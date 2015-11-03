Notizie Genoa Fiorentina Fiorentina

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Martorelli fiducioso: “Il punto a Genova è stato positivo, ora la Fiorentina trovi autostima”

10 novembre 2025 15:54

Monti: "Genoa-Fiorentina? Come una semifinale di Champions. Un punto servirebbe a poco"

08 novembre 2025 14:39

De Rossi: “La Fiorentina è l’ultima squadra che avrei voluto incontrare, non vorrà perdere ancora”

07 novembre 2025 15:41

La Fiorentina vola al terzo posto! Decisivo il gol di Gosens e le due super parate di De Gea

31 ottobre 2024 20:27

Tifosi del Genoa protestano contro la dirigenza con striscioni in città: "Basta con le menzogne"

31 ottobre 2024 16:44

Radio Bruno: "I convocati della Fiorentina per il Genoa non usciranno. Comuzzo e Cataldi in dubbio"

30 ottobre 2024 19:07

Palladino: "Contro il Genoa metterò la formazione migliore. Spero che Comuzzo sia a disposizione"

29 ottobre 2024 18:41

Genoa in emergenza infortuni: Gilardino spera nel recupero di Bani. Sforzo Balotelli per la Fiorentina?

29 ottobre 2024 17:32

Ufficiale, La trasferta a Genova è vietata ai tifosi della Fiorentina residenti in Toscana

28 ottobre 2024 18:19

Video, Castrovilli ancora in ospedale a Genova. Oggi le dimissioni e il ritorno a Firenze

21 settembre 2021 18:17

Video, Fiorentina festa con i tifosi viola a Marassi, e Italiano prende per mano i giocatori

18 settembre 2021 18:43

FORM. UFFICIALE, TORREIRA E MILENKOVIC ESCLUSI, GIOCANO QUARTA E PULGAR

18 settembre 2021 14:01

Iachini: "Abbiamo iniziato timidi. Sfortunati nel prendere gol ma i ragazzi hanno reagito bene"

03 aprile 2021 18:13

Destro: "Volevamo i 3 punti, è stata un'occasione persa. Ma abbiamo fatto la prestazione"

03 aprile 2021 17:50

Ballardini: "Dispiaciuto per il pareggio. Eysseric? Entra scomposto, normalmente è rigore"

03 aprile 2021 17:38

FORM. UFFICIALE: ANCHE IACHINI FA FUORI BIRAGHI E AMRABAT, GIOCANO CASTRO E RIBERY

03 aprile 2021 13:54

Bergomi: "3-5-2 è il vestito perfetto per i viola. Difficile cambiare ora.."

08 ottobre 2019 18:52

Squadra arrivata nella sede del ritiro. Prima del volo la visita al Fiorentina Store Aeroporto(FOTO)

31 agosto 2019 21:10

Domani in vendita i biglietti per il Genoa. Settore ospiti a 25 euro. I dettagli

26 agosto 2019 17:04

Anticipi, col Napoli sabato alle 20,45. A Genova domenica sera. Il programma

01 agosto 2019 22:59

Primavera, Genoa-Fiorentina è stata rinviata per il maltempo a data da destinarsi

05 maggio 2019 11:21

Pioli: “Ci manca un rigore, con il VAR puniti tocchi anche veniali. Voglio rispetto”

29 dicembre 2018 17:13

Pioli: “Domani dovrei fare due cambi. Montiel e Sottil in crescita. Nel 2019 voglio vincere di più”

28 dicembre 2018 13:22

La Nazione scrive: "Grazie comunque vada!" Gruppo unico, inimitabile e difficilmente sostituibile...

07 maggio 2018 10:08

“BRYANSTORMING” DABO, MUSCOLI E IDEE PER AGGANCIARE L'EUROPA. L’EDITORIALE DI STEFANO BORGI

06 maggio 2018 23:48

Benassi a Sky: “Avevamo solo un risultato, non conta l’ultima con il Milan conta la prossima. Gara tosta”

06 maggio 2018 17:13

Dabo fa impazzire i tifosi viola 2-3 clamoroso a Genova!

06 maggio 2018 16:24

Probabile formazione: Gaspar a destra preferito a Hristov, Milenkovic al centro. Saponara...

06 maggio 2018 09:43

Verso il Genoa: emergenza in difesa, pronto Hristov al centro. Vitor Hugo...

01 maggio 2018 12:21

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