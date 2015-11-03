Labaro Viola

Notizie De Rossi Fiorentina

Corriere dello Sport: "Grosso e De Rossi sono le alternative se salta la conferma di Vanoli"

14 maggio 2026 09:49

Graziani attacca Gudmundsson: "La sua avventura è finita, in due anni non ha fatto niente per la squadra"

13 maggio 2026 14:58

Panchina Fiorentina? Nazione: “De Rossi può superare Grosso: sono i due nomi monitorati da Paratici”

13 maggio 2026 08:42

Nazione: "De Rossi è un'idea concreta. Grosso? Può finire al centro di una mini-asta"

11 maggio 2026 12:17

Nazione rivela: “Pradè ha pensato a De Rossi prima del Pioli bis ma non se la sentì di affondare il colpo”

10 maggio 2026 09:52

Nazione, il retroscena: “Paratici ha consigliato De Rossi al Genoa per la panchina”

10 maggio 2026 09:50

Gazzetta rivela: “De Rossi è uno degli allenatori più apprezzati da Paratici. In passato vicino alla Fiorentina”

10 maggio 2026 09:15

"Grosso una certezza, ma da giacca e cravatta. De Rossi più vicino al carattere dei fiorentini"

07 maggio 2026 22:11

De Rossi piace a Paratici. Corriere Fiorentino svela: "C'è una clausola da 10 milioni, strada in salita"

07 maggio 2026 09:45

Corriere Fiorentino, il retroscena: "Nel 2020 fu Commisso a dire no a De Rossi, voleva la conferma di Iachini"

07 maggio 2026 09:38

Pioli out e De Rossi in? Corriere Fiorentino: "Pradè ci ripensò vista la contestazione, non se la sentì"

07 maggio 2026 09:35

De Rossi piace a Paratici. Gazzetta: “Rinnovo automatico con il Genoa, ma prima del sì le ambizioni”

06 maggio 2026 09:21

Vanoli non resterà alla Fiorentina. Gazzetta: “Grosso e De Rossi in cima alla lista di Paratici”

06 maggio 2026 09:20

Fiorentina? Grosso in pole. Gazzetta: “De Rossi e Tedesco gli altri due nomi ma occhio alle sorprese”

03 maggio 2026 09:43

Non solo Grosso. Gazzetta: “De Rossi un altro nome. Il Genoa vorrebbe tenerlo ma piace anche al Bologna”

30 aprile 2026 08:48

De Rossi, applausi dai tifosi della Juve: "Sono l'allenatore che vorresti avere nella tua squadra"

06 aprile 2026 22:18

"De Rossi bravo, ma Firenze non è Genova, e il Genoa a livello d'ambizione non è la Fiorentina"

14 marzo 2026 22:52

De Rossi: “Ogni partita vale, il Cagliari ha battuto la Fiorentina dopo aver perso qui”

25 gennaio 2026 15:22

TMW rivela: "Sorpasso del Genoa per Baldanzi, De Rossi il fattore chiave per convincere il calciatore"

13 gennaio 2026 15:57

De Rossi attacca Pavlović: "Non siamo gli scemi del villaggio, certi comportamenti sono irrispettosi"

10 gennaio 2026 14:57

De Rossi rivela: "La Fiorentina di Montella mi cercò, ma io non volevo giocare contro la Roma"

26 dicembre 2025 17:01

Tuttosport scrive: "De Rossi ha chiamato Dzeko e gli ha chiesto di venire al Genoa. Valutazioni in corso"

17 dicembre 2025 11:09

Trevisani rivela: “La Fiorentina ha contattato De Rossi in ritardo, lui ha fatto bene a non andare”

09 dicembre 2025 19:13

De Rossi fa volare il Genoa, 8 punti in 4 partite: vittoria a Udine per 1-2. Fiorentina a meno 8

08 dicembre 2025 20:11

I convocati di De Rossi per la partita contro la Fiorentina. Assente Malinovskyi per squalifica

08 novembre 2025 22:06

Vanoli ha fatto esonerare De Rossi nell'unico precedente tra i due: Il Venezia sconfisse per 2-1 la Spal in B

08 novembre 2025 16:26

Precedenti viola a Genova: Nel 2023 fu show gigliato alla prima di campionato. Finì 1-4

07 novembre 2025 20:37

De Rossi: “La Fiorentina è l’ultima squadra che avrei voluto incontrare, non vorrà perdere ancora”

07 novembre 2025 15:41

Colantuono: "Mi dispiace per Pioli, è uno dei migliori allenatori. Il calcio sa essere spietato"

06 novembre 2025 16:09

De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa, domenica sarà in panchina contro la Fiorentina

05 novembre 2025 11:28

Nazione: “Palladino? La Fiorentina ci proverà ma occhio all’Atalanta. De Rossi? Piace a Ferrari”

03 novembre 2025 09:34

Pedullà: “Vanoli non decolla, De Rossi è stato proposto alla Fiorentina. Mancano accordi per salutare Pioli”

02 novembre 2025 23:59

Di Marzio: "Il Genoa ha incontrato sia De Rossi che Vanoli, su cui c'è anche l'interesse della Fiorentina"

02 novembre 2025 23:05

Corriere Fiorentino: “Ufficialmente la Fiorentina non ha contattato allenatori. De Rossi? Poco praticabile”

31 ottobre 2025 08:39

D'Agostino: "Vanoli o De Rossi? Alla Fiorentina serve un vero condottiero che trascini la piazza"

30 ottobre 2025 16:02

Gazzetta rivela: “Contatto Pradè-De Rossi ma la gara con l’Inter non è decisiva per Pioli”

29 ottobre 2025 08:56

"A San Siro per Pioli l'ultimo giro di valzer. Se decide Pradè il sostituto sarà De Rossi"

28 ottobre 2025 23:55

Nicoletti avverte: "Inter-Fiorentina è un bivio: se perdi, giovedì mattina deve arrivare subito De Rossi"

28 ottobre 2025 19:23

Paganini: "Pioli rischia l'esonero. Pradè vorrebbe De Rossi ma Spalletti sarebbe l'ideale"

08 ottobre 2025 17:02

Nessun contatto tra la Fiorentina e De Rossi. Non è la società viola il motivo della risoluzione con la Roma

02 ottobre 2025 16:53

Pedullà: "De Rossi ha tanta voglia di tornare e una strada porta al Torino, ma non è l'unica"

01 ottobre 2025 12:21

Tuttosport: "Palladino potrebbe ripartire da Parma, piace alla dirigenza ducale insieme a De Rossi"

09 giugno 2025 14:07

Corriere dello Sport: "Il Parma vuole sostituire Chivu con uno tra De Rossi e Gilardino"

07 giugno 2025 15:48

Viviano: "In Italia si crede che l'esperienza si faccia solo qui, Farioli è stato già in grandi club"

05 giugno 2025 14:44

TMW rivela: "De Rossi è il candidato numero 1 per sostituire Fabregas a Como in caso di partenza"

03 giugno 2025 12:14

Trevisani e Callegari indicano il tecnico viola: De Rossi per il primo e Sarri per il secondo

01 giugno 2025 17:51

De Rossi: "Avevo richiesto Kean quando ero a Roma perché ero sicuro si rilanciasse dopo la Juventus"

31 maggio 2025 13:47

Cm.com: "I candidati per sostituire Palladino alla Fiorentina sono Baroni, Pioli, De Rossi e Vieira"

30 maggio 2025 13:20

Repubblica: "Con Palladino ci sarà la risoluzione consensuale. I nomi in lizza sono Pioli, Farioli, Baroni e De Rossi"

30 maggio 2025 11:22

TMW: "In caso di inatteso esonero di Palladino alla Fiorentina piacciono Sarri, Baroni e De Rossi"

21 maggio 2025 11:41

De Rossi: "Tra poco non sarò più libero, il viola è il colore dell'OstiaMare non c'entra con me"

25 marzo 2025 18:35

De Rossi, 'simpatia' per il viola: "Il Franchi è fantastico e anche la Fiorentina non è male"

22 marzo 2025 23:37

Flachi scherza con De Rossi, posta una foto con lui e scrive: "Futuro" con i cuori viola

22 marzo 2025 19:39

Nazione: “De Rossi alla Fiorentina? Si può solo l’anno prossimo. Non c’è deroga al regolamento”

25 febbraio 2025 09:51

Adani: "In Baroni rivedo il Pioli dello scudetto al Milan, Juric non ha dato niente alla Roma"

08 novembre 2024 23:43

Caos totale a Roma, Juric vicino all'esonero ma i Friedkin non vogliono richiamare De Rossi. Gli scenari

03 novembre 2024 23:36

Trevisani sulla Roma: "Contro la Fiorentina sembrava la corazzata Potemkin. De Rossi con Burdisso per salvare la stagione"

31 ottobre 2024 14:38

Bove, parla chi l’ha lanciato: “Non adatto per De Rossi, lui l’ha capito. Sa inserirsi, con me fece 13 gol”

27 ottobre 2024 09:43

De Rossi richiamato dalla Roma se salta Juric? Lui cambia agente per trovare subito un'altra panchina

22 ottobre 2024 19:06

Polveriera Roma, se Juric perde contro la Fiorentina verrà esonerato e tornerà De Rossi. Caos totale

21 ottobre 2024 16:26

Repubblica svela: "La Roma ha richiamato De Rossi che tornerebbe in panchina dopo la Fiorentina"

09 ottobre 2024 16:45

Caos a Roma, Juric esonerato se non vince a Monza, al suo posto viene richiamato De Rossi

06 ottobre 2024 16:17

Continua la contestazione a Roma, manifesti contro i Friedkin: “Yankee go home, De Rossi il nostro vanto”

26 settembre 2024 12:21

La Curva Sud della Roma è in protesta: “Domenica resteremo fuori dallo stadio per 30 minuti”

20 settembre 2024 08:32

Dopo De Rossi tocca a Fonseca? L'allenatore del Milan si gioca tutto nel derby. Oggi colloquio con Ibra

19 settembre 2024 18:26

Retroscena Roma; la Souloukou voleva Palladino in panchina. De Rossi confermato dai Friedkin

19 settembre 2024 16:34

Sabatini senza freni: "A Roma si capisce poco di calcio, mandare via ora De Rossi è abominevole"

19 settembre 2024 13:56

Retroscena dell'addio di De Rossi, cacciato per gli X-Gol. La chiamata in ufficio e il rifiuto di rispondere

19 settembre 2024 11:14

Ufficiale: la Roma ha esonerato subito Daniele De Rossi. La nota del club giallorosso

18 settembre 2024 09:20

La Gazzetta Sportiva boccia la partenza di Fiorentina e Roma. Cinque in pagella per Palladino e De Rossi

17 settembre 2024 15:23

Gazzetta: “Palladino come De Rossi, due squadre che non assimilano il loro verbo. Domenica percorsi amari”

17 settembre 2024 09:18

La Roma come la Fiorentina: 3 punti in 4 partite, De Rossi a rischio. Pioli ha dato la sua disponibilità

16 settembre 2024 15:37

De Rossi: "Per l'Europa bisogna stare attenti alla Fiorentina, darà fastidio a tantissime squadre"

03 settembre 2024 17:57

De Rossi: "Mi dispiace per Bove, ma devo fare delle scelte. È forte, merita di diventare un nazionale"

31 agosto 2024 15:15

Rissa sfiorata in casa Roma, De Rossi e Cristante quasi alle mani, lite furiosa in allenamento. La ricostruzione

28 agosto 2024 20:38

De Rossi chiede scusa: "Non volevamo perdere. Non penso che adesso Di Francesco voglia ascoltarmi"

26 maggio 2024 23:49

Roma in Champions? Gasperini non è d'accordo. L'Atalanta vince, recupero con la Fiorentina non conterà nulla

26 maggio 2024 19:57

De Rossi rassegnato: "Difficile che l'Atalanta non faccia punti per arrivare quarta, non mi aspetto favori"

25 maggio 2024 17:23

Il Bologna perde a Genova. Per De Rossi 50mln di buoni motivi per tifare Fiorentina

24 maggio 2024 22:38

De Rossi: "La Roma deve arrivare fra le prime 4. Squadre forti come la Fiorentina sono dietro di noi"

19 maggio 2024 23:49

Lukaku segna e la Roma è matematicamente sesta. Mercoledì mezza Italia tiferà Gasp

19 maggio 2024 23:11

Anche senza recupero tra Atalanta e Fiorentina, in questo momento la Roma sarebbe fuori dalla Champions

12 maggio 2024 23:23

De Rossi: "Atalanta-Fiorentina verrà giocata quando i viola avranno la testa da un'altra parte"

12 maggio 2024 10:29

Roma eliminata, i tifosi del Leverkusen salutano i giallorossi cantando "Bella ciao"

10 maggio 2024 00:06

Europa League: Gasp schianta il Marsiglia, l'autogol di Mancini affossa la Roma

09 maggio 2024 23:31

Gasperini duro: "Atalanta-Fiorentina rinviata per fatto drammatico, non per un codice giallo"

06 maggio 2024 21:30

Burdisso lascia la Fiorentina per la Roma? No, Di Marzio rivela: "Ghisolfi in pole come direttore sportivo"

06 maggio 2024 19:42

De Rossi continua: "Recuperare Atalanta-Fiorentina a fine stagione falsa tutto il campionato"

05 maggio 2024 23:14

De Rossi: "Mi sembra strano non trovare date quando per Atalanta-Fiorentina è stata trovata a fine campionato"

01 maggio 2024 16:18

La Lega non ha accolto l'assurda richiesta della Roma, che non ci sta: "Non c'è l'integrità del campionato"

29 aprile 2024 20:44

De Rossi: "Atalanta-Fiorentina verrà recuperata quando la gente starà già al mare, è strano"

25 aprile 2024 22:54

Sky Sport, Burdisso candidato al ruolo di ds della Roma. Preferito di De Rossi, rapporto saldissimo

25 aprile 2024 19:31

De Rossi su Lotito: "La Lazio alle 20.42 ha fatto tweet per N'Dicka, mai visto farlo per un codice giallo"

21 aprile 2024 15:41

Adnkronos rivela: "Edoardo non è malato terminale, si è inventato tutto. Una bufala clamorosa!"

18 aprile 2024 16:39

Sfuma De Rossi per la Fiorentina. La Roma annuncia: "Resta, progetto a lungo termine"

18 aprile 2024 09:30

De Rossi racconta: "Mi sono avvicinato molto a Pioli dopo la morte di Astori, un fratello per me"

10 aprile 2024 20:50

Amelia: "De Rossi farebbe benissimo alla Fiorentina ma resterà in giallorosso"

09 aprile 2024 22:35

I dirigenti della Roma a cena con l'allenatore del Betis? Rumors sul possibile sostituto di De Rossi

08 aprile 2024 23:35

Impallomeni sicuro: "De Rossi firmerà con la Fiorentina se la Roma non si fa sentire per il rinnovo"

08 aprile 2024 18:10

Cassano massacra Mourinho: "È un bollito del tutto, non può più allenare. Rimasto a 10 anni fa"

08 aprile 2024 08:39

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