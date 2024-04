Graziani: “Anche Belotti è entrato nel vortice degli attaccanti viola, Nzola è una delusione”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Francesco Graziani che ha parlato dell’inchiesta di Torino sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta, a causa dei legami che ha avuto con Antonio Esposito e Roberto Fantini, quest’ultimo manager in quota PD arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa: “Sono due miei amici molto cari a cui voglio un gran bene, ma non hanno ascoltato i miei consigli e stanno pagando le conseguenze delle loro azioni con la legge adesso, ci sono delle loro intercettazioni mentre parlano con me, ma io sono sempre stato estraneo ai fatti, infatti in queste intercettazioni si parlava di famiglia, dei figli e del Torino di cui sono tifosi. Se hanno bisogno di me, andrò a parlare senza problemi.”

Su Italiano: “Diamo per assodato che se ne vada dopo la stagione in corso, ma qualora vincesse un trofeo penso che dovrebbe scattare una sorta di rinnovo automatico e magari anche lui sarebbe più convinto di rimanere alla Fiorentina. Ci stanno lavorando da tanto ed anche Barone aveva parlato con lui di questo, credo che trovare uno meglio di lui non è affatto scontato, la Fiorentina con Italiano ha sempre giocato bene, ha fatto qualcosa di interessante, adesso è un po’ indietro in campionato per questo lo criticano, ma io ritengo sia stato fatto un lavoro eccellente. La Fiorentina è tra le favorite della Conference e si gioca la finale di Coppa Italia, che vogliamo di più”.

Su Nzola: “Sicuramente ha deluso le nostre aspettative, quando fu preso ero contento perché l’anno scorso a Spezia fece 13 gol, infatti mi aspettavo lo stesso bottino anche a Firenze sinceramente e magari qualcosa di più, invece la sua stagione è stata da dimenticare, spero si riprenda ed aiuti la squadra nel finale perché ancora c’è tanto da giocarsi. Domenica con la Juve è stato sfortunato, sembra proprio lo specchio della sua annata e adesso ogni volta scende in campo prende tantissime critiche”.

Sulla partita tra Manchester City e Real Madrid: “Con due squadre così non ci si annoia, parliamo veramente del top del top, hanno giocato a viso aperto ed hanno offerto un grande spettacolo senza dubbio, la qualità in campo era altissima. Vorrei che anche da noi si giocasse un calcio più propositivo senza pensare troppo alla tattica e a non prenderle, il problema è la mentalità perché qua se perdi tre partite, ti cacciano.”

Su Belotti: “Ho paura sia entrato nello stesso vortice degli attaccanti viola dopo che Vlahovic se n’è andato, a me piace tantissimo e si sa, per questo ci soffro, ma per il momento anche lui non ha fatto chissà cosa. Ha bisogno di avere una spalla vicino come Beltrán che, secondo me, gioca troppo lontano dalla porta e non lo vedo come trequartista, deve fare la punta e non rincorrere gli avversari”.