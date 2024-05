Raiola: “Bonaventura non convocato in Nazionale? Inspiegabile. Per me decisione non solo frutto di Spalletti”

Enzo Raiola, agente di Giacomo Bonaventura, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Ecco le sue parole: “Mancata convocazione in Nazionale? È una doccia gelata per l’annata di Jack e i risultati ottenuti dalla Fiorentina. Ha fatto bene a livello personale, alle spalle ha una grande carriera, e si è ripetuto con otto reti in stagione e tra poco disputerà un’altra finale europea. È inspiegabile che Jack non faccia parte della spedizione azzurra. Non riesco a decifrare la scelta. Secondo me l’esperienza e le qualità di Bonaventura sarebbero state importanti. Reputo il ct una persona di livello, sono però convinto che la decisione di non convocarlo non sia tutta e solo frutto della sua unica volontà. Magari sbaglio, ma resta un mio pensiero. Non voglio entrare nel merito, resta una mia idea. Però conoscendo l’umanità di Spalletti e il grande allenatore che è, mi sembra proprio strana questa non convocazione di Bonaventura. Poi non voglio menzionare altre situazioni e chi sia stato chiamato al suo posto”.

