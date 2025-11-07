De Rossi: “La Fiorentina è l’ultima squadra che avrei voluto incontrare, non vorrà perdere ancora”

Il neo allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, si è presentato alla stampa in vista del suo esordio sulla panchina del Grifone proprio contro la Fiorentina a Marassi. Queste alcune delle sue parole di presentazione: “La strada che mi ha portato fino a qui la vedo metaforica. Tante volte si sono chiuse delle porte che pensavo fossero occasioni da non poter perdere, a giugno ho avuto dei contatti con altre squadre.

Se avessi potuto scegliere l’avversario da non affrontare sarebbe stata la Fiorentina, perché ha un nuovo allenatore molto bravo e dei campioni feriti. Siamo una squadra forte anche noi, il Genoa che voglio vedere è quello che ho visto tante volte venendo a giocare qui. Questi ragazzi hanno grande voglia e grande condizione fisica, per questo va dato merito a Vieira e al suo staff. Sarà un Genoa che ci farà ben sperare per il futuro.

Percorso simile, noi abbiamo qualche energia più. Dal punto di vista mentale arrivare da due sconfitte è meglio perché ti allerta, non vorranno perdere ancora. Avere però qualche punto in più serve. La prepariamo non stravolgendo, abbiamo ‘usato’ Criscito e Murgita che ci hanno aiutato tanto. Murgita resta con noi, Mimmo vuole fare il suo percorso anche se avrei voluto stesse con noi”. Lo riporta gianlucadimarzio.com