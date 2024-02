Italiano: “Nico mi ha promesso che segnerà il prossimo rigore. Belotti oggi è stato straordinario”

Vincenzo Italiano ha parlato nel post partita di Fiorentina-Lazio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

“Nell’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare a fare quello che stavamo facendo, avevamo messo in grande difficoltà la Lazio. Poi siamo stati premiati con un secondo tempo di qualità, con la ricerca di una vittoria che ci mancava. Vittoria meritata”.

Sui rigoristi: “Siamo al quarto rigore sbagliato, ma siamo riusciti a vincere. Sta diventando una maledizione, però il rigorista è Nico Gonzalez. Sta girando male, ma lui mi ha promesso che il prossimo lo segnerà, quindi se lo sbaglierà saranno cavoli suoi! Il prossimo rigore lo tirerà ancora Nico”.

Su Belotti: “Agli attaccanti ripeto tutti i giorni che non è solo il gol che li rende migliori, ma anche lavorare per la squadra e giocare con spirito di battagliero. È arrivato con grande entusiasmo e voglia, fa vedere con quale spirito giocare e si è integrato benissimo. Nella partita di oggi è stato straordinario nel far salire la squadra, andare in pressione e lavorare per i compagni. In questo periodo abbiamo patito tre grossi infortuni, Bonaventura, Gonzalez e Arthur, poi ci abbiamo messo anche del nostro, recuperando la condizione di qualche giocatore importante possiamo tornare a giocare con maggiore intensità”.

Sul compromesso tattico: “Abbiamo sacrificato Mandragora e Duncan per cercare di avere più qualità, ma ci sarà spazio per tutti in base agli avversari. Se tutti rispondono presente, si può condividere un percorso importante”.

