Corriere dello Sport: “Futuro? Castrovilli darà ancora priorità alla Fiorentina. Un altro anno insieme?”

In campo ci sarà, il futuro è tutto da decifrare. Gaetano Castrovilli sarà in campo contro il Monza, ricevendo ulteriormente una fiducia e un coinvolgimento progressivi da quando è tornato, con il paradosso di essere lontano dai progetti futuri. L’assenza dalla lista UEFA impone altre scelte e il centrocampista giocherà quindi senza problemi in campionato.

Nelle ultime apparizioni, il giocatore è apparso in crescita e fra i migliori, con tanto di gol a Verona. Il ragazzo è tornato in forma e anche tecnicamente rappresenta uno dei migliori a livello tecnico. Italiano lo sa e gli sta dando spazio, nonostante un lungo stop e anche domani dovrebbe partire dall’inizio, qualcosa che in casa non accade dal 14 maggio dell’anno scorso contro l’Udinese, con tanto di gol in casa e standing ovation.

Chissà che prestazioni e applausi non possano cambiare anche alcune valutazioni. A un mese e mezzo dalla scadenza del contratto, potrebbero ancora esserci margini per Castrovilli, magari concedendosi un altro anno insieme e poi valutando il da farsi. Il ragazzo darà ancora priorità alla Fiorentina, in caso di aperture: sarà la società a dover fare le sue valutazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

