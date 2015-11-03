Notizie De Rossi Fiorentina

Corriere dello Sport: "Grosso e De Rossi sono le alternative se salta la conferma di Vanoli"
14 maggio 2026 09:49
Graziani attacca Gudmundsson: "La sua avventura è finita, in due anni non ha fatto niente per la squadra"
13 maggio 2026 14:58
Panchina Fiorentina? Nazione: “De Rossi può superare Grosso: sono i due nomi monitorati da Paratici”
13 maggio 2026 08:42
Nazione: "De Rossi è un'idea concreta. Grosso? Può finire al centro di una mini-asta"
11 maggio 2026 12:17
Nazione rivela: “Pradè ha pensato a De Rossi prima del Pioli bis ma non se la sentì di affondare il colpo”
10 maggio 2026 09:52
Nazione, il retroscena: “Paratici ha consigliato De Rossi al Genoa per la panchina”
10 maggio 2026 09:50
Gazzetta rivela: “De Rossi è uno degli allenatori più apprezzati da Paratici. In passato vicino alla Fiorentina”
10 maggio 2026 09:15
"Grosso una certezza, ma da giacca e cravatta. De Rossi più vicino al carattere dei fiorentini"
07 maggio 2026 22:11
De Rossi piace a Paratici. Corriere Fiorentino svela: "C'è una clausola da 10 milioni, strada in salita"
07 maggio 2026 09:45
Corriere Fiorentino, il retroscena: "Nel 2020 fu Commisso a dire no a De Rossi, voleva la conferma di Iachini"
07 maggio 2026 09:38
Pioli out e De Rossi in? Corriere Fiorentino: "Pradè ci ripensò vista la contestazione, non se la sentì"
07 maggio 2026 09:35
De Rossi piace a Paratici. Gazzetta: “Rinnovo automatico con il Genoa, ma prima del sì le ambizioni”
06 maggio 2026 09:21
Vanoli non resterà alla Fiorentina. Gazzetta: “Grosso e De Rossi in cima alla lista di Paratici”
06 maggio 2026 09:20
Fiorentina? Grosso in pole. Gazzetta: “De Rossi e Tedesco gli altri due nomi ma occhio alle sorprese”
03 maggio 2026 09:43
Non solo Grosso. Gazzetta: “De Rossi un altro nome. Il Genoa vorrebbe tenerlo ma piace anche al Bologna”
30 aprile 2026 08:48
De Rossi, applausi dai tifosi della Juve: "Sono l'allenatore che vorresti avere nella tua squadra"
06 aprile 2026 22:18
"De Rossi bravo, ma Firenze non è Genova, e il Genoa a livello d'ambizione non è la Fiorentina"
14 marzo 2026 22:52
De Rossi: “Ogni partita vale, il Cagliari ha battuto la Fiorentina dopo aver perso qui”
25 gennaio 2026 15:22
TMW rivela: "Sorpasso del Genoa per Baldanzi, De Rossi il fattore chiave per convincere il calciatore"
13 gennaio 2026 15:57
De Rossi attacca Pavlović: "Non siamo gli scemi del villaggio, certi comportamenti sono irrispettosi"
10 gennaio 2026 14:57
De Rossi rivela: "La Fiorentina di Montella mi cercò, ma io non volevo giocare contro la Roma"
26 dicembre 2025 17:01
Tuttosport scrive: "De Rossi ha chiamato Dzeko e gli ha chiesto di venire al Genoa. Valutazioni in corso"
17 dicembre 2025 11:09
Trevisani rivela: “La Fiorentina ha contattato De Rossi in ritardo, lui ha fatto bene a non andare”
09 dicembre 2025 19:13
De Rossi fa volare il Genoa, 8 punti in 4 partite: vittoria a Udine per 1-2. Fiorentina a meno 8
08 dicembre 2025 20:11
I convocati di De Rossi per la partita contro la Fiorentina. Assente Malinovskyi per squalifica
08 novembre 2025 22:06
Vanoli ha fatto esonerare De Rossi nell'unico precedente tra i due: Il Venezia sconfisse per 2-1 la Spal in B
08 novembre 2025 16:26
Precedenti viola a Genova: Nel 2023 fu show gigliato alla prima di campionato. Finì 1-4
07 novembre 2025 20:37
De Rossi: “La Fiorentina è l’ultima squadra che avrei voluto incontrare, non vorrà perdere ancora”
07 novembre 2025 15:41
Colantuono: "Mi dispiace per Pioli, è uno dei migliori allenatori. Il calcio sa essere spietato"
06 novembre 2025 16:09
De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa, domenica sarà in panchina contro la Fiorentina
05 novembre 2025 11:28
Nazione: “Palladino? La Fiorentina ci proverà ma occhio all’Atalanta. De Rossi? Piace a Ferrari”
03 novembre 2025 09:34
Pedullà: “Vanoli non decolla, De Rossi è stato proposto alla Fiorentina. Mancano accordi per salutare Pioli”
02 novembre 2025 23:59
Di Marzio: "Il Genoa ha incontrato sia De Rossi che Vanoli, su cui c'è anche l'interesse della Fiorentina"
02 novembre 2025 23:05
Corriere Fiorentino: “Ufficialmente la Fiorentina non ha contattato allenatori. De Rossi? Poco praticabile”
31 ottobre 2025 08:39
D'Agostino: "Vanoli o De Rossi? Alla Fiorentina serve un vero condottiero che trascini la piazza"
30 ottobre 2025 16:02
Gazzetta rivela: “Contatto Pradè-De Rossi ma la gara con l’Inter non è decisiva per Pioli”
29 ottobre 2025 08:56
"A San Siro per Pioli l'ultimo giro di valzer. Se decide Pradè il sostituto sarà De Rossi"
28 ottobre 2025 23:55
Nicoletti avverte: "Inter-Fiorentina è un bivio: se perdi, giovedì mattina deve arrivare subito De Rossi"
28 ottobre 2025 19:23
Paganini: "Pioli rischia l'esonero. Pradè vorrebbe De Rossi ma Spalletti sarebbe l'ideale"
08 ottobre 2025 17:02
Nessun contatto tra la Fiorentina e De Rossi. Non è la società viola il motivo della risoluzione con la Roma
02 ottobre 2025 16:53
Pedullà: "De Rossi ha tanta voglia di tornare e una strada porta al Torino, ma non è l'unica"
01 ottobre 2025 12:21
Tuttosport: "Palladino potrebbe ripartire da Parma, piace alla dirigenza ducale insieme a De Rossi"
09 giugno 2025 14:07
Corriere dello Sport: "Il Parma vuole sostituire Chivu con uno tra De Rossi e Gilardino"
07 giugno 2025 15:48
Viviano: "In Italia si crede che l'esperienza si faccia solo qui, Farioli è stato già in grandi club"
05 giugno 2025 14:44
TMW rivela: "De Rossi è il candidato numero 1 per sostituire Fabregas a Como in caso di partenza"
03 giugno 2025 12:14
Trevisani e Callegari indicano il tecnico viola: De Rossi per il primo e Sarri per il secondo
01 giugno 2025 17:51
De Rossi: "Avevo richiesto Kean quando ero a Roma perché ero sicuro si rilanciasse dopo la Juventus"
31 maggio 2025 13:47
Cm.com: "I candidati per sostituire Palladino alla Fiorentina sono Baroni, Pioli, De Rossi e Vieira"
30 maggio 2025 13:20
Repubblica: "Con Palladino ci sarà la risoluzione consensuale. I nomi in lizza sono Pioli, Farioli, Baroni e De Rossi"
30 maggio 2025 11:22
TMW: "In caso di inatteso esonero di Palladino alla Fiorentina piacciono Sarri, Baroni e De Rossi"
21 maggio 2025 11:41
De Rossi: "Tra poco non sarò più libero, il viola è il colore dell'OstiaMare non c'entra con me"
25 marzo 2025 18:35
De Rossi, 'simpatia' per il viola: "Il Franchi è fantastico e anche la Fiorentina non è male"
22 marzo 2025 23:37
Flachi scherza con De Rossi, posta una foto con lui e scrive: "Futuro" con i cuori viola
22 marzo 2025 19:39
Nazione: “De Rossi alla Fiorentina? Si può solo l’anno prossimo. Non c’è deroga al regolamento”
25 febbraio 2025 09:51
Adani: "In Baroni rivedo il Pioli dello scudetto al Milan, Juric non ha dato niente alla Roma"
08 novembre 2024 23:43
Caos totale a Roma, Juric vicino all'esonero ma i Friedkin non vogliono richiamare De Rossi. Gli scenari
03 novembre 2024 23:36
Trevisani sulla Roma: "Contro la Fiorentina sembrava la corazzata Potemkin. De Rossi con Burdisso per salvare la stagione"
31 ottobre 2024 14:38
Bove, parla chi l’ha lanciato: “Non adatto per De Rossi, lui l’ha capito. Sa inserirsi, con me fece 13 gol”
27 ottobre 2024 09:43
De Rossi richiamato dalla Roma se salta Juric? Lui cambia agente per trovare subito un'altra panchina
22 ottobre 2024 19:06
Polveriera Roma, se Juric perde contro la Fiorentina verrà esonerato e tornerà De Rossi. Caos totale
21 ottobre 2024 16:26
Repubblica svela: "La Roma ha richiamato De Rossi che tornerebbe in panchina dopo la Fiorentina"
09 ottobre 2024 16:45
Caos a Roma, Juric esonerato se non vince a Monza, al suo posto viene richiamato De Rossi
06 ottobre 2024 16:17
Continua la contestazione a Roma, manifesti contro i Friedkin: “Yankee go home, De Rossi il nostro vanto”
26 settembre 2024 12:21
La Curva Sud della Roma è in protesta: “Domenica resteremo fuori dallo stadio per 30 minuti”
20 settembre 2024 08:32
Dopo De Rossi tocca a Fonseca? L'allenatore del Milan si gioca tutto nel derby. Oggi colloquio con Ibra
19 settembre 2024 18:26
Retroscena Roma; la Souloukou voleva Palladino in panchina. De Rossi confermato dai Friedkin
19 settembre 2024 16:34
Sabatini senza freni: "A Roma si capisce poco di calcio, mandare via ora De Rossi è abominevole"
19 settembre 2024 13:56
Retroscena dell'addio di De Rossi, cacciato per gli X-Gol. La chiamata in ufficio e il rifiuto di rispondere
19 settembre 2024 11:14
Ufficiale: la Roma ha esonerato subito Daniele De Rossi. La nota del club giallorosso
18 settembre 2024 09:20
La Gazzetta Sportiva boccia la partenza di Fiorentina e Roma. Cinque in pagella per Palladino e De Rossi
17 settembre 2024 15:23
Gazzetta: “Palladino come De Rossi, due squadre che non assimilano il loro verbo. Domenica percorsi amari”
17 settembre 2024 09:18
La Roma come la Fiorentina: 3 punti in 4 partite, De Rossi a rischio. Pioli ha dato la sua disponibilità
16 settembre 2024 15:37
De Rossi: "Per l'Europa bisogna stare attenti alla Fiorentina, darà fastidio a tantissime squadre"
03 settembre 2024 17:57
De Rossi: "Mi dispiace per Bove, ma devo fare delle scelte. È forte, merita di diventare un nazionale"
31 agosto 2024 15:15
Rissa sfiorata in casa Roma, De Rossi e Cristante quasi alle mani, lite furiosa in allenamento. La ricostruzione
28 agosto 2024 20:38
De Rossi chiede scusa: "Non volevamo perdere. Non penso che adesso Di Francesco voglia ascoltarmi"
26 maggio 2024 23:49
Roma in Champions? Gasperini non è d'accordo. L'Atalanta vince, recupero con la Fiorentina non conterà nulla
26 maggio 2024 19:57
De Rossi rassegnato: "Difficile che l'Atalanta non faccia punti per arrivare quarta, non mi aspetto favori"
25 maggio 2024 17:23
Il Bologna perde a Genova. Per De Rossi 50mln di buoni motivi per tifare Fiorentina
24 maggio 2024 22:38
De Rossi: "La Roma deve arrivare fra le prime 4. Squadre forti come la Fiorentina sono dietro di noi"
19 maggio 2024 23:49
Lukaku segna e la Roma è matematicamente sesta. Mercoledì mezza Italia tiferà Gasp
19 maggio 2024 23:11
Anche senza recupero tra Atalanta e Fiorentina, in questo momento la Roma sarebbe fuori dalla Champions
12 maggio 2024 23:23
De Rossi: "Atalanta-Fiorentina verrà giocata quando i viola avranno la testa da un'altra parte"
12 maggio 2024 10:29
Roma eliminata, i tifosi del Leverkusen salutano i giallorossi cantando "Bella ciao"
10 maggio 2024 00:06
Europa League: Gasp schianta il Marsiglia, l'autogol di Mancini affossa la Roma
09 maggio 2024 23:31
Gasperini duro: "Atalanta-Fiorentina rinviata per fatto drammatico, non per un codice giallo"
06 maggio 2024 21:30
Burdisso lascia la Fiorentina per la Roma? No, Di Marzio rivela: "Ghisolfi in pole come direttore sportivo"
06 maggio 2024 19:42
De Rossi continua: "Recuperare Atalanta-Fiorentina a fine stagione falsa tutto il campionato"
05 maggio 2024 23:14
De Rossi: "Mi sembra strano non trovare date quando per Atalanta-Fiorentina è stata trovata a fine campionato"
01 maggio 2024 16:18
La Lega non ha accolto l'assurda richiesta della Roma, che non ci sta: "Non c'è l'integrità del campionato"
29 aprile 2024 20:44
De Rossi: "Atalanta-Fiorentina verrà recuperata quando la gente starà già al mare, è strano"
25 aprile 2024 22:54
Sky Sport, Burdisso candidato al ruolo di ds della Roma. Preferito di De Rossi, rapporto saldissimo
25 aprile 2024 19:31
De Rossi su Lotito: "La Lazio alle 20.42 ha fatto tweet per N'Dicka, mai visto farlo per un codice giallo"
21 aprile 2024 15:41
Adnkronos rivela: "Edoardo non è malato terminale, si è inventato tutto. Una bufala clamorosa!"
18 aprile 2024 16:39
Sfuma De Rossi per la Fiorentina. La Roma annuncia: "Resta, progetto a lungo termine"
18 aprile 2024 09:30
De Rossi racconta: "Mi sono avvicinato molto a Pioli dopo la morte di Astori, un fratello per me"
10 aprile 2024 20:50
Amelia: "De Rossi farebbe benissimo alla Fiorentina ma resterà in giallorosso"
09 aprile 2024 22:35
I dirigenti della Roma a cena con l'allenatore del Betis? Rumors sul possibile sostituto di De Rossi
08 aprile 2024 23:35
Impallomeni sicuro: "De Rossi firmerà con la Fiorentina se la Roma non si fa sentire per il rinnovo"
08 aprile 2024 18:10
Cassano massacra Mourinho: "È un bollito del tutto, non può più allenare. Rimasto a 10 anni fa"
08 aprile 2024 08:39
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