane un'ottima squadra capace di mettere in difficoltà chiunque. Sarà una bella partita, quanto importante. A me piace molto la Lazio, già da due anni, ha un'impronta niente male. Inzaghi mi ha sorpreso molto come allenatore, ha puntato sulle sue idee, non bisogna fidarsi di questo momento della Lazio. Ribéry? Io impazzisco per lui, sta dimostrando di andare oltre il campione e il professionista che è sempre stato. È una persona che ha una carica importante. Poi a fianco a Chiesa è una coppia che mi esalta. Ci sono delle partite in cui Federico dovrebbe fare la differenza, è nel mirino di molti, ha quest'etichetta di tuffatore in campo che difficilmente viene tolta".