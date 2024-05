La Gazzetta dello Sport afferma: “Belotti destinato a non essere riscattato dalla Fiorentina a fine stagione”

Appena due gol in sei mesi con la maglia viola e sole due partite da disputare: questo è il magro bottino raccolto da Andrea Belotti con la maglia della Fiorentina, se pur con la possibilità di lasciare il segno ad Atene, nella finale di Conference League che può valere una stagione. La Gazzetta dello Sport lo inserisce tra quei calciatori destinati a rientrare dal prestito, con “nessuna possibilità di riscatto”. Sul Gallo per altro, non era stato fissato un eventuale prezzo.

Possibile per lui un futuro all’estero, anche perché l’ingaggio che gli garantisce la Roma, da quasi 3 milioni l’anno, è difficilmente sostenibile dalle squadre di fascia media, come può essere considerato il club gigliato.