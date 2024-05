Il Bologna perde a Genova. Per De Rossi 50mln di buoni motivi per tifare Fiorentina

Il Genoa batte il Bologna in casa e riduce drasticamente le speranze Champions della Roma. I felsinei chiudono infatti un campionato straordinario a 68 punti, restando momentaneamente al quarto posto con un margine di soli due punti sull’Atalanta che deve però ancora disputare due gare con Torino e Fiorentina. Proprio il recupero tanto contestato del 2 Giugno contro i viola a Bergamo potrebbe di fatto essere decisivo per la qualificazione in Champions League degli uomini di De Rossi. Ricordiamo che l’Atalanta, qualificata di diritto in quanto vincitrice dell’Europa League, consentirà anche alla sesta in campionato di qualificarsi solo ed esclusivamente se si classificherà al quinto posto ovvero se non sopravanzerà Bologna o Juventus. Insomma nella capitale hanno 50mln di buoni motivi per tifare Fiorentina.

A Firenze però nessuno ha ancora dimenticato il finale drammatico della stagione 92’/93’ quando, a parti invertite, all’ultima giornata era la Fiorentina ad aver bisogno della Roma. Ma all’Olimpico l’allora attaccante giallorosso Carnevale pensò bene di sbagliare un gol a porta vuota regalando la salvezza all’Udinese e condannando la Fiorentina alla retrocessione in Serie B per la peggior classifica avulsa.

Per la cronaca ma solo per quella il gol del pari dell’Udinese fu segnato da “Ciccio” Desideri, ex romanista di lunga data, ed un mese dopo, durante la sessione estiva di calciomercato proprio lui, Andrea Carnevale fu acquistato dall’Udinese..Che famo Danielì?

