Radio Bruno rivela: “Maxischermi al Franchi per la finale. Olympiacos-Fiorentina anche nei bar del V. Park”

Come riportato da Radio Bruno arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la possibilità di vedere la finale di Conference League al Franchi (come già avvenuto nella passata stagione per la finale contro il West Ham). Il 29 maggio, Olympiacos-Fiorentina sarà quindi trasmessa sui maxischermi allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, che verrà aperto ai tifosi, ed all’interno dei bar del Viola Park come di consueto.

LA FINALE SI GIOCHERA’ AD ATENE. NESSUN CAMBIAMENTO, SOLO FAKE NEWS