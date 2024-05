La finale di Conference spostata da Atene a Budapest per ordine pubblico? No, è una fake news

Nelle ultime ore dall’Ungheria era rimbalzata la voce di un possibile spostamento della sede della finale di Conference League da Atene a Budapest per motivi di ordine pubblico. In realtà, questa possibilità in questo momento non è assolutamente contemplata. In genere questi cambi di sede si valutano per motivi gravissimi, in questo caso non ci sono e soprattutto siamo ormai a poco meno di 20 giorni dal grande evento e ormai sono stati venduti biglietti per lo gara, sono stati prenotati viaggi e tutto che è già stato fatto per l’evento. Dunque nessun dubbio, la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiakos si giocherà il 29 maggio alle ore 21 ad Atene.

PROBLEMA VOLI PER I TIFOSI DELLA FIORENTINA IN DIREZIONE ATENE