Notizie Belotti Fiorentina

Inter in controllo totale a Cagliari: 2-0 firmato Lautaro e Pio Esposito. Paura per Belotti
27 settembre 2025 23:01
Belotti spiega: "Ho giocato 2 finali, avessi vinto con la Fiorentina mi avrebbero giudicato diversamente"
24 settembre 2025 22:51
Belotti rinasce: "Finalmente sono in una squadra dove sono libero di esprimermi, grato al Cagliari"
20 settembre 2025 21:26
Ex viola show: assist di Sottil e risposta di Belotti nell’anticipo del venerdì tra Lecce-Cagliari
19 settembre 2025 22:02
La Fiorentina doveva vincere con Belotti e Nzola in attacco, oggi vanno al Pisa per non retrocedere
03 agosto 2025 17:19
I 4 gol di Belotti hanno convinto il Benfica, vicino il riscatto dell'ex Fiorentina per un milione
04 giugno 2025 23:10
Belotti e Cutrone meteore in maglia viola: ma occhio ai due ex oggi nel Como
23 novembre 2024 09:01
È stato il colpo della Fiorentina a gennaio, adesso Belotti fa panchina al Como, dietro a Cutrone
19 ottobre 2024 17:21
Il Como vola nel segno degli ex Fiorentina: la doppietta di Cutrone e Belotti stendono il Verona
29 settembre 2024 17:24
Corriere dello Sport: “Kean, 3 gol in cinque gare: ha fatto quanto Belotti in sei mesi. La Fiorentina ha trovato il centravanti”
02 settembre 2024 09:18
Bonaventura ritrova il Gallo? Secondo alcune indiscrezioni è fatta per il suo passaggio al Como
17 luglio 2024 23:01
La Fiorentina saluta Belotti, Faraoni, Maxime Lopez e Arthur: "Grazie per aver onorato la maglia viola"
30 giugno 2024 19:15
Belotti: "Ho scelto Como per il progetto ambizioso e l'idea di calcio di Fabregas"
25 giugno 2024 23:03
TMW: "Confermato il trasferimento di Belotti al Como. L'ex viola effettuerà le visite mediche in mattinata"
25 giugno 2024 10:19
Di Marzio annuncia: "Belotti ha dato la sua disponibilità al Como. In queste ore si sta definendo il tutto"
21 giugno 2024 16:41
Da Roma rivelano: "Pradè ha fatto sapere a Belotti di non volere un suo ritorno alla Fiorentina"
19 giugno 2024 17:40
Sky Sport, Belotti dice no al Como: vuole giocare le coppe e aspetterà la Fiorentina
19 giugno 2024 15:00
Di Marzio annuncia: "Definito l'accordo tra Como e Roma per Belotti, 5mln più bonus"
18 giugno 2024 23:49
Il Tempo scrive: "Il Como ci prova per Belotti ma lui aspetta la Fiorentina. Spera nella conferma"
16 giugno 2024 18:34
Nazione, Belotti può restare alla Fiorentina, l’assist arriva da Beltran impegnato con l’Argentina per l’inizio di stagione
14 giugno 2024 07:52
Belotti può tornare alla Fiorentina, a breve un incontro con la dirigenza viola per decidere la permanenza
12 giugno 2024 18:46
Corriere dello Sport: "Belotti tornerà a Trigoria a fine prestito. Ora c'è l'interesse del Parma e del Como"
01 giugno 2024 14:06
Italiano col dubbio del centravanti: "O Belotti o Nzola per la finale di Atene"?
27 maggio 2024 14:15
Belotti: "Dobbiamo vincere per la città e per Joe Barone, non dobbiamo aver paura di perdere"
27 maggio 2024 12:25
La Gazzetta dello Sport afferma: "Belotti destinato a non essere riscattato dalla Fiorentina a fine stagione"
25 maggio 2024 12:26
Gazzetta, Belotti ed Arthur verso l’addio. Sondaggi anche dall’estero per il brasiliano
25 maggio 2024 08:41
Graziani: "In finale punto su Belotti dall'inizio, anche se Nzola non è mai stato così bene da quando è arrivato"
22 maggio 2024 14:16
Belotti: "Farei di tutto per il gol decisivo in finale, sono pronto a dare il 200% per far sì che accada"
22 maggio 2024 12:11
Dal Viola Park, Belotti ed Ikonè mettono nel mirino il Napoli. L'obiettivo è avere tutti al meglio ad Atene
14 maggio 2024 19:29
Belotti non ci sarà con il Monza per lombalgia. Ikonè non convocato per una botta all'anca
12 maggio 2024 18:56
Convocati Fiorentina per il Monza: Belotti ed Ikonè sono out. Bonaventura ce la fa
12 maggio 2024 18:29
Fiorentina sulle spalle di Belotti stasera: per lui grande chance per lasciare il segno
08 maggio 2024 08:11
La Roma pensa a Chiesa, contatti tra l'ex Fiorentina e De Rossi, Belotti potrebbe rimanere in giallorosso come vice Abraham
07 maggio 2024 10:46
Belotti deve continuare ad imitare se stesso. Futuro? Ci sarà tempo per parlarne
04 maggio 2024 09:45
Scugnizzo Viola: "Sottil si sblocca ma si fa male. Sotto l'acqua forza viola alè, ma anche basta però"
03 maggio 2024 15:38
Belotti torna al gol dopo 3 mesi. Una rete da punta vera. Esultanza liberatoria per il "Gallo"
03 maggio 2024 09:01
Belotti: "Contento per il gol e per Nzola. In questa competizione abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti"
02 maggio 2024 23:53
Sentite Grassia: "Contro l'Atalanta me la giocherei con centrocampista in più ed un Belotti in meno"
24 aprile 2024 19:29
Belotti e Nico Gonzalez sono recuperati, i dubbi di Italiano sono su Bonaventura e Beltran
24 aprile 2024 09:21
Giorgetti: "È arrivato il momento di vincere un trofeo. Belotti importantissimo per la manovra offensiva"
23 aprile 2024 20:58
Nico ok, Bonaventura e Beltran sentono ancora dolore. Dubbi su Belotti, non ha smaltito l’affaticamento
23 aprile 2024 08:43
Dal video postato dalla Fiorentina si vede che Bonaventura e Belotti si sono allenati con il gruppo
22 aprile 2024 18:29
Se Belotti non recupera, Kouamé è pronto a fare il titolare mercoledì a Bergamo
22 aprile 2024 11:49
Scenario inquietante per la Fiorentina, problemi per Beltran, Bonaventura e Belotti. Nico viene gestito
21 aprile 2024 09:40
Belotti, Nzola, Beltran, Bonaventura e Nico Gonzalez non convocati per Salernitana-Fiorentina
20 aprile 2024 15:28
TMW: "Belotti e la macumba sugli attaccanti della Fiorentina. Il Gallo oggi avrà un'altra chance"
18 aprile 2024 12:03
Italiano ha confermato la fiducia in Belotti, la Fiorentina gli chiede i gol per la qualificazione
17 aprile 2024 08:16
Polverosi: "Se Beltran avesse Scamacca farebbe più assist, anche Rui Costa farebbe fatica con Belotti"
16 aprile 2024 14:57
Lulù Oliveira: "Alla Fiorentina serve una punta da 20 gol, con il Plzen passerà"
14 aprile 2024 15:37
Nazione, 8 i calciatori viola in scadenza: Arthur e Lopez via. Belotti? Può restare ma niente cifre importanti
14 aprile 2024 10:01
Flachi: "La Fiorentina è mentalmente sulle coppe. Belotti? Senza andare in verticale è difficile per lui"
13 aprile 2024 19:42
Bucchioni: "La Fiorentina centellina le forze rimaste, siamo alla fine di un ciclo. Il Genoa vuole vendicarsi"
13 aprile 2024 16:32
Giorgetti: "Belotti lotta ma non segna mai e l'obiettivo del ruolo sarebbe quello"
12 aprile 2024 23:40
"Belotti non mi meraviglia, ha perso il gol dai tempi del Torino. Lavorare per la squadra toglie lucidità"
12 aprile 2024 18:24
Belotti è una buona soluzione per l’attacco della Fiorentina?
11 aprile 2024 18:31
Graziani: "Anche Belotti è entrato nel vortice degli attaccanti viola, Nzola è una delusione"
10 aprile 2024 14:45
Nzola, Beltran e Belotti numeri impietosi, in tre fanno peggio di Jovic e Cabral
08 aprile 2024 22:44
Belotti impalpabile, nessun tiro in 45': pioggia di insufficienze, è lui il peggiore in campo contro la Juve
08 aprile 2024 14:05
Pradè: "Belotti fa tanto ma saremmo piu felici se riuscisse a segnare. Italiano un condottiero"
07 aprile 2024 20:45
Da Roma scrivono: "Belotti potrebbe passare alla Fiorentina a titolo definitivo a fine stagione"
07 aprile 2024 13:07
Belotti corre, lotta e perde un dente contro l’Atalanta. La reazione della moglie: “Molto bene”
04 aprile 2024 15:06
Graziani su Belotti: "Attaccante molto sfortunato. Per l'impegno che mette si merita sempre 8 in pagella"
03 aprile 2024 15:14
Flachi lucido nell'analisi: "La Fiorentina poteva vincere sabato, ha onorato l'ambiente. Milan grandioso"
02 aprile 2024 13:42
Pellissier: "Fossi Italiano ci penserei prima di lasciare Firenze. Belotti grande attaccante ma serve un bomber"
28 marzo 2024 19:12
Belotti il 9 che mancava alla Fiorentina ma che non segna: solo un gol da gennaio per lui
24 marzo 2024 14:14
Nazione: "Permanenza Belotti alla Fiorentina? La dirigenza viola punterà sulla volontà del calciatore"
24 marzo 2024 10:47
Corriere dello Sport: "Belotti vorrebbe restare alla Fiorentina ma non sarà facile convincere la Roma"
24 marzo 2024 10:31
Belotti ricorda Barone: "Mi hai trasmesso l'amore per questi colori, porteremo in alto il tuo nome"
19 marzo 2024 21:46
Ex allenatore Belotti: “Firenze perfetta per lui. il Gallo merita la Nazionale”
17 marzo 2024 09:49
La Nazione: "Belotti, il centravanti generoso della Fiorentina, ma nel calcio ciò che conta sono i gol"
13 marzo 2024 11:58
Flachi su Beltran: "Da trequartista è forte. Deve sfruttare di più gli esterni e i movimenti di Belotti"
12 marzo 2024 19:07
Carnasciali: "Sottil ha giocato bene, ma la prossima partita? Deve trovare più continuità di prestazioni"
12 marzo 2024 14:11
Pruzzo: "Belotti? Buona prestazione. È stato preso per far gol, per ora ne ha fatto uno che non è servito"
12 marzo 2024 13:48
Retroscena Belotti, ha preferito non battere il rigore perché Svilar lo conosceva bene
11 marzo 2024 16:57
Da Roma il web insorge: "Belotti ha simulato, la trattenuta è leggera ed il rigore inventato"
11 marzo 2024 11:19
Roma a caccia di plusvalenze e la Fiorentina è pronta a trattare per acquistare Belotti
10 marzo 2024 09:48
Ghini: "Innamorato di Belotti, lo rivorrei a Roma, Tra Italiano e Mou mi sarei tenuto il mio"
09 marzo 2024 15:08
Nzola-Belotti ecco il ballottaggio oggi. Italiano deciderà poche ore prima della partita
07 marzo 2024 10:05
Cosa fare con Nzola? Giovedì ultima chiamata, rifiata Belotti. Poi l’ipotesi addio in estate
05 marzo 2024 08:54
Maspero: "Belotti? Sarà accolto male, non sarà facile per lui. Bonaventura potrebbe risolvere la partita"
02 marzo 2024 17:53
La Fiorentina non vince a Torino dal 2018, segnarono i gol vittoria Veretout e poi Thereau su rigore
02 marzo 2024 13:28
"Non sarà un'accoglienza facile per Belotti. Gemellaggio tra Torino e Fiorentina non conterà su questo"
01 marzo 2024 15:57
Juric: "La Fiorentina farà poca speculazione. Belotti? Mai visto un idolo come lui qui a Torino"
01 marzo 2024 13:40
Belotti è la nuova linfa per la Fiorentina: "Gli applausi trasmettono un impatto che va oltre i numeri"
29 febbraio 2024 12:18
Belotti ritrova il Torino, a Firenze oggi ha titolarità e fiducia, condizione in crescita, feeling con Beltran
29 febbraio 2024 08:40
Baiano: "Conosco benissimo Nzola, non ha personalità. Quando non segna va in difficoltà"
28 febbraio 2024 16:01
Brovarone: "La Roma non ha voluto il riscatto di Belotti. A Barone voto 10 per il lavoro che fa"
28 febbraio 2024 15:06
Giorgia Duro: "A presto Roma, ti lascio un pezzetto del mio cuore"
27 febbraio 2024 21:13
Sotto gli occhi di Spalletti, Belotti ha stravinto la sfida contro Immobile: un assist e un rigore procurato
27 febbraio 2024 10:01
Scugnizzo Viola: “Finalmente la giustizia divina si schiera dalla nostra parte. Olimpia è morta”
27 febbraio 2024 00:04
Bucciantini: "La Fiorentina finalmente ha un centravanti da dopo Vlahovic. Belotti fa giocare bene la squadra"
26 febbraio 2024 23:24
Belotti: "Vincere così è una soddisfazione. Cosa ho detto a Nico? Capita sbagliare, ne ha tirati tanti"
26 febbraio 2024 23:16
Belotti contro Immobile sotto gli occhi di Spalletti con l'europeo come obbiettivo
26 febbraio 2024 11:46
De Rossi spiega: "Ho deciso di vendere Belotti perché ho preferito Azmoun come vice Lukaku"
25 febbraio 2024 14:08
Flachi: "Fiorentina carente in personalità e esperienza, Belotti può portare a nuove soluzioni"
23 febbraio 2024 20:03
Vanessa Leonardi analizza: "Belotti può essere un leader in assenza di Arthur, Nico e Bonaventura"
22 febbraio 2024 14:10
Vietato lasciare solo il Gallo “Belotti”, ma con gli esterni a piede invertito come fa a fare gol? Servono cross dentro
21 febbraio 2024 09:25
Maccarone: "La Fiorentina è una grande squadra, può uscire dalla crisi. Belotti è un'arma in più per Italiano"
16 febbraio 2024 15:07
Italiano con tanti dubbi e poche certezze verso il derby dell'Arno con l'Empoli
16 febbraio 2024 14:24
Marchini: "La Fiorentina ha bisogno di una reazione mentale, Nico è forte anche a sinistra ma non è in condizione"
16 febbraio 2024 14:17
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