Nazione rivela: “Pradè ha pensato a De Rossi prima del Pioli bis ma non se la sentì di affondare il colpo”

De Rossi appariva troppo ‘giallorosso' per potersi far amare dai tifosi viola

Ma De Rossi è stato altre volte vicino alla panchina della Fiorentina. Daniele Pradè ci ha pensato in un paio di occasioni, l'ultima dopo le dimissioni di Raffaele Palladino e dunque prima di virare sul Pioli bis. L'allora ds non se l'è però mai sentita di affondare il colpo non percependo dalla piazza un gradimento totale. Mai apprezzati fino in fondo - tranne qualche eccezione - i tanti arrivi in viola dalla Capitale. E De Rossi appariva troppo ‘giallorosso' per potersi far amare dai tifosi viola. In realtà il giudizio dipendeva anche e soprattutto dal curriculum da allenatore. Oggi sicuramente migliore di qualche tempo fa. Lo scrive La Nazione.