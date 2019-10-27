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CorSport: Fiorentina-Lazio, previsti 34 mila tifosi viola. Divieto di transito nella zona stadio

Secondo il Corriere dello Sport, stasera allo stadio Artemio Franchi ci sarà la partita di campionato Fiorentina-Lazio alle 20:45. Firenze non ha mai avuto meno di 30 mila tifosi con il presidente Roc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 11:19
CorSport: Fiorentina-Lazio, previsti 34 mila tifosi viola. Divieto di transito nella zona stadio - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo il Corriere dello Sport, stasera allo stadio Artemio Franchi ci sarà la partita di campionato Fiorentina-Lazio alle 20:45. Firenze non ha mai avuto meno di 30 mila tifosi con il presidente Rocco Commisso e anche oggi ci sarà il pienone, con circa 34 mila spettatore forse destinata pure a salire. Mentre da Roma arriveranno quasi 2 mila sostenitori laziali. Inoltre è previsto il divieto di transito nella zona stadio.

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