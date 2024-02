Belotti: “Vincere così è una soddisfazione. Cosa ho detto a Nico? Capita sbagliare, ne ha tirati tanti”

L’attaccante viola, Andrea Belotti, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Lazio. Le sue dichiarazioni:

La reazione della Fiorentina: “Penso che per come abbiamo interpretato la gara, sia a livello mentale sia tattico, dico che è stata una vittoria meritata. Vincere così, quasi dominando, dà grande soddisfazione… perché abbiamo subito solo un tiro nel primo tempo, nel secondo tempo non ne ricordo. Questa è una soddisfazione grande”.

Sugli applausi: “Fa sempre piacere quando i tifosi ti ringraziano. Quando entro in campo cerco di dare tutto me stesso, uscendo anche distrutto. So che i tifosi ci tengono tanto a noi e a quello che mettiamo in campo, vogliono che vinciamo. Una grande soddisfazione”.

Sul rigore sbagliato da Nico: “Sono cose che possono succedere, ne ha tirati tanti di rigori. Capita sbagliare, non è successo niente”.

Sulla Nazionale: “Io lavoro ogni giorno per migliorarmi, per me la Nazionale è un obiettivo. Tutto passa dai risultati che otterrò qui a Firenze”.

