CorSport: Fiorentina-Lazio, previsti 34 mila tifosi viola. Divieto di transito nella zona stadio
Secondo il Corriere dello Sport, stasera allo stadio Artemio Franchi ci sarà la partita di campionato Fiorentina-Lazio alle 20:45. Firenze non ha mai avuto meno di 30 mila tifosi con il presidente Roc...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 11:19
Secondo il Corriere dello Sport, stasera allo stadio Artemio Franchi ci sarà la partita di campionato Fiorentina-Lazio alle 20:45. Firenze non ha mai avuto meno di 30 mila tifosi con il presidente Rocco Commisso e anche oggi ci sarà il pienone, con circa 34 mila spettatore forse destinata pure a salire. Mentre da Roma arriveranno quasi 2 mila sostenitori laziali. Inoltre è previsto il divieto di transito nella zona stadio.