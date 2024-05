De Rossi: “Atalanta-Fiorentina partita decisiva, ma verrà giocata quando i viola avranno la testa da un’altra parte”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club e ha parlato del match di domani contro l’Atalanta: “Se è decisiva? È decisiva come tutti gli scontri diretti a fine campionato, lo è ancora di più perché hanno una partita in meno e la recupereranno quando la testa dei giocatori della Fiorentina, che è un’ottima squadra, sarà da un’altra parte. Se non dovessimo vincere, avremo altre opportunità perché il campionato non finisce domenica, ma è uno snodo cruciale”.

