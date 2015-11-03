Labaro Viola

Notizie Belotti Fiorentina

Inter in controllo totale a Cagliari: 2-0 firmato Lautaro e Pio Esposito. Paura per Belotti

27 settembre 2025 23:01

Belotti spiega: "Ho giocato 2 finali, avessi vinto con la Fiorentina mi avrebbero giudicato diversamente"

24 settembre 2025 22:51

Belotti rinasce: "Finalmente sono in una squadra dove sono libero di esprimermi, grato al Cagliari"

20 settembre 2025 21:26

Ex viola show: assist di Sottil e risposta di Belotti nell’anticipo del venerdì tra Lecce-Cagliari

19 settembre 2025 22:02

La Fiorentina doveva vincere con Belotti e Nzola in attacco, oggi vanno al Pisa per non retrocedere

03 agosto 2025 17:19

I 4 gol di Belotti hanno convinto il Benfica, vicino il riscatto dell'ex Fiorentina per un milione

04 giugno 2025 23:10

Belotti e Cutrone meteore in maglia viola: ma occhio ai due ex oggi nel Como

23 novembre 2024 09:01

È stato il colpo della Fiorentina a gennaio, adesso Belotti fa panchina al Como, dietro a Cutrone

19 ottobre 2024 17:21

Il Como vola nel segno degli ex Fiorentina: la doppietta di Cutrone e Belotti stendono il Verona

29 settembre 2024 17:24

Corriere dello Sport: “Kean, 3 gol in cinque gare: ha fatto quanto Belotti in sei mesi. La Fiorentina ha trovato il centravanti”

02 settembre 2024 09:18

Bonaventura ritrova il Gallo? Secondo alcune indiscrezioni è fatta per il suo passaggio al Como

17 luglio 2024 23:01

La Fiorentina saluta Belotti, Faraoni, Maxime Lopez e Arthur: "Grazie per aver onorato la maglia viola"

30 giugno 2024 19:15

Belotti: "Ho scelto Como per il progetto ambizioso e l'idea di calcio di Fabregas"

25 giugno 2024 23:03

TMW: "Confermato il trasferimento di Belotti al Como. L'ex viola effettuerà le visite mediche in mattinata"

25 giugno 2024 10:19

Di Marzio annuncia: "Belotti ha dato la sua disponibilità al Como. In queste ore si sta definendo il tutto"

21 giugno 2024 16:41

Da Roma rivelano: "Pradè ha fatto sapere a Belotti di non volere un suo ritorno alla Fiorentina"

19 giugno 2024 17:40

Sky Sport, Belotti dice no al Como: vuole giocare le coppe e aspetterà la Fiorentina

19 giugno 2024 15:00

Di Marzio annuncia: "Definito l'accordo tra Como e Roma per Belotti, 5mln più bonus"

18 giugno 2024 23:49

Il Tempo scrive: "Il Como ci prova per Belotti ma lui aspetta la Fiorentina. Spera nella conferma"

16 giugno 2024 18:34

Nazione, Belotti può restare alla Fiorentina, l’assist arriva da Beltran impegnato con l’Argentina per l’inizio di stagione

14 giugno 2024 07:52

Belotti può tornare alla Fiorentina, a breve un incontro con la dirigenza viola per decidere la permanenza

12 giugno 2024 18:46

Corriere dello Sport: "Belotti tornerà a Trigoria a fine prestito. Ora c'è l'interesse del Parma e del Como"

01 giugno 2024 14:06

Italiano col dubbio del centravanti: "O Belotti o Nzola per la finale di Atene"?

27 maggio 2024 14:15

Belotti: "Dobbiamo vincere per la città e per Joe Barone, non dobbiamo aver paura di perdere"

27 maggio 2024 12:25

La Gazzetta dello Sport afferma: "Belotti destinato a non essere riscattato dalla Fiorentina a fine stagione"

25 maggio 2024 12:26

Gazzetta, Belotti ed Arthur verso l’addio. Sondaggi anche dall’estero per il brasiliano 

25 maggio 2024 08:41

Graziani: "In finale punto su Belotti dall'inizio, anche se Nzola non è mai stato così bene da quando è arrivato"

22 maggio 2024 14:16

Belotti: "Farei di tutto per il gol decisivo in finale, sono pronto a dare il 200% per far sì che accada"

22 maggio 2024 12:11

Dal Viola Park, Belotti ed Ikonè mettono nel mirino il Napoli. L'obiettivo è avere tutti al meglio ad Atene

14 maggio 2024 19:29

Belotti non ci sarà con il Monza per lombalgia. Ikonè non convocato per una botta all'anca

12 maggio 2024 18:56

Convocati Fiorentina per il Monza: Belotti ed Ikonè sono out. Bonaventura ce la fa

12 maggio 2024 18:29

Fiorentina sulle spalle di Belotti stasera: per lui grande chance per lasciare il segno 

08 maggio 2024 08:11

La Roma pensa a Chiesa, contatti tra l'ex Fiorentina e De Rossi, Belotti potrebbe rimanere in giallorosso come vice Abraham

07 maggio 2024 10:46

Belotti deve continuare ad imitare se stesso. Futuro? Ci sarà tempo per parlarne

04 maggio 2024 09:45

Scugnizzo Viola: "Sottil si sblocca ma si fa male. Sotto l'acqua forza viola alè, ma anche basta però"

03 maggio 2024 15:38

Belotti torna al gol dopo 3 mesi. Una rete da punta vera. Esultanza liberatoria per il "Gallo"

03 maggio 2024 09:01

Belotti: "Contento per il gol e per Nzola. In questa competizione abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti"

02 maggio 2024 23:53

Sentite Grassia: "Contro l'Atalanta me la giocherei con centrocampista in più ed un Belotti in meno"

24 aprile 2024 19:29

Belotti e Nico Gonzalez sono recuperati, i dubbi di Italiano sono su Bonaventura e Beltran

24 aprile 2024 09:21

Giorgetti: "È arrivato il momento di vincere un trofeo. Belotti importantissimo per la manovra offensiva"

23 aprile 2024 20:58

Nico ok, Bonaventura e Beltran sentono ancora dolore. Dubbi su Belotti, non ha smaltito l’affaticamento

23 aprile 2024 08:43

Dal video postato dalla Fiorentina si vede che Bonaventura e Belotti si sono allenati con il gruppo

22 aprile 2024 18:29

Se Belotti non recupera, Kouamé è pronto a fare il titolare mercoledì a Bergamo

22 aprile 2024 11:49

Scenario inquietante per la Fiorentina, problemi per Beltran, Bonaventura e Belotti. Nico viene gestito

21 aprile 2024 09:40

Belotti, Nzola, Beltran, Bonaventura e Nico Gonzalez non convocati per Salernitana-Fiorentina

20 aprile 2024 15:28

TMW: "Belotti e la macumba sugli attaccanti della Fiorentina. Il Gallo oggi avrà un'altra chance"

18 aprile 2024 12:03

Italiano ha confermato la fiducia in Belotti, la Fiorentina gli chiede i gol per la qualificazione 

17 aprile 2024 08:16

Polverosi: "Se Beltran avesse Scamacca farebbe più assist, anche Rui Costa farebbe fatica con Belotti"

16 aprile 2024 14:57

Lulù Oliveira: "Alla Fiorentina serve una punta da 20 gol, con il Plzen passerà"

14 aprile 2024 15:37

Nazione, 8 i calciatori viola in scadenza: Arthur e Lopez via. Belotti? Può restare ma niente cifre importanti

14 aprile 2024 10:01

Flachi: "La Fiorentina è mentalmente sulle coppe. Belotti? Senza andare in verticale è difficile per lui"

13 aprile 2024 19:42

Bucchioni: "La Fiorentina centellina le forze rimaste, siamo alla fine di un ciclo. Il Genoa vuole vendicarsi"

13 aprile 2024 16:32

Giorgetti: "Belotti lotta ma non segna mai e l'obiettivo del ruolo sarebbe quello"

12 aprile 2024 23:40

"Belotti non mi meraviglia, ha perso il gol dai tempi del Torino. Lavorare per la squadra toglie lucidità"

12 aprile 2024 18:24

Belotti è una buona soluzione per l’attacco della Fiorentina?

11 aprile 2024 18:31

Graziani: "Anche Belotti è entrato nel vortice degli attaccanti viola, Nzola è una delusione"

10 aprile 2024 14:45

Nzola, Beltran e Belotti numeri impietosi, in tre fanno peggio di Jovic e Cabral

08 aprile 2024 22:44

Belotti impalpabile, nessun tiro in 45': pioggia di insufficienze, è lui il peggiore in campo contro la Juve

08 aprile 2024 14:05

Pradè: "Belotti fa tanto ma saremmo piu felici se riuscisse a segnare. Italiano un condottiero"

07 aprile 2024 20:45

Da Roma scrivono: "Belotti potrebbe passare alla Fiorentina a titolo definitivo a fine stagione"

07 aprile 2024 13:07

Belotti corre, lotta e perde un dente contro l’Atalanta. La reazione della moglie: “Molto bene”

04 aprile 2024 15:06

Graziani su Belotti: "Attaccante molto sfortunato. Per l'impegno che mette si merita sempre 8 in pagella"

03 aprile 2024 15:14

Flachi lucido nell'analisi: "La Fiorentina poteva vincere sabato, ha onorato l'ambiente. Milan grandioso"

02 aprile 2024 13:42

Pellissier: "Fossi Italiano ci penserei prima di lasciare Firenze. Belotti grande attaccante ma serve un bomber"

28 marzo 2024 19:12

Belotti il 9 che mancava alla Fiorentina ma che non segna: solo un gol da gennaio per lui

24 marzo 2024 14:14

Nazione: "Permanenza Belotti alla Fiorentina? La dirigenza viola punterà sulla volontà del calciatore"

24 marzo 2024 10:47

Corriere dello Sport: "Belotti vorrebbe restare alla Fiorentina ma non sarà facile convincere la Roma"

24 marzo 2024 10:31

Belotti ricorda Barone: "Mi hai trasmesso l'amore per questi colori, porteremo in alto il tuo nome"

19 marzo 2024 21:46

Ex allenatore Belotti: “Firenze perfetta per lui. il Gallo merita la Nazionale”

17 marzo 2024 09:49

La Nazione: "Belotti, il centravanti generoso della Fiorentina, ma nel calcio ciò che conta sono i gol"

13 marzo 2024 11:58

Flachi su Beltran: "Da trequartista è forte. Deve sfruttare di più gli esterni e i movimenti di Belotti"

12 marzo 2024 19:07

Carnasciali: "Sottil ha giocato bene, ma la prossima partita? Deve trovare più continuità di prestazioni"

12 marzo 2024 14:11

Pruzzo: "Belotti? Buona prestazione. È stato preso per far gol, per ora ne ha fatto uno che non è servito"

12 marzo 2024 13:48

Retroscena Belotti, ha preferito non battere il rigore perché Svilar lo conosceva bene

11 marzo 2024 16:57

Da Roma il web insorge: "Belotti ha simulato, la trattenuta è leggera ed il rigore inventato"

11 marzo 2024 11:19

Roma a caccia di plusvalenze e la Fiorentina è pronta a trattare per acquistare Belotti 

10 marzo 2024 09:48

Ghini: "Innamorato di Belotti, lo rivorrei a Roma, Tra Italiano e Mou mi sarei tenuto il mio"

09 marzo 2024 15:08

Nzola-Belotti ecco il ballottaggio oggi. Italiano deciderà poche ore prima della partita

07 marzo 2024 10:05

Cosa fare con Nzola? Giovedì ultima chiamata, rifiata Belotti. Poi l’ipotesi addio in estate

05 marzo 2024 08:54

Maspero: "Belotti? Sarà accolto male, non sarà facile per lui. Bonaventura potrebbe risolvere la partita"

02 marzo 2024 17:53

La Fiorentina non vince a Torino dal 2018, segnarono i gol vittoria Veretout e poi Thereau su rigore

02 marzo 2024 13:28

"Non sarà un'accoglienza facile per Belotti. Gemellaggio tra Torino e Fiorentina non conterà su questo"

01 marzo 2024 15:57

Juric: "La Fiorentina farà poca speculazione. Belotti? Mai visto un idolo come lui qui a Torino"

01 marzo 2024 13:40

Belotti è la nuova linfa per la Fiorentina: "Gli applausi trasmettono un impatto che va oltre i numeri"

29 febbraio 2024 12:18

Belotti ritrova il Torino, a Firenze oggi ha titolarità e fiducia, condizione in crescita, feeling con Beltran

29 febbraio 2024 08:40

Baiano: "Conosco benissimo Nzola, non ha personalità. Quando non segna va in difficoltà"

28 febbraio 2024 16:01

Brovarone: "La Roma non ha voluto il riscatto di Belotti. A Barone voto 10 per il lavoro che fa"

28 febbraio 2024 15:06

Giorgia Duro: "A presto Roma, ti lascio un pezzetto del mio cuore"

27 febbraio 2024 21:13

Sotto gli occhi di Spalletti, Belotti ha stravinto la sfida contro Immobile: un assist e un rigore procurato

27 febbraio 2024 10:01

Scugnizzo Viola: “Finalmente la giustizia divina si schiera dalla nostra parte. Olimpia è morta”

27 febbraio 2024 00:04

Bucciantini: "La Fiorentina finalmente ha un centravanti da dopo Vlahovic. Belotti fa giocare bene la squadra"

26 febbraio 2024 23:24

Belotti: "Vincere così è una soddisfazione. Cosa ho detto a Nico? Capita sbagliare, ne ha tirati tanti"

26 febbraio 2024 23:16

Belotti contro Immobile sotto gli occhi di Spalletti con l'europeo come obbiettivo

26 febbraio 2024 11:46

De Rossi spiega: "Ho deciso di vendere Belotti perché ho preferito Azmoun come vice Lukaku"

25 febbraio 2024 14:08

Flachi: "Fiorentina carente in personalità e esperienza, Belotti può portare a nuove soluzioni"

23 febbraio 2024 20:03

Vanessa Leonardi analizza: "Belotti può essere un leader in assenza di Arthur, Nico e Bonaventura"

22 febbraio 2024 14:10

Vietato lasciare solo il Gallo “Belotti”, ma con gli esterni a piede invertito come fa a fare gol? Servono cross dentro 

21 febbraio 2024 09:25

Maccarone: "La Fiorentina è una grande squadra, può uscire dalla crisi. Belotti è un'arma in più per Italiano"

16 febbraio 2024 15:07

Italiano con tanti dubbi e poche certezze verso il derby dell'Arno con l'Empoli

16 febbraio 2024 14:24

Marchini: "La Fiorentina ha bisogno di una reazione mentale, Nico è forte anche a sinistra ma non è in condizione"

16 febbraio 2024 14:17

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