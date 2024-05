Malinovskyi: “Tifiamo tutti Fiorentina nella finale di Conference. Le squadre italiane devono vincere”

Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genoa a segno nella vittoria di questa sera contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara: “Tante emozioni positive questa sera, io ho avuto un po’ di paura dopo l’infortunio. Ho lavorato tanto, oggi è mancata un po’ di condizione, ma sono contento per la vittoria e per i tifosi del Genoa”.

L’Atalanta, la tua ex squadra, ha vinto l’Europa League

“Sono contento per i tifosi bergamaschi, l’Atalanta ha meritato questa vittoria. Anche il mister ha dato tutto questo squadra. Ora tifiamo tutti per la Fiorentina, dobbiamo fare il tifo per le squadre italiane. Sono davvero contento per l’Atalanta e per i miei ex compagni di squadra”

Mister Gilardino era carico

“Abbiamo giocato per vincere per arrivare il più in alto in possibile in classifica. Penso che il mister sarà contento, ci ha caricato tanto prima della partita”.

Ora gli Europei

“Sono carico. ho fatto di tutto per tornare. Giocare gli Europei è bellissimo, mi riposo un paio di giorni poi tornerò a lavorare”.

IL DESTINO DELLA ROMA DIPENDE ANCHE DALLA FIORENTINA