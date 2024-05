Marito e moglie, 87 e 83 anni, saranno ad Atene uniti dalla Fiorentina. La storia di Renzo e Rosanna

Loro sono Renzo e Rosanna, di 87 e 83 anni. Marito e moglie uniti da una passione sfrenata per la Fiorentina, per la quale sono pronti a compiere un’autentica impresa.

La coppia, infatti, percorrerà circa 1200 chilometri tra auto e traghetto per andare ad Atene in occasione della finale di Conference League contro l’Olympiakos, che si svolgerà il prossimo 29 maggio.

Un gesto d’amore bellissimo verso la loro squadra del cuore, che i due hanno raccontato ai microfoni dell’edizione di Firenze di Repubblica.

Renzo e Rosanna svelano di essere fedeli abbonati alla Viola sin dal 1980 e neppure il trasferimento sulla costa a Follonica, avvenuto nel 2002, li ha frenati dal recarsi al Franchi.

“In quarant’anni siamo mancati allo stadio forse tre o quattro volte” – spiega emozionato Renzo – “340 chilometri tra andata e ritorno ogni gara casalinga, con il sole o con l’acqua, di giorno o in notturna in qualsiasi giorno della settimana”. Adesso, invece, è giunto il momento di spingersi fuori dall’Italia per assistere alla loro prima finale europea.

È stato il figlio Stefano a comprar loro i biglietti della nave subito dopo il passaggio del turno con il Bruges, nella speranza che, infine, mamma e papà possano essere ripagati di tutti i loro incredibili sforzi guardando i propri beniamini alzare una coppa al cielo.

